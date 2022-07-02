РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5232 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
28 120 100
Пентагон (1214) CNN (109)

ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,рсзо,himars,m142

Украинские войска успешно используют усовершенствованную ракетную систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможностей на поле боя.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Украинцы тщательно выбирают цели, уничтожение которых будет подрывать усилия России более систематически и точно, чем посредством артиллерийских систем меньшей дальности", – сказал чиновник.

Представитель Пентагона отметил, что Украина находится в начале использования HIMARS, но украинские военные уже эффективно используют эти системы после короткого периода обучения, который недавно закончился.

Как уточняется, дальность HIMARS составляет более 60 километров, это позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем с помощью артиллерии меньшей дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+69
Гостьова трибуна у ВР під час сьогоднішніх виступів Урсули фон дер Ляєн та гундосого
показать весь комментарий
02.07.2022 02:07
+55
Никто даже не сомневается в ЗСУ, только вот больше оружия нужно и тогда руцуке ваньки поедут в раисю уже не камазами а эшелонами.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:05
+43
Да Химарсам - начхать . Они будут лупить врага до полного освобождения Украины . А свои писульки пусть дума засунет в дупу хутину
показать весь комментарий
02.07.2022 02:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никто даже не сомневается в ЗСУ, только вот больше оружия нужно и тогда руцуке ваньки поедут в раисю уже не камазами а эшелонами.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:05 Ответить
в целофанових
показать весь комментарий
02.07.2022 05:38 Ответить
это будет жест доброй воли
показать весь комментарий
02.07.2022 06:34 Ответить
на целофан санкции ввести пусть так везут
показать весь комментарий
02.07.2022 08:44 Ответить
Нет никакого смысла посылать нам горы оружия без обученных солдат. Для этого в Европе идет масштабнейшая подготовка наших воинов. Счет идет на тысячи. В одной только Британии - 10 тысяч наших воинов проходят обучение на современной западной технике. В Германии на американских базах происходит тоже самое. И по мере обучения нам будет поставлена техника для массированных контрударов по кацапам.
показать весь комментарий
02.07.2022 07:49 Ответить
Кацапо-малороське лайно коли поїде додому на сосію?
показать весь комментарий
02.07.2022 11:08 Ответить
Дайте ЗСУ точку опоры и они поднимут Землю!
показать весь комментарий
02.07.2022 11:28 Ответить
тих хто бье кацапню достатньо, недостатньо HIMARS...
показать весь комментарий
02.07.2022 02:05 Ответить
Вони переживають, що якщо зброї буде достатньо, то фаршистів так швидко розіб'ють, що рашистія не встигне розвалитися, як союз розвалився.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:10 Ответить
можна і одним ХІМАРСом нафігачити цапів, аби ракети були анліміт
показать весь комментарий
02.07.2022 04:02 Ответить
Гостьова трибуна у ВР під час сьогоднішніх виступів Урсули фон дер Ляєн та гундосого
показать весь комментарий
02.07.2022 02:07 Ответить
твари всё для кацпов подготовили
показать весь комментарий
02.07.2022 02:10 Ответить
Да Химарсам - начхать . Они будут лупить врага до полного освобождения Украины . А свои писульки пусть дума засунет в дупу хутину
показать весь комментарий
02.07.2022 02:21 Ответить
не все так просто ...к сожалению и эти ******** на картинке выше сделали свое дело
показать весь комментарий
02.07.2022 02:34 Ответить
Москвороте лайно зробило все щоб їх прийшли братушки захищати, псевдопатріти котрі й надалі продовжують дзявкати з свинорусами на одній мові при вимозі говорити українською мовою впадають в шаленство від люті, от яка ненависть до української мови, то виникає питання чому це москвороте лайно живе в Україні і не звалить на свою сосію там рюзге світ, там прутнем з сіллю пахне, а Україна це дім українців.
показать весь комментарий
02.07.2022 11:24 Ответить
2014... почяток
2022... кульмінація
2024... - ***** не поняли - хатім паржать 2.... - бездна...
показать весь комментарий
02.07.2022 02:23 Ответить
Хатим паржать - 2 ....
показать весь комментарий
02.07.2022 02:40 Ответить
Мені здається, "хатім паржать" було 2019 в Україні. От тепер наслідки.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:29 Ответить
Початок був 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій напав на Київ.

показать весь комментарий
02.07.2022 03:01 Ответить
А де ти винайшов такого князя? "Андрій Боголюбський"? Історію читать уважніше треба! "руссскій" - титулатура А він такої не отримував!
показать весь комментарий
02.07.2022 06:41 Ответить
Чем больше подобных законов, тем быстрее рашке придет пи...дец. Данная риторика на Западе воспринимается ОЧЕНЬ серьёзно.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:39 Ответить
Ну да... раптом вони так Брайтон Біч "воз'єднають"?
показать весь комментарий
02.07.2022 04:24 Ответить
также серьезно, как они восприняли крым??
показать весь комментарий
02.07.2022 12:28 Ответить
сидит кремлевская квота из офиса зеленского как обосранные
показать весь комментарий
02.07.2022 03:48 Ответить
Ліца зачьотні, інтелектуальні. Не вистачає тільки дій для них САП і НАБУ
показать весь комментарий
02.07.2022 06:09 Ответить
Якого чорта ця братва на трибуні робить ?
Чому ці ляді не на фронті?
показать весь комментарий
02.07.2022 06:19 Ответить
Зсу ці кацапські колаборанти нах не потрібні
показать весь комментарий
02.07.2022 12:33 Ответить
А пасєрєдінє хто?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:29 Ответить
для поразки

Не для поразки, а для ураження.

Хлопці, ми не маємо жодного сумніву щодо вашої майстерності. А ненависть до ворога і бажання якнайшвидше звільнити Батьківщину від нечисті вам у цьому допомагають.

Хай вас оберігають усі сили природи !
показать весь комментарий
02.07.2022 02:13 Ответить
Меньше балачок більше зброї
показать весь комментарий
02.07.2022 02:26 Ответить
А вот теперь пойдут поставки в товарном количестве.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:35 Ответить
еще один клоун 🤡 в *********** кандидат А что мудрый нарит он таких -только таких и хочет
показать весь комментарий
02.07.2022 02:37 Ответить
І шо, нам олігархи тулять притулу ?
показать весь комментарий
02.07.2022 02:42 Ответить
НОВИЕЄЛІТСА -2" ?
показать весь комментарий
02.07.2022 02:43 Ответить
Замісті зятя Бєні - зять Хомутинника ?
показать весь комментарий
02.07.2022 02:45 Ответить
1+1
показать весь комментарий
02.07.2022 02:46 Ответить
Г+Г
показать весь комментарий
02.07.2022 02:47 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 03:14 Ответить
пинчуковская ***** -это на случай если бенина не справится
показать весь комментарий
02.07.2022 03:15 Ответить
нещодавно В Вікіпедії про Притулу почитала та з'ясувалось що він зять Хомутиніка,я не знала цього раніше ,а які в притули зв'язки з рештою на фото ?
показать весь комментарий
02.07.2022 06:23 Ответить
Он и Хомутынник оба зятя. Женаты на сестрах
показать весь комментарий
02.07.2022 08:29 Ответить
І що з того? Тут буває РІДНІ сестри (Сумські), та, навіть, мати з донькою (С'Єгорова та Стася Ровінська) мають протилежні погляди. А, якщо ті ж Пінчук, Хомутинник та Фіала допомагають обороні України, то що, відмовлятися?
показать весь комментарий
02.07.2022 09:03 Ответить
Хочеш сказати на фронті воюють з ЗСУ?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:39 Ответить
Оце точно
показать весь комментарий
02.07.2022 06:44 Ответить
коли ти зробиш для ЗСУ стільки скільки зробив Притула , тоді відкриватимеш свій брудний рот ! мову вивчи спочатку кацап .
показать весь комментарий
02.07.2022 08:15 Ответить
Да будь он хоть трижды хорошим человеком и патриотом-нельзя выбирать в Президенты КОМИКА и человека с улици! Ведь он будет как и Зеленский-шестеркой в руках реального хозяина(Зеленский у Бени) а не самостоятельным Презиентом. Кого Зеленский ставит на высшие посты? А того-кого ему говорят старшие товарищи. Ведь у ЗЕ СВОИХ кандидатур нет т ибыть не моголо-ведь ЗЕ с УЛИЦИ пришел. Да еще и тупой как пробка. Притула это то-же самое ничто(как Президент) но в более патриотичной упаковке
показать весь комментарий
02.07.2022 09:28 Ответить
А що ж він зробив, проексплуатував медійний ресурс своїх хаспод олігархату для власного піару через збір коштів на безпілотники?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:43 Ответить
Що ти мелеш? Це хіба кандидат від наріду як і той зєльц свого часу?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:36 Ответить
Як уточнюється, дальність HIMARS становить понад 60 кілометрів, це дозволяє ЗСУ завдавати ударів здалеку і з більшою точністю, ніж артилерія меншої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3351610


Цей комплекс стріляє на 300 км,а скоро будуть ракети,дальністю дії 500 км.В США є понад 5000 тисяч ракет ATACMS.Нам би з 500 таких ракет і москалі взагалі будуть тікати з України.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:39 Ответить
вам би ***** не ломати і клованів не вибирати...
і перед тим як дороги клепати і мільярд дерев саджати розум треба мати..
де зараз ті дороги?
все ********** вщент і кацапнею і нашими, шо би тварі не котилися по асфальту.
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2...
показать весь комментарий
02.07.2022 02:55 Ответить
Я його не обирав.А зараз Зеленського населення не менше підтримує,ніж в 2019 році.На заході Зеленського підтримують і розкручують.Це ж у вас в США з ним комікси випускають,ваші художники портрети на домах з ним малюють і тд.
показать весь комментарий
02.07.2022 03:33 Ответить
бред кацапский никто зеленского не поддерживает только турпы которые он оставил под окупацию
показать весь комментарий
02.07.2022 03:52 Ответить
Ні не брєд.
показать весь комментарий
02.07.2022 04:00 Ответить
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2.
показать весь комментарий
02.07.2022 04:12 Ответить
Не я особисто,але скоріше за все,Зеленський буде президентом.
показать весь комментарий
02.07.2022 04:19 Ответить
сум - недалеко ви особисто від кацапів...
показать весь комментарий
02.07.2022 04:21 Ответить
Та яка різниця, зараз війна, він головнокомандувач, а ці розмови - саботаж... вас треба обох розслтріляти *****
показать весь комментарий
02.07.2022 04:14 Ответить
вими з під матраца комуняцький партбілет всунься в кожанку і спробуй, коміссарець
показать весь комментарий
02.07.2022 05:07 Ответить
а ви кажете кацапня...
тут своїх кацакомуняк *** дождесся коли повиздихають і папу саню до кучї....
показать весь комментарий
02.07.2022 06:35 Ответить
то не кацапня, то т.зв. "фаловер", який аж надто буквально сприйняв і виконує заклик опозиції "неначасі".
Так що давай, просто пробачимо.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:29 Ответить
твердої руки пацани и пацанкі знову за поржать 2024!
показать весь комментарий
02.07.2022 04:16 Ответить
Так і є. Зельц як і до війни мав і має лише негативний рейтин через катастрофічний розквіт корупції, вагнергейт, злиття півдня, тощо
показать весь комментарий
02.07.2022 12:50 Ответить
Байден вынужден был огласить секретные данные разведки, потому что до этой ЗЕбанутой срани во главе с найвелычнишым говноралиссимусом бубой криворожским не доходило, что война уже на пороге, эта ЗЕленая срань кукарекала о провокациях Запада и о шашлыках в мае месяце. На лицо 2 варианта. Или стадо ЗЕбанутой срани конченные идиоты или работали на *****, и вместо того, что-бы развернуть ВСУ по предписаниям военного времени и объявить тотальную мобилизацию эти твари еще и гавкали на Запад, что западный бизнес бегит с Украины и такие заявления Байдена вредят Бениному бизнесу.
На лицо прямое предательство, и ЗЕбанутым крысам после нашей победы придется за все ответить.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:05 Ответить
Фактично ніхто цього клована не обирав. На вибори прийшла критично мала кількість населення, що засвідчили пусті дільниці у день голосування. А не прийшли на вибори тому, що не було за кого голосувати з того олігархічного списку
показать весь комментарий
02.07.2022 12:47 Ответить
В четвер 30 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про план свого уряду передати Збройним Силам Україні 39 новітніх колісних бронетранспортерів типу LAV ACSV Super Bison.
зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.

Також Канада передасть Україні шість додаткових камер з високою роздільною здатністю для безпілотників Bayraktar TB2, сповіщає CBC News.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:57 Ответить
Это свежая модификация, 2020 года. Дас ист гут!.
показать весь комментарий
02.07.2022 03:23 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 04:45 Ответить
за шо я обожнюю нас - ми завжди знайдемо своє зелене *****!
як на мене клован-ґетьман? це перебор,
але це вибор ваш....
показать весь комментарий
02.07.2022 03:15 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 03:16 Ответить
Это украинский лайфхак. Лично таких знаю. Причем еще и ценителей шмария при этом.
показать весь комментарий
02.07.2022 03:22 Ответить
Я знаю одного такого поца, який ще за тиждень до того, як «пуцін нападе» звалив у Польщу. Ну, а Зе-ТП 24 лютого вже усі були на кордоні.
показать весь комментарий
02.07.2022 03:47 Ответить
таких ублюдков до хрена ну нравится им жить в беженцах
показать весь комментарий
02.07.2022 03:54 Ответить
20-25 Нептунів до северної бухти шо би дістало і нема кацчернофліту..
і варшавянок теж нема.... - повспливають таргани як їх дустом потравили...
показать весь комментарий
02.07.2022 03:27 Ответить
Давайте вже делекобійні БК.
показать весь комментарий
02.07.2022 04:03 Ответить
самі нічого, окрім волання "дайте", нічого зробити не хочете?
показать весь комментарий
02.07.2022 05:13 Ответить
При Порохе хотели и делали, а когда тупое быдло выбрало шута-идиота, то он, наверное по заданию ***** все разработки приостановил и начал сажать патриотов.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:09 Ответить
А навіщо? І так дадуть, це і в їх інтересах. Робити треба було раніше. Це дуже складний процес. Актори його організувати, ще й в таких складних умовах не можуть. Розмовляти - це вони можуть. Ну нехай хоч розмовляють. Це теж треба робити.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:41 Ответить
зелення вам впродовж доріг велосіпедні дорожки прокладе і знищіть останню "Богдану"...
показать весь комментарий
02.07.2022 05:01 Ответить
Ну если любители плесени снова выберут зелень - пусть расхлёбывают сами. Во Всяком случае ,такой поддержки от украинцев всего мира они не увидят.
показать весь комментарий
02.07.2022 05:19 Ответить
а вони виберуть, а підмога все одно буде йти - це саме те на чому зелення не худне...
роби шо хочеш - захід витягне!
показать весь комментарий
02.07.2022 05:23 Ответить
В Україні немає вільних чесних і прозорих виборів, немає демократії, громадянське суспільство лише розпочало зароджуватись, але нажаль, поки що немає доступу до державної влади.
Тут олігархічна клептократія на кшталт кремлядщини.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:01 Ответить
А в 2019 які вибори були, не вільні і прозорі? Приколісти хотіли папрікола вибрати і обрали, куде ще прозоріші і охлократичніші вибори?
показать весь комментарий
02.07.2022 16:08 Ответить
вповздовж. )
вповздовж чогось, впродовж часу.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:00 Ответить
Хороший тапок для тараканов
показать весь комментарий
02.07.2022 05:56 Ответить
GMLRS М30 (англ. Guided MLRS - управляемый MLRS) - 240-мм управляемый (инерциальная + GPS) реактивный снаряд с кассетной головной частью (субэлементы М85) и увеличенной дальностью стрельбы (ER MLRS) до 70 км;[3]
показать весь комментарий
02.07.2022 09:50 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 09:52 Ответить
 
 