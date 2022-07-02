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Путин принял решение о вторжении в Украину за год до него или, возможно, раньше, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент РФ Владимир Путин давно планировал нападение на Украину, а решение о самом вторжении принял по меньшей мере за год до него.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На самом деле никто не знает", ответил Шольц на вопрос, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение войны, но длительное планирование, по словам канцлера, свидетельствует о том, что он готов к длительной войне.

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго", – сказал Шольц.

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"Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – отметил он.

Шольц сказал, что хотя Путин "этого не признает", но Россия испытывает на себе влияние западных санкций.

"Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается в всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни", – отметил он.

Но когда его спросили примерно о 2 миллиардах долларов в месяц, которые Германия тратит на поставки российского газа, угля и других энергоресурсов, Шольц возразил, что дает Путину возможность ослабить эффект от санкций.

"Он не может ничего купить за деньги, которые получает от нас, потому что есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, в которых он нуждается. Поэтому это то, что [Путина] очень разозлило", – сказал он.

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Кроме того, по словам Шольца, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.
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Топ комментарии
+2
А разве вторгнення произошло не 20 февраля 2014 года?
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02.07.2022 12:53
+1
не понял, в 14-ом году шольц в летаргическом сне был? А сейчас значит в него потыкали палочкой, и он вдруг проснулся...
идиоты - явление интернаиональное.
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02.07.2022 12:52
+1
Пока не пойдут удары по территории России - там не почешутся.
Санкции работают вяло - пропал сахар, подорожала гречка, остановился ВАЗ - ну и что - жизнь-то продолжается.
А вот если рванёт нефтепромысел - о, это уже другой разговор.
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02.07.2022 12:55
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И отвод войск на Донбассе на три километра с оборудованных позиций один из пунктов этого плана, который помогал выполнит Ермак!
А тупой наш призидент или не хочет этого понимать, бо тупой, или даже не хочу думать...
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02.07.2022 12:50 Ответить
План був написаний ще в Омані.
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02.07.2022 12:53 Ответить
не понял, в 14-ом году шольц в летаргическом сне был? А сейчас значит в него потыкали палочкой, и он вдруг проснулся...
идиоты - явление интернаиональное.
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02.07.2022 12:52 Ответить
Справедливости ради, динамика событий конца февраля и марта, когда мы чудом выстояли, была такова, что ошибиться не мудренно и ошиблись многие. Этот феномен ещё будет описан во многих книгах, статьях, выступлениях, когда НАРОД Украины сделал всё, вопреки политикам-политиканам-Игспэрдам-военным-гбэшникам-пропагандонам и прочим "наблюдающим" за процессом
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02.07.2022 13:00 Ответить
А разве вторгнення произошло не 20 февраля 2014 года?
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02.07.2022 12:53 Ответить
ще раніше, двохтисячного року. Щоправда - юридично до своєї території, і все ж.
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02.07.2022 12:57 Ответить
ще раніше, двохтисячного року. Щоправда - юридично до своєї території, і все ж.
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02.07.2022 13:02 Ответить
Пока не пойдут удары по территории России - там не почешутся.
Санкции работают вяло - пропал сахар, подорожала гречка, остановился ВАЗ - ну и что - жизнь-то продолжается.
А вот если рванёт нефтепромысел - о, это уже другой разговор.
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02.07.2022 12:55 Ответить
Ну, кагбэ, доходы от нефтепромысла засекречены, как псковские десантиники

https://defence-line.org/2022/06/vse-tajnoe-stanovitsya-chast-2/
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02.07.2022 13:00 Ответить
Шульц ти, фріц, рішення про встановлення нових кордонів імперії лаптєстану в межах совка 1991року і навіть з окремими територіями країн колишнього Варшавського договору <******* прийняв одразу після Нового 2000року, прийнявши "подарунок" Єльцина, тобто посаду.
І почав з Чечні.
Але тобі з твоїм менталітетом ця очевидна істина не дійде.
Та й в Америці і в Королівстві це не одразу зрозуміли...
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02.07.2022 12:56 Ответить
На самом деле Куйло решило вторгнуться в Украину, когда начало просовывать в украинскую власть своих Буратин- примерно с 2001-2002 года. Первым из них был ХАМ (Юлька в запасе), а последним не буду говорить кто, и тоже Юлька была в запасе аж до 2 тура.
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02.07.2022 12:56 Ответить
Очень полезные таблетки начал принимать Шольц!
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02.07.2022 12:56 Ответить
***** готовил вторжение в Украину сразу после войны в Грузии, где у него все прошло как по маслу и без последствий и он увидел что *цивилизованный* мир молча сглотнул. Единственное что ***** не учел ето то что Украина будет сопротивляться, поетому он даже не особо готовил свою армию. Расчет был на то что все как всегда испугаются и разбегутся а Европа побоится вмешиваться
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02.07.2022 13:00 Ответить
План захвата Грузии и Украины был разработан ещё в 2008 году...после речи путлера на Мюнхенской конференции...
В Ютьюбе все есть...
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02.07.2022 13:01 Ответить
разведке США нужно было не предупреждать фсбшных агентуру в Украине о готовящемся вторжении *****, а просто зять их и ликвидировать.
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02.07.2022 14:47 Ответить
Пусть спросит у Макрона. Тот часто ***** звонил - лучше будет знать.
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02.07.2022 16:03 Ответить
 
 