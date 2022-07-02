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Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одещина

ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.

Об этом в твиттере сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Официальный Брюссель требует от РФ прекратить наносить удары по мирному населению.

"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.

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Топ комментарии
+17
Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
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02.07.2022 09:15
+8
Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
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02.07.2022 09:36
+8
Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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02.07.2022 09:58
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Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
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02.07.2022 09:15 Ответить
Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
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02.07.2022 09:36 Ответить
Бо сцикуни обісрані.
Як вони притягнуть до відповідальності когось? ***** з кодом своїх вбивць сам не приїде до їх..... тільки сміливі Українці притягнути можуть до відповідальності рашистов.
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02.07.2022 10:31 Ответить
Всі стращають кацапню, а їм пофігу.
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02.07.2022 09:15 Ответить
Если через 4 дня Совет Европы признает природный газ - "зеленой" энергией - то все эти осуждения - до сраки. подписывайте петицию https://secure.avaaz.org/campaign/en/no_gift_for_putin_loc_uk/?cXkUctb
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02.07.2022 09:21 Ответить
Яким цікаво чином вони будуть притягнуті до відповідальності ?
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02.07.2022 09:30 Ответить
Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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02.07.2022 09:58 Ответить
Трусливі, обісцяні люди (ЄС та іньші). Й ще є мразота котра підтримує рашистов.
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02.07.2022 10:33 Ответить
***** жахнет по нам ядерной бомбой и тогда тоже Боррель скажет такую же фигню?
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02.07.2022 11:04 Ответить
Как эта мантра - будуть притягнуті до відповідальності - уже кумарит...
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02.07.2022 11:21 Ответить
Ага, але 1млрд кожного дня спонсорувати терориста мордора за енергоносії не в западло. Бо просто бізнес.
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02.07.2022 12:17 Ответить
Борелі моліться на зсу і зброю давайте швидше бюрократи грьобані,бо з вами сцикунами,куйлу нема що робити!
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02.07.2022 12:57 Ответить
я вас прошу...засуджує..озабочєнность..притягнуті до відповідальності..
шо там по МН17 ? Га?
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02.07.2022 13:17 Ответить
Гутьєреш .вже був..обісрався і поїхав до дому памперси міняти...киздаболити
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02.07.2022 13:21 Ответить
Дежурное бла-бла-бла. Ему уже и самому поднадоело, а шо делать? Работа...
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02.07.2022 16:23 Ответить
На пустопорожні пропиз.они цього борделя уже ніхто не звертає уваги.
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03.07.2022 09:55 Ответить
 
 