РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8093 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 680 18
война (46961) Николаев (2009) Николаевская область (1871) Ким Виталий (235)

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

Власти Николаевщины призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов области, однако многие отказываются.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят ехать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались".

Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются", – отметил он.

Читайте также: Утром Николаев подвергся ракетным обстрелам, 1 ракету сбила ПВО. Есть прилет по предприятию, - Ким

По словам Кима, возможна эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу.

"Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределы региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", - добавил глава ОВА.

Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет. 29 июня оккупанты ударили в многоэтажку в Николаеве, погибли 8 человек.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
Голосування у 2019 хоча б узяти.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:52
+6
принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
показать весь комментарий
02.07.2022 00:08
+5
Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
показать весь комментарий
02.07.2022 00:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
Голосування у 2019 хоча б узяти.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:52 Ответить
Если нет ума то пусть готовятся стать претендентами на премию Дарвина . Тут уже не пройдёт , что нас не предупредили и нам не говорили . Сами создают опасность для своей жизни и жизни волонтёров.
показать весь комментарий
02.07.2022 05:48 Ответить
Й,що ти з ними робитимеш?
показать весь комментарий
01.07.2022 23:55 Ответить
принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
показать весь комментарий
02.07.2022 00:08 Ответить
если не ферштейн, то:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения».
показать весь комментарий
02.07.2022 00:10 Ответить
Інтернують громадян країни-супротивника, що опинилися на території країни, з якою ведеться війна. Японці були громадянами США, їх не мали інтернувати. Це досі залишається спірним питанням в США.
показать весь комментарий
02.07.2022 05:10 Ответить
вообще-то интернируют граждан страны агрессора, а не наоборот. Совсем поехал?
показать весь комментарий
02.07.2022 10:36 Ответить
Може потрібно звільняти свою землю, а не гнати своїх людей зі своєї землі? Хіба задача армії не захищати свій народ? Чому ТРО Харківщини вийшла на кордон з кацапією, а в Миколаєві гонять своїх людей зі свого дому. Таке вже бачили в Сєверодонецькі коли людей висилили, а потім здали його ворогам.Може треба подумати за жителів Херсона, які ждуть своє визволення?
показать весь комментарий
02.07.2022 00:32 Ответить
тобe кривавий досвід закатованих у Бучі чомусь навчив?
показать весь комментарий
02.07.2022 00:56 Ответить
Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
показать весь комментарий
02.07.2022 00:59 Ответить
А , Віталик вже евакуювався !
показать весь комментарий
02.07.2022 01:02 Ответить
Чи його ракети та бомби не беруть , як , наприклад , удар по обладміністрації !
показать весь комментарий
02.07.2022 01:05 Ответить
потому что он заставил людей выйти на работу в администрацию (когда все сидели на удаленке), а сам остался дома и таким образом выжил.
показать весь комментарий
02.07.2022 10:38 Ответить
Кім бреше як дише!
показать весь комментарий
02.07.2022 01:29 Ответить
Багатьом просто нікуди їхати і правда в тому що мало хто допомогає.
показать весь комментарий
02.07.2022 06:51 Ответить
Занадто міцний якір. Я і сам такий двинутий.. Може це атавістична ознака осідлого населення, але то люди, що не кинули своїх собак. За винятком чекаючих кацапмір, звісно.
показать весь комментарий
02.07.2022 07:09 Ответить
нужен закон. а мужикам повестки если не выезжают
показать весь комментарий
02.07.2022 09:06 Ответить
Хто такий і звідки виповз цей кім?
показать весь комментарий
02.07.2022 10:53 Ответить
 
 