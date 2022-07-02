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В Бердянске четверо местных журналистов перешли на сторону оккупантов, - НСЖУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Во временно захваченном Бердянске в Запорожской области четверо журналистов начали сотрудничать с российскими военными и оккупационными властями.

Об этом в Телеграме сообщил Национальный союз журналистов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тележурналистка Юлия Ваченкова, ведущая программ на ТВ-Бердянск, сегодня в эфире русТВ, "руководит" - собирает "команду". Уже в "команде" Владимир Головатый и Владимир Демин.

И голос любимого горожанами популярного радиоведущего "Азовской волны" Семена Шатурского (его еще звали Порватов Семен), снова звучит в эфире радио... "Свободный Бердянск", которое начало вещать на частоте "Азовской волны", оттесненной орками.

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Владимир Демин и Юлия Ваченкова не были членами Бердянской городской организации НСЖУ, а вот Семен Шатурский и Владимир Головатый, к сожалению, были. На онлайн заседании Секретариатом Запорожской облорганизации НСЖУ принято решение об исключении их из рядов союза.

Запорожские журналисты искренне верят в победу ВСУ, с нетерпением ждут освобождения нашей земли от нечисти. Верим, что вся коллаборантская грязь сойдет с лица Бердянска, и не будет ему места в нашей родной Украине", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+36
почнемо із зєлємарафону: насамперед йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

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02.07.2022 12:17
+22
Бердянск город чмошников во власти и их обслуги, у местных мусорков там был приступный синдикат с таксистами грачами и не только ... на набережной нет ни одной уборной ни урн ... все это специально и в сговоре администрации и мусорков, чтобы можно было штрафы выписывать ... дико ватный и быдляцкий городок...

С Одессой то же самое будет, если во время не зачистить все местное отребье, которое ещё с 2010 там сидит и маскируется под "патриотов города" - так это все потенциальные коллаборанты называют, что в Харькове, что в Бердянске, что в Одессе
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02.07.2022 12:18
+14
Вони б уже давно працювали оа помйка - роств.
Але щось пішло не так. Як і для ОПи з кварталу 95.
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02.07.2022 12:34
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кхм.. а скільки у Києві? там майже все поголів'я десятиліттями на кацапію працює
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02.07.2022 12:11 Ответить
почнемо із зєлємарафону: насамперед йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

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02.07.2022 12:17 Ответить
Вони б уже давно працювали оа помйка - роств.
Але щось пішло не так. Як і для ОПи з кварталу 95.
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02.07.2022 12:34 Ответить
У нас ще таких "журналістів" багато, просто деякі перевзулися на ходу, як депутати, бо зараз їм так вихідно
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02.07.2022 12:13 Ответить
В порту Бердянська підняли з дна моря БДК "Саратов". Ось як виглядає гарна робота ЗСУ.
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02.07.2022 12:14 Ответить
Как только откачают машинное отделение до уровня по щиколотку, так сразу начнут перебирать двигатели.
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02.07.2022 12:26 Ответить
✅ Хороший корабль "Засратовым" не назовут!
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03.07.2022 13:07 Ответить
15мусоров там тоже было перешли. Так их в первых рядах на убой пустили.
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02.07.2022 12:15 Ответить
Бердянск город чмошников во власти и их обслуги, у местных мусорков там был приступный синдикат с таксистами грачами и не только ... на набережной нет ни одной уборной ни урн ... все это специально и в сговоре администрации и мусорков, чтобы можно было штрафы выписывать ... дико ватный и быдляцкий городок...

С Одессой то же самое будет, если во время не зачистить все местное отребье, которое ещё с 2010 там сидит и маскируется под "патриотов города" - так это все потенциальные коллаборанты называют, что в Харькове, что в Бердянске, что в Одессе
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02.07.2022 12:18 Ответить
Майже кожне літо бував у Бердянську. І ні одна .лядь жодного разу до мене не підійшла з претензіями. Можливо тому, що я - не руssосвін.
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02.07.2022 13:01 Ответить
Якщо ти в Бердянську обісралася, не знайшовши туалету, то це ще не значить, що Бердянськ погане місто. Все там чудово було до війни. Керівників всих кафе міста зобов'язали пускати до туалетів всих бажаючих. Ватників, звичайно, в місті багато, але й нормальних людей багато. Численні мітинги відбувалися в захопленому на третій день війни місті поки кацарилі не почали арештовувати учасників і організаторів.
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02.07.2022 14:05 Ответить
украинская земля приютила, вскормила залетное семя кацапов
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02.07.2022 12:45 Ответить
І по цю хвилину вони так і не навчилися кнопати коментарі на українській мові...
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02.07.2022 13:07 Ответить
А так буде і далі поки не почнемо страчувати зрадників
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02.07.2022 13:15 Ответить
Медиа-пространство Украины издавно оккупировано московитами. Друг Кобзона и Гиркина -- Димон Гордон, агент КГБ-ФСБ Евгений Киселев, "израильтянин" Савик Шустер... Ведь московитам относительно легко интегрироваться в Украину из-за схожести украинского и русского языков, общности религии и обычаев.
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02.07.2022 13:59 Ответить
А что ты имеешь против Гордона? Ты и десятой доли не сделал для Украины того сколько он. А как ты Родину защищаешь?
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02.07.2022 14:58 Ответить
Думаю не перейшли,а добровільно і без примушеня доєднались на службу до тих на кого чекали.
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02.07.2022 14:00 Ответить
А чом би їм не перейти, коли Україна за таке умовний термін дає...
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02.07.2022 14:05 Ответить
Таких тільки вішати !
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02.07.2022 14:00 Ответить
Коллаборанты были и есть во всех странах. Но нужно создать четкий механизм относительно коллаборантов, что после войны они не могли даже в выборах участвовать. Автоматические лишение гражданства Украины, и на выбор: статус ПМЖ в Украине или депортация на Россию.
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02.07.2022 14:16 Ответить
Да, или срок в Украине, на каменоломнях, или депортация на Россию, пусть выбирают..
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02.07.2022 15:00 Ответить
больше чем в Украине нет предателей
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02.07.2022 15:26 Ответить
Больше, чем где? Какое то предвзятое заявление.
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02.07.2022 16:29 Ответить
Вважаю за колаборацію треба законом передбачати позбавлення громадянства!!!
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02.07.2022 14:38 Ответить
В Бердянську на авто патрульної поліції їздять мусора зрадники, тільки поміняли напис. Чому залишили авто, зброю і форму? Ану Жуков шокер кажі...
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02.07.2022 14:48 Ответить
Недалекие люди , не думают о своем ближайшем будущем . Бердянск будет освобожден еще в єтом году .
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02.07.2022 15:35 Ответить
От здивували! А коли то в нас журнашлюхи не працювали за "капеечку" по команді "Фас". "Г+Г", "Інтер", та й усі телемарафонівці продалися коломойському кодлу. Нема в нас журналістів, в нас є політруки по замовленню!.
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02.07.2022 16:37 Ответить
 
 