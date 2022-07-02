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Обстрел Кременчуга: семьям погибших в ТЦ выплатят по 100 тыс. грн, - мэр Малецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской громады с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших. Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим", — рассказал он.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения. 1 июля ГСЧС сообщило, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор". С начала работ на месте удара было обнаружено 29 фрагментов тел. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+4
Развлекаться?????Шоб ти так розвлекался..Люди прийшли вТЦ.а не ТРЦ.Молодець иди получи печеньку.
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02.07.2022 13:13
+3
аж 100 тисяч за життя??:?
це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
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02.07.2022 11:51
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Сортировать:
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аж 100 тисяч за життя??:?
це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
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02.07.2022 11:51 Ответить
ну це ж не депутати слуг народу щоб їм гроші такі надавати
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02.07.2022 14:52 Ответить
Ти прийшла в мою хату, брудна і немита
І постукала в двері церковним дзвоном,
Не питаючи згоди до мене вселилась
І спокій забрала, не питаючи згоди.
Розтрощила мій дім і пішла до сусідів,
Хоч і їхні родини ні в чому не винні,
Поробила з людей страшних ворогів
І, рахуючи гроші, сміялась єхидно.

Приспів:
Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла,
Стара проститутка, ****-війна?
Хто тобі платить за наші тіла?
Скільки ще тобі треба, яка їх ціна?

Я не хочу вбивати, я хочу любові,
Але ти мої руки замазала кров'ю,
Навчила чуже життя відбирати -
І при цьому радіти, а не ридати.
Ти зігнала мене із дивана в окопи,
Телевізор мені замінила прицілом,
І за день я старію, ніби за роки,
За що ти із мене звірюку зробила?

Приспів.

Мої бідні батьки до тебе не знали,
Як мало коштує втратити сина,
І краще самі би раніше вмирали,
Щоб не бачити, як гине їхня дитина.
Ми складали копійки, ліпили до купи
Своє щастя нехитре на сорок квадратів,
А ти заявилася в мене під дахом,
Щоби разом із небом його відібрати.

Скрябін. " **** війна ".
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02.07.2022 12:01 Ответить
Цікаво, скільки з постраждалих голосували за Зебіла? І чи хтось ще збирається за нього голосувати?

Чи вже гірше точно не буде?! Так, Зебіли????
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02.07.2022 12:10 Ответить
Сьогодні похорони стільки коштують.
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02.07.2022 12:20 Ответить
завод не виноват, он может стоять или работать там где нужно. Нужно думать головой когда идешь развлекаться во время войны в такой большой ТЦ
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02.07.2022 12:58 Ответить
Развлєкаться??? Де в статті було написано про "развлєчєнія"??? Було написано про ТЦ - торговельний центр....а це велика різниця...
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02.07.2022 15:06 Ответить
Развлекаться?????Шоб ти так розвлекался..Люди прийшли вТЦ.а не ТРЦ.Молодець иди получи печеньку.
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02.07.2022 13:13 Ответить
 
 