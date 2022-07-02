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Рашисты постреляли друг друга в Токмаке, погибли 4 оккупанта, ранения получили около 10, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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На временно оккупированных территориях Запорожской области увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Банальной причиной являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное.

Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", - проинформировали в обладминистрации.

Также смотрите: Грандиозный взрыв российского склада боеприпасов в Попасной после точного поражения ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
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02.07.2022 10:33
+23
Операція самоліквідація.
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02.07.2022 10:29
+20
хорошо бы и наоборот - 10 загинуло, а четверо - без рук, без ніг та сліпоглухонімими залишилось )
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02.07.2022 10:30
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Операція самоліквідація.
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02.07.2022 10:29 Ответить
отрицательно подружились..
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02.07.2022 10:39 Ответить
Жест доброї волі.
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02.07.2022 11:07 Ответить
navernoe kradeny unitaz nepodelili po ljubomu - eto harasho
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02.07.2022 10:29 Ответить
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02.07.2022 10:29 Ответить
хорошо бы и наоборот - 10 загинуло, а четверо - без рук, без ніг та сліпоглухонімими залишилось )
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02.07.2022 10:30 Ответить
Знову кадирівці проти бурятів?😄
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02.07.2022 10:31 Ответить
Папа Римский сказал, что они все християне.
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02.07.2022 10:36 Ответить
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02.07.2022 10:33 Ответить
четверо в целофанових додому поїдуть
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02.07.2022 10:50 Ответить
Ага,і "дарагая" ніяких грошей не отримає ,
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02.07.2022 12:44 Ответить
пропоную захоплюючу гру для "русо-туристо". Взвод або краще рота ділиться на дві команди, займають позиції, і лупашать одні одних. Хто лишається живим отримує майже новий унітаз. В фіналі гри розігрується майже новий телевізор. Переможець отримує приз і щасливим повертається додому.)
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02.07.2022 10:56 Ответить
Повертається майже щасливим у новому пакеті.
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02.07.2022 11:10 Ответить
Переможець отримує приз і повертається у салафанi до щасливої жiнки .
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02.07.2022 12:23 Ответить
для любителів футболу можна організувати чемпіонат (на мінному полі) під шелест "градів" на таких же умовах і з таким самим призовим фондом.)
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02.07.2022 12:49 Ответить
В душе они были Биндеровцами
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02.07.2022 10:59 Ответить
Міжетнічний конфлікт серед росіян....
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02.07.2022 10:59 Ответить
Самоликвидация, одним словом.
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02.07.2022 11:19 Ответить
Дьік примітивньій ру.язьік, одне слово 10 значень.
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02.07.2022 12:01 Ответить
Сброд бандитов, ворья, алкашни и наркоманов. Мерзота
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02.07.2022 11:06 Ответить
Як сказав Філатов (мер Дніпра), що з трьох кацапоорків один сидівший, а в ЗСУ з трьох військових один із вищою освітою. Уявляєте кого втрачаєм ми Україна, це цвіт нації, а кацапстан ліквідує біосміття.
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02.07.2022 12:54 Ответить
Да вижу я по роликам украинских бойцов. Светлые лица, чистые улыбки молодых хороших парней. Им с семьями жить, хороших детей рожать, о родителях заботиться, бизнес свой начинать. А они гибнут из-за этой пьяной мрази из-за поребрика, которые даже с матерями своими матом разговаривают. Которые пришли грабить потому, что сами живут в дерьме и не могут из него выбраться ..
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02.07.2022 13:13 Ответить
Я віддам свою НОВУ посудомийку на рашинський **аукцион**
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02.07.2022 11:15 Ответить
Испокон веков, при переговорах о том как делить "клад" - по-честному или по-братски - договаривающиеся стороны несут некоторые потери, ибо не всегда сразу удаётся достичь некоторого консенсуса
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02.07.2022 11:26 Ответить
Це у них па-чеснаку називається.
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02.07.2022 12:55 Ответить
Міжетнічна суперечка про те, хто краще звiльнює Україну вiд нацизму.
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02.07.2022 11:47 Ответить
Скромненько. Скромненько. Но со вкусом.
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02.07.2022 11:52 Ответить
желаю им полной победы с обеих сторон,до последнего ублюдка!
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02.07.2022 12:03 Ответить
Отримую вже давно повідомлення про перелік речей які знаходять у вбитих поранених та полонених Перелік різноманітний Однак майже у всіх списках вилученого (крім документів) - "шприци з невідомою речовиною"! Можна допустить що це - "протишокове" Однак для цього використовуються спеціальні "шприц-тюбики" - звичайні пластикові шприци занадто крихкі (Хіба що кацапи вже й шприц-тюбики робить розучилися!)
А може все простіше? Німці з початком ІІ світової війни (ще у Польщі та Франції) наркотою своїх солдат підгодовували
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02.07.2022 12:04 Ответить
Pervitin
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02.07.2022 13:00 Ответить
Побольше таких акций самоликвидации,и в кремле тоже !!!
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02.07.2022 12:32 Ответить
Переможцям цього поєдинку призові кулі в голову від снайперів ВСУ! Поаплодуємо ще живим окупантам!
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02.07.2022 16:55 Ответить
 
 