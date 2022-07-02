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Россия использует противокорабельные ракеты для наземных целей из-за сокращения запасов более точного современного оружия, - Минобороны Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Британская разведка считает, что РФ использует старые противокорабельные ракеты во время наземных атак из-за вероятного сокращения запасов более точного оружия.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в их вторичной роли при наземных атаках, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия", – говорится в обзоре.

Как отмечается, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, попавшая в ТЦ Кременчуга 27 июня 2022 года, предположительно была Х-32. Это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22.

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По словам британской разведки, хотя у Х-32 есть несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях.

"Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба при нацеливании на застроенные территории", – говорится в обзоре.

По данным разведки, удары 30 июня 2022 года по Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

"Это оружие еще менее точно и непригодно для высокоточных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения на протяжении последних недель", – отмечается в обзоре.

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Британская разведка также констатирует, что российские войска продолжают достигать незначительного продвижения вокруг Лисичанска, в районе продолжаются авиаудары и артиллерийские удары, а украинские войска, вероятно, продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.
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Топ комментарии
+6
Отдельный привет всем тем "экспертам", у которых ракеты строго поделены по назначению.
Ракета это заполненная взрывчаткой болванка с двигателем. Любой, повторяю !!!ЛЮБОЙ!!! ракетой можно стрелять по любой поверхности (вода, суша). Вопрос лишь в эффективности и точности.
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02.07.2022 11:25
+5
Тактика стрельбы по всему подряд это как бы новшество российской военной машины.
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02.07.2022 11:38
+4
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты.
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02.07.2022 12:12
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Чіпи для високоточних ракет з вкраденої побутової техніки закінчуються.
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02.07.2022 11:25 Ответить
Где она зростае?
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02.07.2022 11:36 Ответить
Врешті решт будуть г**но кидати.
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02.07.2022 11:44 Ответить
Отдельный привет всем тем "экспертам", у которых ракеты строго поделены по назначению.
Ракета это заполненная взрывчаткой болванка с двигателем. Любой, повторяю !!!ЛЮБОЙ!!! ракетой можно стрелять по любой поверхности (вода, суша). Вопрос лишь в эффективности и точности.
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02.07.2022 11:25 Ответить
Тактика стрельбы по всему подряд это как бы новшество российской военной машины.
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02.07.2022 11:38 Ответить
У противокорабельных ракет, как Х-22 наведение на цель на конечном участке производиться собственной ГСН на основе контрастного радиолокатора. Т.е. она ловит кусок железа (корабль) среди воды и наводиться на него. До этого она летит по инерциальному автопилоту.
Цели на земле не контрастны и их ГСН практически не может распознать, поэтому коректирования на конечном участке нет и она лупит по заданным координатам, т.е. практически по площадям. У Х-22 кажись круговое отклонение было в километр или больше.
Вполне возможно, что целью в Кременчуге был мост или порт, а чутка промазали...
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02.07.2022 11:43 Ответить
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02.07.2022 11:46 Ответить
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02.07.2022 11:47 Ответить
Ніт. Ці фідараси просто відстрілюють старйо, особливо не переймаючись досягнутими результатами. А тим часом виробництво нових триває...
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02.07.2022 11:50 Ответить
«У РФ є краща армія, просто вони її не використовують».
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02.07.2022 12:13 Ответить
А зачем оркам противокорабельные ракеты? У них уже и флота боеспособного не осталось. А стрелять с подводных лодок по жилым домам, это и лодку рассекретить и эффект, что стрелять по воробьям из пулемета
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02.07.2022 11:59 Ответить
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты.
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02.07.2022 12:12 Ответить
Рабzzeю НАТО ззість на сніданок...
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02.07.2022 12:23 Ответить
...чітка відіофіксація польоту ракети та зіткнення із землею на заводі дорожних машин та об"єктом-торгівельним центром, свідчить на користь Х-22...а якщо подивитися можливі цілі в радіусі 1...1,5 км, то все зразу стане ясно куди летіли ракети...
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02.07.2022 16:00 Ответить
 
 