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война (46991) Киевская область (3539) школа (2888) государственная измена (950)

Планировала стать оккупационным "министром образования": директора киевской школы будут судить за госизмену

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Директора одной из частных школ Киева будут судить за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, обвиняемая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды и она поддерживала оккупацию части Украины.

"Она сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами РФ. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии", — говорится в сообщении.

В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала занять должность министра образования в оккупационном органе. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкому блогеру сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве оккупантам, - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+28
Ага, чудова ідея! Давайте будемо нікчемну орчиху годувать нашою їжею все життя? В той час, як половина українських пенсіонерів отримує 1900 грн пенсії, маючи по 40 років стажу!

Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
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02.07.2022 13:45
+20
Відслідкуйте зв'язки цієї потвори. Там точно вийдете на чиновників міносвіти, жОПи і решта.
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02.07.2022 14:10
+18
в Україні військовий стан? війна? чи просто,бавитесь у війнушку?
А що там каже положення про військовий стан?
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02.07.2022 13:45
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в Україні військовий стан? війна? чи просто,бавитесь у війнушку?
А що там каже положення про військовий стан?
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02.07.2022 13:45 Ответить
Ага, чудова ідея! Давайте будемо нікчемну орчиху годувать нашою їжею все життя? В той час, як половина українських пенсіонерів отримує 1900 грн пенсії, маючи по 40 років стажу!

Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
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02.07.2022 13:45 Ответить
Причому пішки через Луганську область.
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02.07.2022 16:03 Ответить
Очень страшное наказание. Ага. Пусть сидит 15 лет на баланде. И шьет рукавицы на свой прокорм.
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02.07.2022 16:14 Ответить
Тай їх премію виписати мабуть ?!

Й потім , спитайте тих пенсіонерів , чи хочуть вони проміняти свою пенсію на безкоштовне життя десь на зоні ?!
Ваша думка , це лицемірство , бо ми обидва знаємо точно, що ніхто з пенсіонерів не погодиться .

Нехай ця ******** сидить , якщо ніхто її не забажає обміняти на пару трийку захістників Маріуполя .

Вона має шанс лише через обмін . Виключно так
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02.07.2022 16:48 Ответить
успешная педагогическая карьера. Интересно, родные гордятся?
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02.07.2022 13:50 Ответить
"Гордятся" не тільки рідні, але й "весь пєдагогічєскій коллєктів школи". І більша частина міністерства освіти з містом на чолі.
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02.07.2022 15:29 Ответить
чемодан вокзал саратов
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02.07.2022 13:52 Ответить
Угу , зараз !
Це до 24 лютого там могло бути . Зара по-іншому й 15 років за гратами це добра пігулина для "рюзькамірних" .
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02.07.2022 16:49 Ответить
Хоч би сказали з якої школи.
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02.07.2022 13:54 Ответить
может могут только после суда , а суды и судьи в Украине скупаются рашей через команду Портнова и Татарова
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02.07.2022 14:13 Ответить
Та не, ну министром--- оно конечно ух ты! Вот же про себя ржал с бабы- дуры тот, кто втюхивал зачитывал. А оно верило. А там или знай может и лубофь была искрометная?
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02.07.2022 13:56 Ответить
Довічне заслужила ця продажна хвойда , так як видно по ній , чому вона
навчала наших дітей 😠
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02.07.2022 14:01 Ответить
Відслідкуйте зв'язки цієї потвори. Там точно вийдете на чиновників міносвіти, жОПи і решта.
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02.07.2022 14:10 Ответить
На Табачника - в минобразования много его людей
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02.07.2022 14:14 Ответить
Условка. Потім медалька чекає від зелених потвор в міністерстві.
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02.07.2022 14:36 Ответить
І посада заст. міністра "по ідеологіі".
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02.07.2022 15:31 Ответить
Закомплекмовані тварюки. Скільки лузерні,готової знищуаи все,і вся
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02.07.2022 14:43 Ответить
Ну ось вам і українська толерантність та демократичність
Москалі вже на окупованих територіях - проводять "чистки" та "профорієнтацію " серед вчителів ...
Нам так - "не положено" ?
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02.07.2022 14:55 Ответить
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...

Ну а ця "**********" буде читать лекції по своєму профілю
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02.07.2022 15:01 Ответить
Зрадників вже пора стріляти. Забагато їх з'явилося.
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02.07.2022 15:24 Ответить
без ф.и.о. и фото этой кокошницы буллинг может зацепить невиновную ячейку общества..
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02.07.2022 16:06 Ответить
Київська школа № 272
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02.07.2022 18:56 Ответить
А ким планували стати всілякі єрмаки-татарови, чи любителі весняних шашликів? Чи ще не на часі викривати їх плани?
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02.07.2022 16:17 Ответить
Задуть монтажной пеной, и не прочищать самку собаки 15 лет !
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02.07.2022 16:34 Ответить
Мера міста Південне Олександра Брюханова вже "засудили" за держзраду. Замість 12-15 років позбавлення волі, він отримав 2 роки умовно і вже вийшов (!) на роботу... Цього теж, напевно, так засудять, бо "какая разніца" суддям від кого отримувати хабаря, та і "сваіх не брасаєм"...
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02.07.2022 16:36 Ответить
класика вчителі або менти. А ви дивуєтесь звідки стільки какіх разніц. В школі ж клуші навчають так. Я пам'ятаю як мої вчителі розказували що зеля - порядна людина Це ж тварі, які думають тільки про свою шкуру. Не всі! Але багато... Особливо жінки
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02.07.2022 17:10 Ответить
Скажу певну жорстоку річ ...
2014 року українці заплатили за їх вибір в 2010 році - це очевидність !
24 лютого нам прилетіла розплата за те , що подавна більшість в 2014 році не сприйняла окупацію Криму й Донбасу як особисту образу на орків й продовжувала вважати цю падаль за "братів" й "добрих сусідів" які чомусь й якось збеленилися . Майже ніхто не сприйняв цю агресію в відповідності з накопиченним людтвом й попередніми поколіннями досвітом такого поняття як агресія й окупація . Ми продовжували обирати усякі "жопоблоки" , продовжували сприймати зрадників як носителів "ішої думки" . Інакше як пояснити , що в помаранчьовому Київі , де ніколи навіть Кучмо не мав більшості , а Ібукович жодного разу не набрав більше 20% , як це могло таке відбуватися явище , що директором приватної школи була банальна зрадниця .

Як ми довго не розуміли , що "інша думка" це виборці Юлі , Толіка , Садового чи Ляшка . Виборці "Свободи" -- партії антидемократичної , але проукраїнської . Це Славко Вакарчук .
А ця ватосамка -- типовий приклдад тупо зрадництва . Як й усі мацьковска церква ...

Почуйте уважно -- подавна більшість інтернованних осіб японського походження в 1941 році перебувала в США саме тому, що їм в рідній Японії жилось погано й дискомфортно , в США комфортно й приємно . Вони не були прихильниками військових злочинців Ямомото й Ко.
Але й це не переконало Рузвельта . Іх тримали довги роки в лагерях поки не переконалися, що від їх не буде загрози для беспеки США .
А тут директор приватної школи на 9й рік окупації Криму й частини Донбасу .
Приватна чи ні та школа , але усім школам видають ліцензію міністерство освіти ... й тому посадити одну хвойду явно недостатньо -- требо відслідкувати ланцюг зрадників , які хвойді надали ліцензію на викладацьку й педагогічну діяльність .
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02.07.2022 17:20 Ответить
В 2010г вьібрали Януковича , а нужно бьіло вьібрать Тимошенко , и судьба Украиньі бьіла бьі совсем другой .
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02.07.2022 18:18 Ответить
Не факт , що реально вибрали й реально він взяв більше голосів , ній Юля .

Просто тупо Ющ з Ко. тупо злив владу Ібуковичу по домовленності .

Просто уявіть собі , ну програв він перший тур , та йще з таким нізьким відсотком -- йди й відпочивая . Але ж ні -- бігав він , бігала Забужко по ефірах між турами й скаженно агітували за технічного кандидати Ібуковича : Дурбелика Протиусіха , точно розуміючи , що це навіть крайща допомога була бандюкам , ніж пряма агітація . Як це мерзотно виглядало навіть коли жодна падла в країні не могла собі навіть соту долю уявити наслідкив й якої кроввю за такий вибір Країна заплатить .
А коли з"ясувалося , що фальсіфікації другого туру в 2010 році були не меньшими ніж в 2004 році -- жодного руху не вчинив . Жодного !
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03.07.2022 14:09 Ответить
Хах, відслідковувати.
Відкрийте групове фото партії слуга наріда, побачите верхню частину ланцюга зрадників.
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03.07.2022 12:04 Ответить
Не кажучи вже про те, що директорка школи - посада не вибірна, тобто виборці взагалі ніяк не можуть впливати на те, хто буде директором школи. Міняється міністр освіти, міняється його оточення, так, але чинуші з районо сидять по півстоліття в своїх кріселках. Зайдіть в будь-яке районо, подивіться на ***** чинуш, - там до сих пір мінімум 50% з приймаючих рішення ще брєжнєва пам'ятають...
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03.07.2022 12:07 Ответить
Коріння усього мерзотного , що коїться в Україні с часів , коли українці стали незалежними від московитів це те , що подавна більшість не вміє (або не плислуховується до думки тех хто вміє) давати визначення різним процесам (що кояться) й різним станам речей , в яких країна перебуває .

А в точних науках , особливо в математичних дефініція це головне . Особливо досвітченні програмери скажуть , що в їх роботі головне - це правільні назви надавати функціоналу й змінникам ... Й найбільш ефективний захист відкритого коду , це перед передачою його клієнту змінити усі назви на стохастичні літери з індексами .
Й збочений термін АТО , як не меньш збоченний ООС виник не не пустому місці . Інакше й не могло бути . Певні частини Україні вже 350 років перебували під колоніальним гнітом , а правий берег 200 років, але хтось колись й як часто вживає термін пост колоніальний синдром ?! А це єдине вірне визначення . А ніякі там "окупації" , чи "захоплення" . Окупація це щось на кшалт тимчасового . А ось синдром жертви (пост)колоніального синдрома це хронічний хворий стан , який може бути пів століття , й ціле століття . Й саме тому українська корупція й комівство це зовсім інше , ніж на Московії . Бо в часи доменіона імперії це був спеціфічний захист розвинутих українців проти ворожої метрополії . Імперія розвалилася , а мизк доменіона й жерт постколоніального нікуди не зник .
Й тому мені видаються дуже комедними спроби прив"язати розвиток країни миттєво до "римского статуту" , до усіх цих антикорупційних "теплих компрессів" . По суті Портнов же нічого особистого не вигадав , просто тупо подавну біьшість європейского права впровадив , тілько щось космітично довів до абсурду , а інше зневілував .
Так що по 50 років на одному місці чинуша це не спадщина софка , це новопоробленна й штучна прив"язка західних моделей до нас . Скажу навіть більше -- у нас політик може звільнити (або вижити , що меньш юридично токсичне) будь кого й не звільняє виключно тому , що він такий один , а дрібних чинуш в тисяячи разів більше . Але теорітично будь кого .
А ось в них там навіть 2-гу людину в своєму міністерстві -- гендиректора департамента не може .

Інколи доходить до абсурду , бо є така абсолютно немафіозні держави як Германія , чи Нідерлани , а є вже чотири розвинутих демократичних країна , але мафіозних : Італія , Ізраїль , Японія і півд. Корея й в кожній з них є "легендарний" такий діяч , який на посаді гендіректора або заступника якогось міністерства десятиріччами шкодить державі й її громадянам й жоден політик нічого з ним не може поробити .

Так що певні закони , які вигаданні для народів , які років 300-500 як не були підколоніальними , які ніколи не дискримінувалися й не були під впливом різних диктаторів , це закони добрі й гарантують від свовілля тих від кого найманий працівник залежить на 80% . В часи некерованного ліберального ринку свовілля було бічем , а ось корупція мізерною .
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03.07.2022 16:23 Ответить
 
 