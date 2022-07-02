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Оккупанты под давлением заставляют учителей согласиться на преподавание по программам РФ, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Так называемая оккупационная "власть" обязывает учителей на захваченных территориях Украины подписать документ о готовности обучать детей по российской школьной программе.

Об этом изданию The Guardian рассказали непосредственно находящиеся в оккупации на юго-востоке Украины педагоги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. Их имена не называют из соображений безопасности.

По словам учителей, оккупанты угрожают им увольнением и даже выселением из собственных домов, если они не пойдут на сотрудничество.

Ситуация, которая разворачивается вокруг вопроса начала нового учебного года, ставит педагогов в оккупации в тупик, ведь оккупанты под давлением заставляют прибегать к действиям, которые украинские власти рассматривают как коллаборационизм, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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По данным издания, в середине июня оккупанты заявили, что до 21 июля педагоги должны либо подписать документ, удостоверяющий их готовность обучать детей по российской школьной программе, либо уволиться.

Один из учителей, живущий в селе на оккупированной территории Харькова, сказал:

"Пока документ просили подписать только учителей истории, географии, языка и начальных классов".

В то же время он добавил, что учебные программы по математике, физике, биологии и химии в России не имеют пропаганды, поэтому их, по крайней мере, пока оставляют в покое.

Напомним, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обучение детей в школах по российской программе.

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При этом образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев считает, что прокурорам следует учитывать обстоятельства такого сотрудничества.

"Мы должны очень четко различить, заставляли ли человека работать под давлением или даже под угрозой жизни, или он добровольно сотрудничал, была ли инициатива сотрудничать", - заявил уполномоченный.
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Топ комментарии
+9
Тому що для окупантів мова і віра має значення. Лише для нашого зевилупка це «какаяразніца
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02.07.2022 13:08
+6
как я понимаю-- программа *********** школы на выходе дает 150% ******* ********** УБИЙЦ ПЬЯНИЦ ПЕДОФИЛОВ ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ********** И ПРОЧИХ КАСТРИРОВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ... в принщипе глядя на пленных ********** так оно и есть.. а коротко говно пытается шоколад переделать в говно-- но при этом стремится выглядеть шоколадом...
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02.07.2022 13:06
+4
Я так розумію - вчителі - це приклад для учнів. Не може бути вчителем наркоман чи алкаш,
вбивця ворюга чи зрадник.
Не дарма при окупації України ординці завозили сюди вчителів з орди.
А ті хто "какая разница как назівается улица" і які йдть на зраду - то не вчителі. То покидьки. І їм не місце в Україні.

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02.07.2022 13:20
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пришел режим х..ла, сопротивляйтесь и протестуйте против такой программы преподавания
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02.07.2022 13:04 Ответить
как я понимаю-- программа *********** школы на выходе дает 150% ******* ********** УБИЙЦ ПЬЯНИЦ ПЕДОФИЛОВ ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ********** И ПРОЧИХ КАСТРИРОВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ... в принщипе глядя на пленных ********** так оно и есть.. а коротко говно пытается шоколад переделать в говно-- но при этом стремится выглядеть шоколадом...
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02.07.2022 13:06 Ответить
Тому що для окупантів мова і віра має значення. Лише для нашого зевилупка це «какаяразніца
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02.07.2022 13:08 Ответить
это как бы закономерный итог голосования в стремлении получать 4000$
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02.07.2022 13:09 Ответить
)) значит преподавая математику, учитель может скрепно сказать ученикам, что на параше, уникальная ситуация в мире и в военное время значение синуса там может достигать значения равного трём! никакой политики.
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02.07.2022 13:09 Ответить
Для чого цю прутневу новину подавати в такій формі(Пригадались азовці ,котрі ділились всім в підвалах заводу з "мірнимі",а потім"мірниє" вийшли на волю й перейшли на бік "братьєв".Навіть не сумніваюся,що й щиро про всі деталі розповіли окупантам.Але була частина ,котрі пішли на українську стророну ,а потім все одно поїхали в розкішницю-матушку.Так новини подають люди,котрі не розуміють,що біда маріупольців в їхньому рашизмі.
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02.07.2022 13:15 Ответить
Я так розумію - вчителі - це приклад для учнів. Не може бути вчителем наркоман чи алкаш,
вбивця ворюга чи зрадник.
Не дарма при окупації України ординці завозили сюди вчителів з орди.
А ті хто "какая разница как назівается улица" і які йдть на зраду - то не вчителі. То покидьки. І їм не місце в Україні.

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02.07.2022 13:20 Ответить
А им пальцы в двери не засовывают? Всего лишь увольнением грозят и уже обделались? Новый сорт кормильцев?
Как говорил герой Высоцкого: следователь будет с тобой очень вежлив, и предложит сначала сигарету, а потом жизнь. Сигарету можно взять, а от жизни придется отказаться...
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02.07.2022 14:18 Ответить
Знайшли лазівку? Потім скажуть, що і мусорів змушували і інших "наших громадян", які чекали на "асвабадітєлєй". І навіть папірці з мокрими печатками організують.
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02.07.2022 14:24 Ответить
Учителя, как собственно и мусора, всегда первыми переходят на сторону оккупанта. Это я в 2014 году заметил по своему городу. Когда нас освободили в 2014-ом они сделали вид, что ничего такого не было и дальше преподают в школах. И если мой город опять будет захвачен - нет никаких сомнений на какой стороне окажутся они. Все они делают добровольно и осознанно. Понимают, что если прийдет Украина - их поймут и простят (всегда можно сказать, что их под дулом автомата заставляли).
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02.07.2022 14:57 Ответить
Зрада вона і є зрада як її не прикрашай
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02.07.2022 16:00 Ответить
При цьому, вчителі будуть отримувати зарплату з України, школи отримувати тепло, світло, воду за наші податки, а вчити будуть, що х.уло - герой, а України як держави не існує.
Коли цей ідіотизм під назвою " там же наші люді" припиниться?
Цілий ковідний рік вчилися онлайн, а зараз в москальську окупаційну школу захотілося?
Давно пора прийняти закон "Про окуповані території ", де передбачити врегулювання хоча частини нагальних питань - медицина, освіта, комунально- побутова сфера, енергетика і т.д.
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02.07.2022 16:24 Ответить
 
 