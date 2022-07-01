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Зеленский (16565) ПВО (1487) помощь (6181) США (23209)

Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи, включая современные системы ПВО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выделение США для Украины нового пакета помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приветствую историческое решение США по предоставлению Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!"

Читайте также: Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине: NASAMS, ракеты для HIMARS, снаряды для гаубиц
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Топ комментарии
+21
Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
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01.07.2022 22:11
+9
Спасибо деду за Победу!
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01.07.2022 22:21
+8
А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
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01.07.2022 22:59
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Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
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01.07.2022 22:11 Ответить
Саме так!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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01.07.2022 22:29 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за нашу Победу!
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01.07.2022 22:20 Ответить
Этот спич, впрочем как и спикер, мне понравился больше - https://www.youtube.com/watch?v=Ohwuf4t1sj0
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01.07.2022 22:20 Ответить
Спасибо деду за Победу!
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01.07.2022 22:21 Ответить
Дід Панос з вечірніми казками на ніч!! Отака х..я ,малята!!!))
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01.07.2022 22:27 Ответить
а почему он в последних видосиках сверху? Типа "Солнышко"?
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01.07.2022 22:39 Ответить
А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
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01.07.2022 22:59 Ответить
Вже два роки ми бачимо хамський саботаж ліцедіем судової гілки влади, залишилось тільки затвердити уже вибраного керівника САП, і продовжує цинічно плювати в очі нашим партнерам, в тому числі Байдену, обіцяючи це зробити уже два роки.
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01.07.2022 23:14 Ответить
Війни б в Україні не було ,якщо би свого часу де3,14здати ВЗРади проголосували за звернення до конгресу США,про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.https://ua.interfax.com.ua/news/general/766677.html
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01.07.2022 23:15 Ответить
не ***** кацап никто бы не дал нам тогда такой статус тем более тогда нато сразу отпало а это то что нужно твоим кремлядям
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02.07.2022 04:41 Ответить
Постійно бентежить те, що цей лівий пасажир ЗЄ примазується до подій, в яких він просто сторонній глядач, що намагається під шумок спіймати чужі гроші.
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01.07.2022 23:45 Ответить
NASAMS-это система ПВО малого-среднего радиуса действия.
У нас используется, как дополнение к другим противовоздушным средствам, для защиты белого дома. Будем надеяться, что они могут Украине, но это в будущем. Насколько я знаю, Литва недавно получила NASAMS последней модификации

$820 млн-это намного меньше, чем получали афганцы для борьбы с талибами.

Многое из того, что нужно Украине у нас пылится на складах.

В ноябре будут выборы,и надеюсь помощь будет более интенсивной
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02.07.2022 00:16 Ответить
То есть надо понимать, что зеля решил по-доброму на этот раз отнестись к робкому старику Байдену...не ругать его... а даже поощрить положительным отношением к его действиям...
Эта быдлячесть тупая уже посмешище всего мира.
Дипломаты разных стран с нетерпением ждут зелиных комментов , чтоб поржать
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02.07.2022 01:09 Ответить
зелины комменты это позор всей Украины - надеюсь это недоразумения скоро сковырнут
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02.07.2022 04:42 Ответить
Запам'ятай Вова ! Ці гроші не тобі !!!!
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02.07.2022 01:16 Ответить
 
 