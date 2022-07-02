ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска успешно используют усовершенствованную ракетную систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможностей на поле боя.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Украинцы тщательно выбирают цели, уничтожение которых будет подрывать усилия России более систематически и точно, чем посредством артиллерийских систем меньшей дальности", – сказал чиновник.
Представитель Пентагона отметил, что Украина находится в начале использования HIMARS, но украинские военные уже эффективно используют эти системы после короткого периода обучения, который недавно закончился.
Как уточняется, дальность HIMARS составляет более 60 километров, это позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем с помощью артиллерии меньшей дальности.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон
Пожалуйста, подождите...
2022... кульмінація
2024... - ***** не поняли - хатім паржать 2.... - бездна...
Чому ці ляді не на фронті?
Не для поразки, а для ураження.
Хлопці, ми не маємо жодного сумніву щодо вашої майстерності. А ненависть до ворога і бажання якнайшвидше звільнити Батьківщину від нечисті вам у цьому допомагають.
Хай вас оберігають усі сили природи !
Цей комплекс стріляє на 300 км,а скоро будуть ракети,дальністю дії 500 км.В США є понад 5000 тисяч ракет ATACMS.Нам би з 500 таких ракет і москалі взагалі будуть тікати з України.
і перед тим як дороги клепати і мільярд дерев саджати розум треба мати..
де зараз ті дороги?
все ********** вщент і кацапнею і нашими, шо би тварі не котилися по асфальту.
ви в 2024му виберете знову зелене шапіто 2...
тут своїх кацакомуняк *** дождесся коли повиздихають і папу саню до кучї....
Так що давай, просто пробачимо.
На лицо прямое предательство, и ЗЕбанутым крысам после нашей победы придется за все ответить.
зараз сухопутні війська Канади мають лише 175 колісних бронетранспортерів типу Bison. Таким чином виходить, що Канада передає Україні чверть свого наявного парку БТР-ів.
Також Канада передасть Україні шість додаткових камер з високою роздільною здатністю для безпілотників Bayraktar TB2, сповіщає CBC News.
як на мене клован-ґетьман? це перебор,
але це вибор ваш....
і варшавянок теж нема.... - повспливають таргани як їх дустом потравили...
роби шо хочеш - захід витягне!
Тут олігархічна клептократія на кшталт кремлядщини.
вповздовж чогось, впродовж часу.