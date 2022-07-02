Число погибших и пропавших без вести в результате удара РФ по ТЦ в Кременчуге составляет 22 человека, - мэр Малецкий

Поисково-спасательная операция на месте ТЦ "Амстор" продолжается, остается разобрать менее 10% завалов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице.

Таким образом, на сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетной террористической атаки на ТЦ "Амстор" составляет 22 человека. Поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов", — отметил глава города.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения. 1 июля ГСЧС сообщило, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор". С начала работ на месте удара было обнаружено 29 фрагментов тел. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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