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Мариупольских учителей отправляют на "аттестацию" в Москву, а выпускников заставляют поступать в периферийные вузы РФ, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,маріуполь

Оккупанты отправляют сотрудников общеобразовательных учреждений в Москву для прохождения "аттестации", а выпускников заставляют поступать в периферийные вузы России.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Всех мариупольских учителей командируют на аттестацию в Россию. Точно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины — постоянная цель россиян в действии", — написал Андрющенко.

Он также сообщил, что действует неофициальный запрет на выезд педагогов из Мариуполя, поскольку в городе нехватка кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".

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"Вчера сотни мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая "льготное поступление" в вузы в России. Правда, не в столицах, а больше в заднице мира. Что теряют наши дети? Кроме возможности учиться в лучших вузах страны и Европы", из-за выхода россии из Болонской системы, в России они получают диплом, который признан только Россией, ее сателлитами и какой-то Сирией. Это отобрать будущее навсегда. Поэтому мариупольские родители, не делайте этого. Украинское и мировое образование ждет ваших детей. Не убивайте их будущее", — подчеркнул заммэра.
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Топ комментарии
+11
Я так підозрюю,що саме ті вчителі,котрі страшно опиралися окупантам?(((
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02.07.2022 12:38
+9
Батьки тієї дитина яка добре вчилась в школі, вже визначилась з її майбутньою освітою зроблять все щоб уникнути "вступу" до російських "вишів" з Мухосранска. А ті хто виховував ватну наволоч якраз будуть сприяти отриманню подібної "освіти".
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02.07.2022 12:49
+5
да увы увы многие там переоделись в новые аквафрешные труселя.. учителя увы это проститутки... им ***** кому как.. а вообще как всегда евбнутые кацапы берега растеряли...
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02.07.2022 13:02
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Я так підозрюю,що саме ті вчителі,котрі страшно опиралися окупантам?(((
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02.07.2022 12:38 Ответить
да увы увы многие там переоделись в новые аквафрешные труселя.. учителя увы это проститутки... им ***** кому как.. а вообще как всегда евбнутые кацапы берега растеряли...
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02.07.2022 13:02 Ответить
Поедут на мацковию изучать рюZZkiй мир и Карла Маркса с чЛениным..типа ГУЛАГ для рабZZe не враг...
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02.07.2022 12:45 Ответить
Байден був правий. Війна іде за культуру.
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02.07.2022 12:46 Ответить
Батьки тієї дитина яка добре вчилась в школі, вже визначилась з її майбутньою освітою зроблять все щоб уникнути "вступу" до російських "вишів" з Мухосранска. А ті хто виховував ватну наволоч якраз будуть сприяти отриманню подібної "освіти".
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02.07.2022 12:49 Ответить
они выбрали уже
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02.07.2022 12:52 Ответить
А чого видалили мій комент за КАКАЯРАЗНІЦА?????? Зеботи тут як тут
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02.07.2022 13:11 Ответить
Какаяразніца - нехай вчать по рос програмі. Правда *******?
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02.07.2022 13:12 Ответить
Хто думає, що маріупольці, котрі залишилися за Україну? Нажаль добра половина чекали цей мір рюзгій. Нажаль і ще раз нажаль, ті ж діти прихильників того міра також чекали того міра. Бісить тільки одне, що вісім років дєткі данєцкіє і луганскіє мали привілеї при зарахуванні в виші, а в голові у них вата і зневага до всього українського. Але, хто у нас вісім років займався українським розвитком ставлення до всього українського? Ніхто. Бо какаяразніца. Какаяразніца і досі сидить в головах деяких. Хоча триває люта війна. Поржати, дивлячись Сватів краще для когось.
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02.07.2022 14:50 Ответить
Непонятна мне их позиция "добра половина чекали цей мір рюзгій" "а в голові у них вата і зневага до всього українського." Отчего такое явление могло твориться в их головах? Объясните мне пожалуйста.
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02.07.2022 15:01 Ответить
россия на пропаганду тратит миллиарды долларов.Плюс ватник-это на генном уровне.У них раша разбомбила дома,убила родных,ограбила,изнасиловала-но виновата всё равно будет Украина и весь мир.Это генетическое уродство.Они рождаются на Украине,учатся,работают,ездят за границу отдыхать-но любят рашу.
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02.07.2022 16:40 Ответить
Тому що, вони завезені кацапи після Голодомору в Україні, коли вимерли всі українці, точніше, коли їх вбив сталін, а завезли кацапів натомість, вони вороги України в 3, 4-х поколіннях. Вони роками живуть в Україні, жруть наш хліб, при тому ненавидять Україну. І доки останній кацап, який навіть народився в Україні, не буде департований до московії, не буде миру і добра в Україні, ось і думайте, як нам жити.
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02.07.2022 21:37 Ответить
 
 