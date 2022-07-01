Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи, включая современные системы ПВО, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выделение США для Украины нового пакета помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Приветствую историческое решение США по предоставлению Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!"
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+21 Ksenia VB
показать весь комментарий01.07.2022 22:11
+9 Олег Кущ 3c573107
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+8 CrossFirenko
показать весь комментарий01.07.2022 22:59
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У нас используется, как дополнение к другим противовоздушным средствам, для защиты белого дома. Будем надеяться, что они могут Украине, но это в будущем. Насколько я знаю, Литва недавно получила NASAMS последней модификации
$820 млн-это намного меньше, чем получали афганцы для борьбы с талибами.
Многое из того, что нужно Украине у нас пылится на складах.
В ноябре будут выборы,и надеюсь помощь будет более интенсивной
Эта быдлячесть тупая уже посмешище всего мира.
Дипломаты разных стран с нетерпением ждут зелиных комментов , чтоб поржать