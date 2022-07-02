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Рашисты постреляли друг друга в Токмаке, погибли 4 оккупанта, ранения получили около 10, - Запорожская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных территориях Запорожской области увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Банальной причиной являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное.
Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", - проинформировали в обладминистрации.
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А може все простіше? Німці з початком ІІ світової війни (ще у Польщі та Франції) наркотою своїх солдат підгодовували