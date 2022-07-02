3 815 2
Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31 над Одесской областью, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг на самолете пытался атаковать Одесскую область с Черного моря, ракету сбила ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одещина. Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал регион со стороны Черного моря", - говориться в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий02.07.2022 06:47 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий02.07.2022 10:05 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...