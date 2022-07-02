Войска РФ оставили Змеиный не по доброй воле, а из-за успешных действий украинских воинов, - Пентагон

В Пентагоне подтвердили отступление россиян с о. Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом заявил чиновник Министерства обороны США во время брифинга, отвечая на вопросы прессы Пентагона в отношении России и Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерство обороны не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный (в черноморской зоне Украины) было жестом доброй воли. Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, для нападения на корабль снабжения. Когда вы понимаете, насколько бесплоден и пустын остров Змеиный, вы понимаете важность. Таким образом, украинцы очень затруднили россиянам возможность поддерживать там свои операции [и] сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины.

Он подчеркнул, что в результате Украине стало намного легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный.

По словам чиновника, благодаря недавним поставкам высокомобильных артиллерийских ракетных систем из США, украинские силы добились хороших успехов в применении этих артиллерийских систем большей дальности, в том числе для поражения российских командных пунктов.

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