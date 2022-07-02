Рашисты постреляли друг друга в Токмаке, погибли 4 оккупанта, ранения получили около 10, - Запорожская ОВА

На временно оккупированных территориях Запорожской области увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Банальной причиной являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное.

Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", - проинформировали в обладминистрации.

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