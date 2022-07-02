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Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31 над Одесской областью, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,зброя,росія,російська

Враг на самолете пытался атаковать Одесскую область с Черного моря, ракету сбила ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одещина. Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал регион со стороны Черного моря", - говориться в сообщении.

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02.07.2022 06:47 Ответить
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02.07.2022 10:05 Ответить
 
 