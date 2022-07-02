В Черном море противник усилился 3 большими десантными кораблями, - ОК "Південь"

К двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОК "Південь", информируя об оперативной обстановке на юге Украины об итогах 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Противник активизировался в тактике нанесения авиационных ударов, как прикрытия обустройства отступных рубежей. В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине самолетами-штурмовиками, но без наших потерь. В ответ наши авиаторы налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются, однако уже известно, что вражеская армия укоротилась на 27 рашистов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине. В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал воздушную разведку по выявлению позиций и намерений наших подразделений. За что и был лишен двух беспилотных аппаратов", — говорится в сообщении.

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"2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет. Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля. Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья", — добавили в ОК "Південь".