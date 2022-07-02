1 561 16
Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.
Об этом в твиттере сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Официальный Брюссель требует от РФ прекратить наносить удары по мирному населению.
"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.
Топ комментарии
+17 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий02.07.2022 09:15
+8 Vika Lysenko
показать весь комментарий02.07.2022 09:36
+8 afuster25
показать весь комментарий02.07.2022 09:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Як вони притягнуть до відповідальності когось? ***** з кодом своїх вбивць сам не приїде до їх..... тільки сміливі Українці притягнути можуть до відповідальності рашистов.
шо там по МН17 ? Га?