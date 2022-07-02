Мариупольских учителей отправляют на "аттестацию" в Москву, а выпускников заставляют поступать в периферийные вузы РФ, - Андрющенко

Оккупанты отправляют сотрудников общеобразовательных учреждений в Москву для прохождения "аттестации", а выпускников заставляют поступать в периферийные вузы России.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Всех мариупольских учителей командируют на аттестацию в Россию. Точно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины — постоянная цель россиян в действии", — написал Андрющенко.

Он также сообщил, что действует неофициальный запрет на выезд педагогов из Мариуполя, поскольку в городе нехватка кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".

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"Вчера сотни мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая "льготное поступление" в вузы в России. Правда, не в столицах, а больше в заднице мира. Что теряют наши дети? Кроме возможности учиться в лучших вузах страны и Европы", из-за выхода россии из Болонской системы, в России они получают диплом, который признан только Россией, ее сателлитами и какой-то Сирией. Это отобрать будущее навсегда. Поэтому мариупольские родители, не делайте этого. Украинское и мировое образование ждет ваших детей. Не убивайте их будущее", — подчеркнул заммэра.