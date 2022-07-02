Признаки формирований ударных групп в Беларуси отсутствуют, но возможен переброс ДРГ, - Енин
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По информации и международных партнеров Украины, и отечественных разведок, в настоящее время отсутствуют признаки формирования ударных группировок на территории Беларуси.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Тем не менее мы располагаем информацией о возможных провокациях, окончательном вовлечении беларуси в российско-украинскую войну, - речь идет о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями введрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - отметил Енин.
Енин рассказал, что в пятницу возвращался из Одесчины, его несколько раз останавливали на блокпостах и он показывал все необходимые документы.
"Поэтому призываю и всех граждан с терпением и пониманием относиться к этому, потому что речь идет о безопасности", – сказал чиновник.
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