Войска РФ оставили Змеиный не по доброй воле, а из-за успешных действий украинских воинов, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Пентагоне подтвердили отступление россиян с о. Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.
Об этом заявил чиновник Министерства обороны США во время брифинга, отвечая на вопросы прессы Пентагона в отношении России и Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министерство обороны не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный (в черноморской зоне Украины) было жестом доброй воли. Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, для нападения на корабль снабжения. Когда вы понимаете, насколько бесплоден и пустын остров Змеиный, вы понимаете важность. Таким образом, украинцы очень затруднили россиянам возможность поддерживать там свои операции [и] сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины.
Он подчеркнул, что в результате Украине стало намного легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный.
По словам чиновника, благодаря недавним поставкам высокомобильных артиллерийских ракетных систем из США, украинские силы добились хороших успехов в применении этих артиллерийских систем большей дальности, в том числе для поражения российских командных пунктов.
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Все інше робиться "добровольно и с песней(как кота заставить есть горчицу?)".
Був такий анекдот за чвсів срср.
Перевагу зухвалої, відверто тупої, недолугої пропаганди над реальністю демонструє останнє ***** планети в кожному своєму псевдонауковому вьісері, запереченні очевидних фактів.
А московиту ж думати/читати/писати "негожє", тому лише слухає і хаває виключно "солов'їньій помьот"...
Пока это не подтверждено наверняка, но туда доставляли реактивные системы залпового огня, возможно Град. Был потоплен спасательный буксир с батискафом и ЗРК Тор на борту, было потоплено несколько десантных катеров, в том числе «Серна» и наконец - возле самого острова был сбит ударный вертолет Ка-52, как раз во время эвакуации остатков гарнизона.
Мы не можем наверняка утверждать о том, сколько личного состава погибло во всех указанных машинах и кораблях, но просто отметим, что там не было ни единого пехотинца. Все они были ценными специалистами - моряками, пилотами, спецназом, операторами ЗРК, РЭБ и систем связи. То есть, были уничтожены специалисты, которых надо готовить месяцы или годы, и это не вчерашний школьник, брошенный в окоп на мясо. Плюс к тому, вместе с уничтожением всего на Змеином, были аннулированы форпосты на газовых вышках. Тем самым, была ликвидирована вся система, которая была призвана блокировать Украину с моря.
И вот теперь попытаемся догадаться, какие такие задачи они выполнили, в результате чего убрались по доброй воле? По какому плану там все идет? Может быть, этим планом является полная ликвидация вооруженных сил мордора? Если так, то все действительно идет по плану, но задачи еще не выполнены полностью, поскольку часть флота еще не потоплена, Крымский мост не разрушен, а Крым не освобожден. Но все идет к тому, что они таки будут выполнены. В этом уже нет сомнений.