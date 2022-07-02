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В Черном море противник усилился 3 большими десантными кораблями, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабль

К двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОК "Південь", информируя об оперативной обстановке на юге Украины об итогах 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Противник активизировался в тактике нанесения авиационных ударов, как прикрытия обустройства отступных рубежей. В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине самолетами-штурмовиками, но без наших потерь. В ответ наши авиаторы налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются, однако уже известно, что вражеская армия укоротилась на 27 рашистов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине. В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал воздушную разведку по выявлению позиций и намерений наших подразделений. За что и был лишен двух беспилотных аппаратов", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ покинули Змеиный не по доброй воле, а из-за успешных действий украинских воинов, - Пентагон

"2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет. Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля. Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья", — добавили в ОК "Південь".
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Топ комментарии
+10
Оказывается, способность к альтруизму и сопереживанию - это врожденная способность мозга. У рашистов точно этого нет, у них хромосомы поломанные. Только так можно объяснить их радость при обстерле домов, торговых центров и детских площадок. А еще дебилизм. Они, похоже, совершенно не понимают, в какую ж ведет страну их вождь
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02.07.2022 08:37
+5
новые корабли пришли на подмогу крейцеру мацква...
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02.07.2022 10:10
+4
Так військовий Америки дав точну характеристику оркам і їх командирам. Ви бачили учора анонс про згоряння програми ремонту доріг, яких там ніколи не було. Виходить, що вони просто згортають програму рассея.
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02.07.2022 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Чекають розмінування моря.
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02.07.2022 08:31 Ответить
Або ЗРК поставили на них
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02.07.2022 12:46 Ответить
Оказывается, способность к альтруизму и сопереживанию - это врожденная способность мозга. У рашистов точно этого нет, у них хромосомы поломанные. Только так можно объяснить их радость при обстерле домов, торговых центров и детских площадок. А еще дебилизм. Они, похоже, совершенно не понимают, в какую ж ведет страну их вождь
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02.07.2022 08:37 Ответить
Так військовий Америки дав точну характеристику оркам і їх командирам. Ви бачили учора анонс про згоряння програми ремонту доріг, яких там ніколи не було. Виходить, що вони просто згортають програму рассея.
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02.07.2022 08:52 Ответить
Синдром Дауна у всих кацапів,у Ху.ла-Даун+.
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02.07.2022 09:31 Ответить
ну это примерно тоже самое,что усилить танковый батальон тремя грузовиками.
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02.07.2022 08:51 Ответить
Пентагон и не скрывает что дайот данные для ВСУ о всех перемещениях войск путлера через спутники Илана Маска
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02.07.2022 08:58 Ответить
десант на остров Змеиный ********** номер такой дубль 666 а давайте сколько можно в тех шарманках болтаться пора определятся или на ДНО или...в ДНО..
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02.07.2022 09:06 Ответить
нехай десантом під завязь пакуються і поближче до нашого узбережжя пливуть. Назад попливуть в цилофанових.
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02.07.2022 09:15 Ответить
Та ні хай там і залишаються на Дні Моря...
Бичкам же треба якось годуватися...
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02.07.2022 09:23 Ответить
Я не здивуюся, якщо орки наново почнуть на Зміїбаївку завозити техніку...Буде Добрий жест частина 2
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02.07.2022 09:28 Ответить
а як же коридор до пмр, невже відмовились
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02.07.2022 10:03 Ответить
новые корабли пришли на подмогу крейцеру мацква...
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02.07.2022 10:10 Ответить
А от куда они появились? я думал Турция закрыла басфор
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02.07.2022 10:36 Ответить
Та в севастополі ж мабуть стояли. А це вийшли в море.
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02.07.2022 11:40 Ответить
Звідки вони взялись?
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02.07.2022 10:39 Ответить
Кресеру москва скучно и холодно одному на дне
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02.07.2022 10:44 Ответить
Слава Б-гу и ВСУ рашистский крейсер уже не один на дне.
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02.07.2022 11:17 Ответить
И **** с них толку?
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02.07.2022 10:58 Ответить
Хочуть перевірити, чи набуде ВДК від'ємної плавучості при потраплянні в нього гарпуна чи нептуна!
Любознательные орки...
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02.07.2022 11:05 Ответить
Из ремонта или Каспия?
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02.07.2022 11:18 Ответить
Возможен и такой заголовок:Рашисты вывели в Черное море еще три ммшени для ВСУ.
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02.07.2022 11:19 Ответить
ждем десанта на Змеиный. Воду и сухпай можно не брать - это будет экономия. Три БДК - это приблизительно 120 тонн биомассы. Мы потом на остров завезем двадцатитонный контейнер лумбрицинов, і нарешті років через десять там наші прикордонники вже зможуть у городику висаджувати бурячки на борщ. Нормальний такий аграрний стартап вийде.
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02.07.2022 11:50 Ответить
Скоріше за все на них стоять С-300, або Буки чи Тори, думаю ця думка дойде до потрібного
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02.07.2022 12:45 Ответить
Додались? Це як, з неба впали,чи винирнули з глибин морських, чи може верфь новамасковська видала? Босфор досі наче закритий для військових посудин?
Від кого такі каламутні повідомлення надходять?
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02.07.2022 13:07 Ответить
 
 