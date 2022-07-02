РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5337 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 698 13
Беларусь (7528) война (46991) Генштаб ВС (4314) граница (4749) запрет (1661) военные учения (3283) врачи (1453)

Белорусским врачам сообщили о запрете выезда за пределы страны, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

В вооруженных силах республики Беларусь продлили сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня - 1 июля 2022 года). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Генштабе ВСУ, врачи уведомлены о запрете выезда за пределы страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные учения в Беларуси продлили по меньшей мере до 9 июля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
02.07.2022 08:16
+13
Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
показать весь комментарий
02.07.2022 07:30
+3
Айболита в Африку не пускают. Пичаль
показать весь комментарий
02.07.2022 07:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Айболита в Африку не пускают. Пичаль
показать весь комментарий
02.07.2022 07:21 Ответить
Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
показать весь комментарий
02.07.2022 07:30 Ответить
я тоже думаю что лука пожить еще хочет, и это он для ***** разные спектакли устраивает с минами и солдатиками, отправят суда - могут против бульбофюрера стволы развернуть, а решившись у него уже вообще свала не будет, он и ***** уже живой будет не нужен, вместо него какой-то генеральчик вылезит
показать весь комментарий
02.07.2022 07:54 Ответить
З великою цікавістю й нетерпінням очікую на,це дійство...! Воно- невідвортнє й дивовижне...! Коли,вже,рідійметься завіса...
показать весь комментарий
02.07.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 08:16 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 08:20 Ответить
Вусате г...вно готується воювать?
Навряд чи, воно більше ротом воює при Путлеру!
показать весь комментарий
02.07.2022 08:36 Ответить
Бігти,хіба що в маскальске гетто...
показать весь комментарий
02.07.2022 15:29 Ответить
Дуже фігово це все... Два фронти - це неймовірна проблема
показать весь комментарий
02.07.2022 09:35 Ответить
Одним врачам запретил выезжать? А гробовщикам не?
показать весь комментарий
02.07.2022 11:52 Ответить
К войне реально готовится, а вступит ли, зависит от степени ультиматумов карлика.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:04 Ответить
Это будет оч большая ошибка беларусов....

Запад Украины - это очень специфический регион.
Кроме ВСУ и ТЕРРОБОРОНЫ, есть ещё 70%населения которые не доверяют ГОСУДАРСТВУ(его институциям, военным институциям в том числе), но в случае нападение возьмутся за оружие....будут воевать и партизанить...
Чего не было на том же Донбассе, Мариуполе, Херсоне..на Востоке Украины ...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:43 Ответить
Не зважаючи на кацапську окупацію, братній білоруський народ, всупереч волі узурпатора-таракана, як не пішов війною на Україну у березні, так і не піде в майбутньому.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:25 Ответить
 
 