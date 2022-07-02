Враг безуспешно штурмовал Богородичное на Славянском направлении, оккупанты отошли от Верхнекаменского, - Генштаб

Начались сто двадцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор произвел огневое поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В целях нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области.

На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их дальнейшего продвижения. В целях возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка - Дементиевка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Большая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи н.п.Верхний Салтов, Прудянки и Мосьпаново", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

По данным Генштаба, противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения в указанном направлении.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском - Золотаревки и Верхнекаменского. В направлении последнего вел наступление, успеха не имел, отошел.

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Сообщается также, что на Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко, Железнодорожное. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки", - отмечают в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибужского, Таврийского, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупаревого.

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций Украины и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия", - говорится в сообщении. .

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Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.