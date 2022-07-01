Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи, включая современные системы ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выделение США для Украины нового пакета помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приветствую историческое решение США по предоставлению Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!"

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