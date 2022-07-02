В Бердянске четверо местных журналистов перешли на сторону оккупантов, - НСЖУ

Во временно захваченном Бердянске в Запорожской области четверо журналистов начали сотрудничать с российскими военными и оккупационными властями.

Об этом в Телеграме сообщил Национальный союз журналистов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тележурналистка Юлия Ваченкова, ведущая программ на ТВ-Бердянск, сегодня в эфире русТВ, "руководит" - собирает "команду". Уже в "команде" Владимир Головатый и Владимир Демин.

И голос любимого горожанами популярного радиоведущего "Азовской волны" Семена Шатурского (его еще звали Порватов Семен), снова звучит в эфире радио... "Свободный Бердянск", которое начало вещать на частоте "Азовской волны", оттесненной орками.

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Владимир Демин и Юлия Ваченкова не были членами Бердянской городской организации НСЖУ, а вот Семен Шатурский и Владимир Головатый, к сожалению, были. На онлайн заседании Секретариатом Запорожской облорганизации НСЖУ принято решение об исключении их из рядов союза.

Запорожские журналисты искренне верят в победу ВСУ, с нетерпением ждут освобождения нашей земли от нечисти. Верим, что вся коллаборантская грязь сойдет с лица Бердянска, и не будет ему места в нашей родной Украине", - говорится в сообщении.