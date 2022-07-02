Войска РФ ракетами ударили по портовой инфраструктуре и предприятиям Николаева, - ОВА

По Николаеву были нанесены новые ракетные удары, обстреляна портовая инфраструктура и частные предприятия, также обстреливаются громады области, есть погибший.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 1 июля по Николаеву были нанесены 12 ракетных ударов. Обстреляны портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них - производство духов и извести. По информации Военной комендатуры обороны города Николаева одна из вражеских ракет была сбита", - говорится в сообщении. .

Также утром 2 июля в Николаеве снова слышны взрывы. Информация о последствиях уточняется.

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Кроме того, 1 июля были обстрелы в Широковской громаде. Попадание было по домохозяйству. В Березнегуватской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днем 1 июля зафиксированы обстрелы сел Галицыновка, Лиманы Галицыновской громады и села Белозерка Первомайской громады. В результате в селе Белозерка поврежден дом, погиб один человек.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады горели хвойная подстилка и лесные насаждения на площади 1 га.