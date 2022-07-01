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Флот России не сможет безопасно атаковать юг Украины без контроля над островом Змеиный, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

супутник,зміїний

Издание The Wall Street Journal посвятило редакционную статью освобождению острова Змеиный. Отмечается, что эта украинская победа не повлияет на ход войны, но ослабит российскую блокаду Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В WSJ напоминают, что остров Змеиный расположен недалеко от украинского побережья рядом с международной границей с Румынией. Его оккупация была приоритетом для России с самого начала вторжения. Российской армии удалось это сделать, но только после того, как защищавшие остров украинские солдаты дали, так сказать, очень известный совет российскому военному кораблю.

В конце концов, силы Украины потопили крейсер "Москва", который и являлся тем самым кораблем. Но остров Змеиный начал выполнять те же функции, что и утраченный флагман Черноморского флота РФ. Россия начала развертывать на его территории ракетные системы класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты, а также оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы, чтобы ограничить возможности Киева в Черном море. Все это обеспечивало прикрытие для оставшихся российских боевых судов, которые Москва использует для нанесения ракетных ударов по украинской территории. Также российские корабли стали недостижимыми целями для украинской артиллерии.

Без острова Змеиный, если Россия хочет сохранить такой же уровень оперативной активности в Черном море, ей придется отправлять свои корабли в радиус действия украинских ракет Harpoon и "Нептун". Также Москва использовала остров Змеиный, чтобы угрожать торговым судам, следующим в порт Одессы и из него. Заблокировав украинский экспорт продовольствия и создав глобальный кризис, Москва надеялась, что сможет таким образом получить дипломатический рычаг влияния.

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Министерство обороны РФ заявило в четверг, что отступление с острова Змеиный было "жестом доброй воли". Но Wall Street Journal считает, что в это трудно поверить, учитывая кровожадность России в этой войне. Украинское Минобороны похвалило оружие "и оборудование от наших международных партнеров".

"Когда Запад обеспечивает серьезную огневую силу, украинские военные демонстрируют, что знают, как ее использовать", - пишет издание.

Также Россия утверждает, что ее отступление с острова Змеиный "не позволит Киеву спекулировать на продовольственном кризисе, ссылаясь на неспособность экспортировать зерно из-за полного российского контроля в северо-западной части Черного моря". Но отступление с острова Змеиный не покончит с российской блокадой украинского экспорта. Акватория до сих пор заминирована. А российский военно-морской флот блокирует маршруты, по которым торговые суда вывозили пшеницу или подсолнечное масло.

"Вместе с тем, отступление с острова Змеиный убирает большое препятствие для того, чтобы сломать эту блокаду. Запад должен использовать украинский успех, запустив операцию по сопровождению торговых судов в Черном море", – предлагает американское издание.

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Тому кацапню і ковбасить вже другий день.
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01.07.2022 23:33 Ответить
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01.07.2022 23:33 Ответить
Если бы не Зебил и его лохторат на нашем пути…
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01.07.2022 23:36 Ответить
Чмутить...
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02.07.2022 15:56 Ответить
трохи більша дальність ракет і той сранокацапофлiт навіть з севи не вийде.
прямо там в Северній бухті на концерт кабздона і піде.
як хто забув - Крим це Україна
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01.07.2022 23:40 Ответить
Люди гинуть щоб нагодувати африканців нашим дешевим зерном, чи варто воно того час покаже.
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01.07.2022 23:41 Ответить
Люди гинуть за те щоб кацапи південь України не змогли захопити , а те що ти тут про дешеве зерно розповідаєш (( ну так воно дешеве в Україні , а попавши на світові ринки його перекупи вже за нормальні гроші продають . Україна продажу цього зерна потребує не менше . аніж його споживачі купівлі .
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02.07.2022 00:21 Ответить
онікс - 300км дальність,х-22 до 600км,іскандер до 500км,калібр 1500+,х-59 до 300км,х-55 до 2500км,х-101 до 5500км! чим важко стало? їх точність особливо не колише,а раз так то та ж х-22 з майже тонною бч,піде за милу душу... журналісти такі журналісти... їм той Зміїний був треба як зайцю 5 нога,ну хотіло ***** його і все,а раби і раді,але навіть кацапи прекрасно розуміли,що їх звідти викинуть нафіг,бо 35км до берега говорять, що довго терпіти цих підарасів там, ніхто не буде)))
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01.07.2022 23:44 Ответить
 
 