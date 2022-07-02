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Признаки формирований ударных групп в Беларуси отсутствуют, но возможен переброс ДРГ, - Енин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

По информации и международных партнеров Украины, и отечественных разведок, в настоящее время отсутствуют признаки формирования ударных группировок на территории Беларуси.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Тем не менее мы располагаем информацией о возможных провокациях, окончательном вовлечении беларуси в российско-украинскую войну, - речь идет о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями введрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - отметил Енин.

Енин рассказал, что в пятницу возвращался из Одесчины, его несколько раз останавливали на блокпостах и ​​он показывал все необходимые документы.

"Поэтому призываю и всех граждан с терпением и пониманием относиться к этому, потому что речь идет о безопасности", – сказал чиновник.

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Топ комментарии
+13
Ознаки формувань ударних груп відсутні(С). Десь ми вже це чули, поки вони своїх вивозили у безпеку. Дежа вю.
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02.07.2022 11:07
+4
хлопці з Заходу України, не слухайте цих виродків, готуйтеся, вони полізуть, тільки момент підбирають, скоріш за все це буде коли наші будуть пробувати звільняти Херсонську і Запорізьку області (донбабве вже продане скоріш всього), або колись щось дуже цінне з західної допомоги буде на підході, типу ракет ATACMS (коли вже наважаться їм нам дати)
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02.07.2022 11:14
+4
на каком основаниям украинские власти продолжают поддерживать дипломатические и другие отношения с кровавым, режимом незаконно избранного бульбафюрера Лукашенко, виновного в массовых обстрелах и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины?
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02.07.2022 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Ознаки формувань ударних груп відсутні(С). Десь ми вже це чули, поки вони своїх вивозили у безпеку. Дежа вю.
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02.07.2022 11:07 Ответить
"расслабьтесь будет не очень больно" не нужно верить предсказаниям
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02.07.2022 11:09 Ответить
хлопці з Заходу України, не слухайте цих виродків, готуйтеся, вони полізуть, тільки момент підбирають, скоріш за все це буде коли наші будуть пробувати звільняти Херсонську і Запорізьку області (донбабве вже продане скоріш всього), або колись щось дуже цінне з західної допомоги буде на підході, типу ракет ATACMS (коли вже наважаться їм нам дати)
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02.07.2022 11:14 Ответить
Может и нет ударных формирований, но люди таким заявлениям не верят после 24. А верят всяким слухам которые распускают рашисты. Вот что значит врать своему народу "чтоб не посеять панику".
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02.07.2022 11:15 Ответить
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02.07.2022 11:19 Ответить
Ознаки формування мозку в бульбошльопів відсутні
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02.07.2022 11:15 Ответить
на каком основаниям украинские власти продолжают поддерживать дипломатические и другие отношения с кровавым, режимом незаконно избранного бульбафюрера Лукашенко, виновного в массовых обстрелах и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины?
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02.07.2022 11:20 Ответить
Досить нагнітати з цією Білорусією. Зрозуміло, що ніфіга вони не нападуть, бо навіть мобілізація не проведена. Лише відволікають увагу від Лисичанська, де зараз вирішується доля Луганської Області.
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02.07.2022 11:30 Ответить
Больше верю иностранным разведкам, чем нашим.
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02.07.2022 11:49 Ответить
Чув таке ще в лютому
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02.07.2022 13:23 Ответить
Коня кують, а жаба лапу подає.
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02.07.2022 13:56 Ответить
 
 