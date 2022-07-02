РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5391 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
22 736 72
война (46991) Россия (91324) Ринкевич Эдгар (115) Захарова Мария (340)

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МИД Латвии Ринкевич ответил Захаровой, критиковавшей внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

захарова

Глава МИД Латвии Ринкевич ответил представителю МИД РФ Марии Захаровой фразой Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – ответил ей министр.

Напомним, 8 февраля 2022 года Путин заявил Зеленскому, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет и добавил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Ранее сообщалось, что украинский борщ был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обвинила США в "планомерном разрушении двусторонних отношений"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
показать весь комментарий
02.07.2022 12:22
+42
респект Ринкевичу!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:14
+37
показать весь комментарий
02.07.2022 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
респект Ринкевичу!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:14 Ответить
Нехай ця стряпуха жере свої шті.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 12:23 Ответить
Мисс Калдырь 2022
показать весь комментарий
02.07.2022 12:44 Ответить
Берите выше, батенька!
Миссис!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:56 Ответить
Это кто ж выпил столько водяры?
показать весь комментарий
02.07.2022 18:45 Ответить
Пресс-алкаше.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:44 Ответить
*****
показать весь комментарий
02.07.2022 16:49 Ответить
Нравится не нравится жри мое уйобище
показать весь комментарий
02.07.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 12:20 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 12:22 Ответить
Юрій Журавель, як завжди, точно в ціль.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:00 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 15:16 Ответить
"Як передає Цензор.НЕТ, Захарова розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО."

По смыслу этого предложения здесь должна быть ссылка на страницу, где "Захарова розкритикувала ...", а вместо неё почему-то ссылка на главную страницу Цензора
показать весь комментарий
02.07.2022 12:23 Ответить
"... Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение украинского борща в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО.

В своем телеграм-канале она усомнилась, что это блюдо нуждается в незамедлительной охране.

"Для того чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое "современный киевский национализм", приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины украинским национальным продуктом?" - отметила официальный представитель МИД.

Захарова также напомнила, что, согласно путевым заметкам данцигского купца М. Груневега 1584-1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева..."
показать весь комментарий
02.07.2022 12:27 Ответить
..а смердячі *московити* яке відношення мають до РУСЬких жителів старовинного Києва!?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:52 Ответить
Ну так руськіх же ж, не російських!

Але ці неучі реально вірять, що і руські, і росіяни - це одне і те саме!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:53 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 13:04 Ответить
тому що - лодирi лентяiгi та алкаши. я сам переселенець з донецька. зараз мешкаю у Днiпрi. так от, якось сусiдка (русская понаехавшие ще з срср) - прийшла до жiнки та каже; - а ти тоже "борщ" с килькою варишь? жiнка не зрозумiла спочатку, та вилупив очi каже; - це як? потIм пойняла, що та, таким чином - на томатi та на м*ясi еканомIть. проживше в Украине коло 30 рокiв, та не навчилась варити борща. я як представив чуть не обригався. оце таке русня.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:33 Ответить
"Захарова также напомнила, что, согласно путевым заметкам данцигского купца М. Груневега 1584-1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева..."

Тільки є одна проблемка: західні мандрівники чітко розділяли рутенів та московитів.
Наприклад, 1572 рік, Луїш де Камоенш:

"Живуть між морем, дивні, й Танаїсом рутенець, московит, лівонець теж" ("Entre este mar e o Tánais vive estranha Gente: Rutenos, Moscos e Livónios")

1598 р., Чезаре Вечелло: "Русь має кордони з московитами, лівонцями та литовцями".

Груневег аналогічно розділяє рутенів та московитів. Рутени населяли територію України, а московити - Московію.

Боплан у 17 ст. аналогічно розділяв Україну (територію колишнього Князівства Руського) та Московію.

Тому Русь - це Україна, борщ - український, а Захарова йде хлєбать щі.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:36 Ответить
А захерова не помнит, что согласно Всемирной истории Русь является Киевской?? И захерова не относится к этому этносу, ибо оно угро-финское полупьяное угробище
показать весь комментарий
02.07.2022 23:27 Ответить
насчот красавіци Рінкевич переборщив.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:27 Ответить
переБОРЩив однозначно !
показать весь комментарий
02.07.2022 12:39 Ответить
Нравится - не нравится, хавай щи, моя красавица
показать весь комментарий
02.07.2022 12:27 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 13:14 Ответить
Угу. Мы в армии говорили щи - хоть хер полощи. И ведь самый прикол был в том что в 1984-1986 годах в советской армии в Украине пгт. Десна в танковой дивизии ККВО в армейской раскладке ну нихрена не было украинского борща - токо **** щи херовы с кислой капустой. ППЦ короч.
показать весь комментарий
03.07.2022 02:49 Ответить
"Что следующее? Признание свинины «украинским национальным продуктом?» - написала она (Захарова)."

Тут можно её поддержать
показать весь комментарий
02.07.2022 12:29 Ответить
А следующее то, что вам ваш дон гандон академик- кадыркин запретит вообще свинину жрать. Мацквабад вонючий
показать весь комментарий
02.07.2022 12:52 Ответить
Жрали свиняче сало,аж за вухами тріскало,мусульманив рад.армії
показать весь комментарий
02.07.2022 15:19 Ответить
Ну, може, й не всій свинини, но САЛО нікому не віддамо - то суто національний продукт, навіть український наркотик!!!
показать весь комментарий
02.07.2022 13:02 Ответить
Шведи жаліються,що наше сало недоходить. Шведи,теж мають право на приєднання до української культури!!! Україна без меж!!!
показать весь комментарий
02.07.2022 15:22 Ответить
Больше всех сала кушают Итальянцы, вторые - Американцы(вот тут я лично не согласен, бо бейкон - не Сало!), а уж третьи в списке - Украинцы.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:41 Ответить
РюZZke щі не внесуть нікуди...тааке гівно з Боярою жрать тіки Шарікови мацковії...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:30 Ответить
Ти диви, як пізду перекосило. Ну та ясно, ніяк не вибудувать тисячєлєтнюю історію новава рєйха без України. Дивись не всюсяйся від ненависті, негуманоїдка.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:37 Ответить
та кому вона нужна? Ну, хіба що своєму мерину....
показать весь комментарий
02.07.2022 12:40 Ответить
Розумію західну толерантність, але слово красавіца для вживання по відношенню до рила захарової потрібно брати в лапки.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:40 Ответить
КРИСАвіца!
показать весь комментарий
02.07.2022 13:03 Ответить
Хрю- савітца
показать весь комментарий
02.07.2022 15:23 Ответить
Отрицательная крЫсавица с частичным перекошением Ыблета от опухности
показать весь комментарий
02.07.2022 15:59 Ответить
треба закінчити вашу думку

КРИСА-ВІВЦЯ (зовнішність-сіутність)
показать весь комментарий
02.07.2022 16:10 Ответить
"... согласно путевым заметкам данцигского купца М. Груневега 1584-1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева"

В этих годах в Киеве проживало 12-15 тыс. человек.
Русские жители Киева - не "мордва и прочие", как подумала Захарова, а руские, в отличие от евреев и поляков, которые составляли значительную часть населения Киева.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:41 Ответить
Правильней было бы: нравится - не нравится, соси х..й, ни разу не красавица!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:41 Ответить
Нехай жере лайно. Хер незаслуговує
показать весь комментарий
02.07.2022 15:25 Ответить
Фу, от неё же бешенством заразится можно.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:06 Ответить
Маня, не теряйся. Подавайте заявку на своё культурное наследие: бражка, бояра..
показать весь комментарий
02.07.2022 12:44 Ответить
Рюзьге - це взагалі вінігрєт з монголобурятів, угрофінів, та інших шайтанів.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:46 Ответить
а нащо свинособакам наш борщ?в них оно є їхні правасцлавні счі от най ті помиї і сьорбають лЯптєм
показать весь комментарий
02.07.2022 12:50 Ответить
Ну як борщ може бути на росії, якщо в них і буряків нема, а зі "свеклою" получаються самі лише щи!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:56 Ответить
Ну для захарової це комплімент, красавицею назвали.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:05 Ответить
Нравится, не нравится - Маша подмывается.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:09 Ответить
Не могу с вами согласиться. Вряд ли она часто это делает
показать весь комментарий
02.07.2022 13:31 Ответить
Пресс-алкаше всея концлагерной рабZZei не вечно пьяная...як кажуть.
.. иногда похмеляецца Боярышкой...
Думаете лёгкое это дело Пургу нести что братан путлера Письков...
показать весь комментарий
02.07.2022 13:14 Ответить
Красавица ещё та...
показать весь комментарий
02.07.2022 13:18 Ответить
"ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ"

А оскільки срср і росія завжди щось крали, то повинні відповісти за свої злочини. По суті це країна без роду і без племені, без історії. А всі її "факти" і досягнення засновані на брехні та крадіжках.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:38 Ответить
Нравіца не нравіца - терпи моя (прости Господи) "красавіца"...
показать весь комментарий
02.07.2022 13:41 Ответить
"Три дня без кокаина" Семён Скрепецкий. "Мария Захарова не получила посылку с кокаином которую задержали в Эстонии. Мария раздавлена морально, она сидит, смотрит в окно на прекрасную Россию и пьет водку из стакана"
показать весь комментарий
02.07.2022 13:45 Ответить
А двери в туал... прекрасную расию открыты??
показать весь комментарий
02.07.2022 23:33 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 14:28 Ответить
Красавица ещё та конечно
показать весь комментарий
02.07.2022 14:29 Ответить
Машка-алкоголичка только щами закусывает
показать весь комментарий
02.07.2022 14:35 Ответить
Я не розумію чого кацапів плющить щодо борщу. Ну ніколи не було у кацапів цього блюда. Взагалі та ніколи. Борщ як був, є та у майбутньому буде набуття нашої нації. До того ж кацапка ніколи борщу нормального зварити неспроможна. Це тобі не щі забодяжить. Це кулінарне містецтво. По ньому навіть можна визначити майстриню що його готувала. Бо в кожної господарки він особливий. Немає два однакових борща. Це дуже вишукана страва. Це пік кулінарного містецтва. До того ж борщ це страва наступного дня. Поціновувачі зрозуміть про що я.
показать весь комментарий
02.07.2022 15:07 Ответить
Під кожним словом+!
показать весь комментарий
02.07.2022 16:22 Ответить
Кацапам не потрібен борщ, їм потрібно, щоб борщу не було в нас. Бо якщо є своя кухня (а також, мова, территорія, література, звичаї) то є і нація! А це йде в розріз з російською пропагандою, що Україну, мовляв, Ленін створив і українців нема, а є тільки "русскіе с окраіни"...
показать весь комментарий
02.07.2022 16:48 Ответить
Те що Ленін створив Україну найбільш безглузде твердження що я колись чув.
показать весь комментарий
03.07.2022 02:24 Ответить
Не только по ЭТОМУ )) Борщ должен настояться. Свежесваренный вкусен, а настоянный вообще атас! )
показать весь комментарий
02.07.2022 23:37 Ответить
Саме це я і мав на увазі. А найбільш добріший як у печі сільській ніч простояв. Навіть не знаю чи залишилися зараз ще такі пічі. А ще щоб сметани туди заправити сільської. Такої щоб архіпелагом стояла як у тарілку покласти. Знову ж таки поціновувачі зрозуміють про що я.
показать весь комментарий
03.07.2022 02:28 Ответить
у вересні 1939 року у одному селі зупинилась вантажівка з військовими, з кузова вискочии два солдати і побігли на город за хату. Баба,яка їх зустрічала, здивувалась, чого ? Незабаром вибігають обоє, один витирає червоний буряк об полу шинелі, починає гризти і говорить уже поспела. Сіли в кузов і авто поїхало далі.Все життя бабця дивувалась, як можна буряк їсти сирим. А те, що манька Аблігация мая на увазі у низ називається свекольним супом.
показать весь комментарий
02.07.2022 15:29 Ответить
свекольной шурпой
показать весь комментарий
02.07.2022 16:25 Ответить
суп из корня свєкли...

бадилля - на второє...
показать весь комментарий
02.07.2022 20:57 Ответить
Ну з "красавіцей" це він учудив! Хай би краще, хоч і не в риму, але якийсь більш підходящий епітет вжив, наприклад: "нравітся, не нравітся, терпи, моя уродіна...
показать весь комментарий
02.07.2022 16:43 Ответить
Назвати Бабу-Ягу з погонялом "Манька" красавицею- це ж який рівень сарказму тре мати, файно!
показать весь комментарий
02.07.2022 16:46 Ответить
 
 