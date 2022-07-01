Экспорт из Украины из-за блокирования портов сократился на 23,7%, большинство товаров идет в ЕС

За первое полугодие этого года экспорт из Украины сократился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил $22,8 млрд. При этом объемы экспорта во втором квартале составляют 8,782 млрд долларов, это на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в фейсбуке заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года сокращение экспорта во ІІ квартале этого года еще более 45,8% (-7,42 млрд долл.)

"При этом в физических объемах уменьшение квартального экспорта составило еще значительнее – 55,6%., то есть на 20,8 млн тонн. Во 2 квартале мы экспортировали 16,6 млн. тонн грузов", – сказано в сообщении.

Очевидно, что главная причина сокращений – блокировка портов. Сокращение перевозок морским транспортом во II квартале по сравнению с первым составляет 86,5% (минус 21,6 млн тонн).

"При этом важно отметить, что ситуация с экспортом в разрезе месяцев стабилизировалась и даже улучшилась", – отметил Качка.

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Экспорт в мае и июне возобновил рост после резкого падения в марте. При этом рост экспорта произошел как по стоимости, так и по объемам.

"В июне мы экспортировали 5,8 млн тонн грузов на сумму 3,177 млрд долларов. При этом следует обратить внимание на то, что в июне произошло значительное сокращение экспорта железной руды - 1,75 млн тонн против 2,27 в мае. В то же время существенно вырос. экспорт семян подсолнечника 537 тысяч тонн в июне. При этом масло остается наиболее прибыльной статьей экспорта - 437 млн ​​долларов", - говорится в сообщении.

В топ 10 товаров экспорта в июне входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун, соя.

Торговля остается диверсифицированной. Экспорт 223 позиций на уровне 4 знаков классификации превышал 1 млн долларов за месяц.

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Географически экспорт полностью ориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во 2-м квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта в ЕС во 2 квартале - 6,86 млрд долл., является на 6,4 больше, чем во 2 квартале прошлого года.

В то же время торговля с другими государствами мира сократилась во 2 квартале 2022 года по сравнению с 2 кварталом 21 года на 80 процентов.