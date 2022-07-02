Ситуация в регионах: в Луганской области войска РФ ведут обстрелы со всех имеющихся видов вооружения, ночные обстрелы Черниговщины и взрывы в Николаеве

В Луганской области российские войска открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения.

Об этом говорится в сводной информации военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 2 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Луганской области в течение суток россияне открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке. Много разрушений. Погибших и раненых нет. Информация обновляется.

В Черниговской области ночью российские войска совершили обстрелы из минометов территорий возле села Бучки (Новгород-Северская громада) и артиллерийский обстрел территории возле села Гремяч (Новгород-Северская громада).

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В Харькове около 4:00 россияне нанесли несколько ударов по Немышлянскому району. По предварительным данным, пострадавших нет. В Харьковской области россияне обстреливали Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Лозовский районы. Вчера захватчики ударили по с. Ольховка Харьковского района, горел дачный дом. Пострадавших нет. Также в Дергачах из-за обстрелов горела частично крыша и дом. В области в течение суток в результате обстрелов россиян три человека получили ранения.

В Донецкой области российские войска за сутки нанесли 6 ракетных ударов – Бахмут (3), Воздвиженка, Желанное, Часов Яр. Кроме того, по всей линии фронта враг применял стрелковое оружие, артиллерию, авиацию, РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган". В Бахмуте россияне обстреляли жилищный сектор, торговый центр "Украина" и школу; в Авдеевке – жилой сектор, железнодорожный переезд, гаражный кооператив, дачный кооператив; в Славянске - жилой сектор и ряд населенных пунктов, среди которых пгт Пивничное, пгт Пивденное, Александровка и другие. Повреждены 52 объекта. В области в течение суток три человека погибли, 11 - получили ранения, среди них 11-летний ребенок.

В Николаеве утром слышны взрывы. Детали уточняются. В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области ситуация критическая: многие населенные пункты остаются без воды и света, выезжать и въезжать в села нет возможности. На части территории области разрушены школы, детсады, больницы, дороги, а также повреждены дома и заминированы поля.

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В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.