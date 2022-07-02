Планировала стать оккупационным "министром образования": директора киевской школы будут судить за госизмену
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Директора одной из частных школ Киева будут судить за государственную измену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
По данным следствия, обвиняемая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды и она поддерживала оккупацию части Украины.
"Она сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами РФ. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии", — говорится в сообщении.
В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала занять должность министра образования в оккупационном органе. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Пожалуйста, подождите...
А що там каже положення про військовий стан?
Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
Й потім , спитайте тих пенсіонерів , чи хочуть вони проміняти свою пенсію на безкоштовне життя десь на зоні ?!
Ваша думка , це лицемірство , бо ми обидва знаємо точно, що ніхто з пенсіонерів не погодиться .
Нехай ця ******** сидить , якщо ніхто її не забажає обміняти на пару трийку захістників Маріуполя .
Вона має шанс лише через обмін . Виключно так
Це до 24 лютого там могло бути . Зара по-іншому й 15 років за гратами це добра пігулина для "рюзькамірних" .
навчала наших дітей 😠
Москалі вже на окупованих територіях - проводять "чистки" та "профорієнтацію " серед вчителів ...
Нам так - "не положено" ?
- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
Ну а ця "**********" буде читать лекції по своєму профілю
2014 року українці заплатили за їх вибір в 2010 році - це очевидність !
24 лютого нам прилетіла розплата за те , що подавна більшість в 2014 році не сприйняла окупацію Криму й Донбасу як особисту образу на орків й продовжувала вважати цю падаль за "братів" й "добрих сусідів" які чомусь й якось збеленилися . Майже ніхто не сприйняв цю агресію в відповідності з накопиченним людтвом й попередніми поколіннями досвітом такого поняття як агресія й окупація . Ми продовжували обирати усякі "жопоблоки" , продовжували сприймати зрадників як носителів "ішої думки" . Інакше як пояснити , що в помаранчьовому Київі , де ніколи навіть Кучмо не мав більшості , а Ібукович жодного разу не набрав більше 20% , як це могло таке відбуватися явище , що директором приватної школи була банальна зрадниця .
Як ми довго не розуміли , що "інша думка" це виборці Юлі , Толіка , Садового чи Ляшка . Виборці "Свободи" -- партії антидемократичної , але проукраїнської . Це Славко Вакарчук .
А ця ватосамка -- типовий приклдад тупо зрадництва . Як й усі мацьковска церква ...
Почуйте уважно -- подавна більшість інтернованних осіб японського походження в 1941 році перебувала в США саме тому, що їм в рідній Японії жилось погано й дискомфортно , в США комфортно й приємно . Вони не були прихильниками військових злочинців Ямомото й Ко.
Але й це не переконало Рузвельта . Іх тримали довги роки в лагерях поки не переконалися, що від їх не буде загрози для беспеки США .
А тут директор приватної школи на 9й рік окупації Криму й частини Донбасу .
Приватна чи ні та школа , але усім школам видають ліцензію міністерство освіти ... й тому посадити одну хвойду явно недостатньо -- требо відслідкувати ланцюг зрадників , які хвойді надали ліцензію на викладацьку й педагогічну діяльність .
Просто тупо Ющ з Ко. тупо злив владу Ібуковичу по домовленності .
Просто уявіть собі , ну програв він перший тур , та йще з таким нізьким відсотком -- йди й відпочивая . Але ж ні -- бігав він , бігала Забужко по ефірах між турами й скаженно агітували за технічного кандидати Ібуковича : Дурбелика Протиусіха , точно розуміючи , що це навіть крайща допомога була бандюкам , ніж пряма агітація . Як це мерзотно виглядало навіть коли жодна падла в країні не могла собі навіть соту долю уявити наслідкив й якої кроввю за такий вибір Країна заплатить .
А коли з"ясувалося , що фальсіфікації другого туру в 2010 році були не меньшими ніж в 2004 році -- жодного руху не вчинив . Жодного !
Відкрийте групове фото партії слуга наріда, побачите верхню частину ланцюга зрадників.
А в точних науках , особливо в математичних дефініція це головне . Особливо досвітченні програмери скажуть , що в їх роботі головне - це правільні назви надавати функціоналу й змінникам ... Й найбільш ефективний захист відкритого коду , це перед передачою його клієнту змінити усі назви на стохастичні літери з індексами .
Й збочений термін АТО , як не меньш збоченний ООС виник не не пустому місці . Інакше й не могло бути . Певні частини Україні вже 350 років перебували під колоніальним гнітом , а правий берег 200 років, але хтось колись й як часто вживає термін пост колоніальний синдром ?! А це єдине вірне визначення . А ніякі там "окупації" , чи "захоплення" . Окупація це щось на кшалт тимчасового . А ось синдром жертви (пост)колоніального синдрома це хронічний хворий стан , який може бути пів століття , й ціле століття . Й саме тому українська корупція й комівство це зовсім інше , ніж на Московії . Бо в часи доменіона імперії це був спеціфічний захист розвинутих українців проти ворожої метрополії . Імперія розвалилася , а мизк доменіона й жерт постколоніального нікуди не зник .
Й тому мені видаються дуже комедними спроби прив"язати розвиток країни миттєво до "римского статуту" , до усіх цих антикорупційних "теплих компрессів" . По суті Портнов же нічого особистого не вигадав , просто тупо подавну біьшість європейского права впровадив , тілько щось космітично довів до абсурду , а інше зневілував .
Так що по 50 років на одному місці чинуша це не спадщина софка , це новопоробленна й штучна прив"язка західних моделей до нас . Скажу навіть більше -- у нас політик може звільнити (або вижити , що меньш юридично токсичне) будь кого й не звільняє виключно тому , що він такий один , а дрібних чинуш в тисяячи разів більше . Але теорітично будь кого .
А ось в них там навіть 2-гу людину в своєму міністерстві -- гендиректора департамента не може .
Інколи доходить до абсурду , бо є така абсолютно немафіозні держави як Германія , чи Нідерлани , а є вже чотири розвинутих демократичних країна , але мафіозних : Італія , Ізраїль , Японія і півд. Корея й в кожній з них є "легендарний" такий діяч , який на посаді гендіректора або заступника якогось міністерства десятиріччами шкодить державі й її громадянам й жоден політик нічого з ним не може поробити .
Так що певні закони , які вигаданні для народів , які років 300-500 як не були підколоніальними , які ніколи не дискримінувалися й не були під впливом різних диктаторів , це закони добрі й гарантують від свовілля тих від кого найманий працівник залежить на 80% . В часи некерованного ліберального ринку свовілля було бічем , а ось корупція мізерною .