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Войска РФ оставили Змеиный не по доброй воле, а из-за успешных действий украинских воинов, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

В Пентагоне подтвердили отступление россиян с о. Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом заявил чиновник Министерства обороны США во время брифинга, отвечая на вопросы прессы Пентагона в отношении России и Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерство обороны не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный (в черноморской зоне Украины) было жестом доброй воли. Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, для нападения на корабль снабжения. Когда вы понимаете, насколько бесплоден и пустын остров Змеиный, вы понимаете важность. Таким образом, украинцы очень затруднили россиянам возможность поддерживать там свои операции [и] сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины.

Он подчеркнул, что в результате Украине стало намного легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный.

По словам чиновника, благодаря недавним поставкам высокомобильных артиллерийских ракетных систем из США, украинские силы добились хороших успехов в применении этих артиллерийских систем большей дальности, в том числе для поражения российских командных пунктов.

Читайте: Флот России не сможет безопасно атаковать юг Украины без контроля над островом Змеиный, - The Wall Street Journal
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Топ комментарии
+9
Що дратує? Нічого,прийдеться звикати до Перемоги України
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02.07.2022 08:23
+8
.Покінул остров Змеіний - по состоянію здоровья . .
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02.07.2022 08:41
+6
Підлий народєц. Вони залишили острів, думаючи, що наші одразу туди знайдуть, тому й на другий день бомбили літаками. Ні честі ні встиду, точно як їх *****.
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02.07.2022 08:19
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662 м ,17 га. Острів Зміїний. Тільки сьогодні подивилась де ворог відступив. Коли Україна використала тактику ворога...
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02.07.2022 08:17 Ответить
Що дратує? Нічого,прийдеться звикати до Перемоги України
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02.07.2022 08:23 Ответить
ти хто? хто питав в тебе поради?
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02.07.2022 08:24 Ответить
Це бот із дамбаса 😠
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02.07.2022 08:31 Ответить
Диванний воєн, стули пельку. Не тобі розповідати хто я, й що я. Зрозумів, хамло?
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02.07.2022 10:20 Ответить
А ти хто??? Я питав твоєї поради? Тут є форум, й кожен може висловити свою думку й своє бачення. Й не тобі мені розповідати що я маю писати, а що ні? Зрозумів?
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02.07.2022 10:24 Ответить
Підлий народєц. Вони залишили острів, думаючи, що наші одразу туди знайдуть, тому й на другий день бомбили літаками. Ні честі ні встиду, точно як їх *****.
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02.07.2022 08:19 Ответить
або добивали своїх, щоб в полон не попали
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02.07.2022 08:26 Ответить
Зміїбаївка......
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02.07.2022 08:19 Ответить
Никакого чувства юмора у этого Пентагона.
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02.07.2022 08:23 Ответить
🎶🎶🎶 в Чёрном море , украинском

https://youtu.be/snbElreZqNo
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02.07.2022 08:27 Ответить
З доброї волі на лаптестані можуть тільки щось вкрасти.
Все інше робиться "добровольно и с песней(как кота заставить есть горчицу?)".
Був такий анекдот за чвсів срср.
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02.07.2022 08:29 Ответить
.Покінул остров Змеіний - по состоянію здоровья . .
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02.07.2022 08:41 Ответить
Красивае
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02.07.2022 09:32 Ответить
Право на неосвіченість головна скрєпа совка/московита.
Перевагу зухвалої, відверто тупої, недолугої пропаганди над реальністю демонструє останнє ***** планети в кожному своєму псевдонауковому вьісері, запереченні очевидних фактів.
А московиту ж думати/читати/писати "негожє", тому лише слухає і хаває виключно "солов'їньій помьот"...
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02.07.2022 08:46 Ответить
Конечно добровольно драпанули. Даже можно сказать с радостью. Удовольствия сидеть на той скале, когда ее достает арта с берега, совсем не много.
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02.07.2022 09:01 Ответить
Так Зміїний менший за Хортицю?
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02.07.2022 09:07 Ответить
********* передайте ***********, чтобы оно вспомнило свои слова лет 10 назад, когда оно говорило в камеру на весь мир, что если какой-то народ против, то никакая чужая армия его не захватит. Или то было другое *****, или просто ***** епнулось отравившись абсолютной властью на *****рейхе. Короче путлер капут впереди.
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02.07.2022 09:43 Ответить
новенькая? еще не посылали следом за русским кораблём?
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02.07.2022 14:05 Ответить
на фото справа от острова большой "предмет, похожий на швабру"
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02.07.2022 11:51 Ответить
Итак, был потоплен ракетный крейсер «Москва», между прочим, это корыто было предназначено для борьбы с авианосцами США. Наши же потопили его даже не начав строить собственного авианосца. Затем, прямо на острове, был уничтожен вертолет Ми-17 с десантом. Там же, на острове была уничтожена система ПВО, состоящая из 8 единиц ЗРК, в том числе: Тор, Панцирь и Стрела. Плюс к тому была уничтожена станция РЭБ, а вместе с нею РЛС.

Пока это не подтверждено наверняка, но туда доставляли реактивные системы залпового огня, возможно Град. Был потоплен спасательный буксир с батискафом и ЗРК Тор на борту, было потоплено несколько десантных катеров, в том числе «Серна» и наконец - возле самого острова был сбит ударный вертолет Ка-52, как раз во время эвакуации остатков гарнизона.

Мы не можем наверняка утверждать о том, сколько личного состава погибло во всех указанных машинах и кораблях, но просто отметим, что там не было ни единого пехотинца. Все они были ценными специалистами - моряками, пилотами, спецназом, операторами ЗРК, РЭБ и систем связи. То есть, были уничтожены специалисты, которых надо готовить месяцы или годы, и это не вчерашний школьник, брошенный в окоп на мясо. Плюс к тому, вместе с уничтожением всего на Змеином, были аннулированы форпосты на газовых вышках. Тем самым, была ликвидирована вся система, которая была призвана блокировать Украину с моря.

И вот теперь попытаемся догадаться, какие такие задачи они выполнили, в результате чего убрались по доброй воле? По какому плану там все идет? Может быть, этим планом является полная ликвидация вооруженных сил мордора? Если так, то все действительно идет по плану, но задачи еще не выполнены полностью, поскольку часть флота еще не потоплена, Крымский мост не разрушен, а Крым не освобожден. Но все идет к тому, что они таки будут выполнены. В этом уже нет сомнений.

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02.07.2022 14:02 Ответить
 
 