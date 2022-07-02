В результате агрессии РФ в Украине 344 ребенка погибли и более 640 ранены, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 2 июля 2022 года более 984 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 344 ребенка погибли и более 640 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 340, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.
По данным ювенальных прокуроров, 1 июля в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре г. Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.
Стало известно, что в результате ракетных обстрелов вооруженными силами РФ 27 июня ТЦ "Амстор" г. Кременчуга Полтавской области пострадал 9-летний ребенок.
Также за сутки возросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля. В течение дня стало известно, что еще один ребенок погиб и трое получили травмы: 2-летняя девочка и два мальчика в возрасте 8 и 13 лет. Состояние двух детей крайне тяжелое.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.
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Ольга Опрышко dd57c1c4
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Реєстрація: 02.07.2022
Вівця срана! Ти хоч знаєш, як саме організовується ППО міст, аеродромів та інших широкомасштабних об"єктів? Мелеш ідіотка, язиком, не думаючи!
Захищають не "житлові квартали", а "ключові об"єкти інфраструктури" на які ведеться напад Для того, щоб захистить одне місто, треба трохи не все ППО ЗСУ зібрать на його підступах А решті країни що робить?!
Мені одне ЧМО в кінці березня таке саме тринділо - "Паставили пасреди горада пушку и стреляли, а нас потом в атвет бамбили!"А та "пушка" прикривала каналізаційну насосну станцію Якби її розбили - місто плавало-б в гімні А там - епідемії І вмерли-б тисячі!