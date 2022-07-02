Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, - Нацгвардия
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Самая сложная ситуация на востоке сейчас остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.
Об этом в эфире украинских телеканалов сказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", — сказал представитель Нацгвардии.
Он добавил, что целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Музычук уточнил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.
Вместе с тем существует большая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности пограничных территорий Сумщины и Черниговщины.
При этом Музычук добавил, что захватчики в начале полномасштабного вторжения применяли более современные ракеты. "В настоящее время применяются ракеты еще советского производства. Однако они не менее угрожающие", – сказал он.
Представитель Нацгвардии проинформировал, что и Нацполиция, и НГУ проводят много мероприятий для того, чтобы укрепить украинские пограничные регионы, в частности участок границы с беларусью.
"Там, кроме тех действий, которые касаются непосредственно усиления госграницы, проводят также профилактические отработки, чтобы выявлять лиц, которые могут сотрудничать с врагом, предоставлять информацию для атак", — отметил он.
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масковская уліца - па гораду ідьот...
Так же ж, москалику?
Хай мене вибачать українці-жителі Лисичанська, але там все гниле до основи.
В районе Верхнекаменки и Малорязанцево идут упорные бои. Противник стремится прорваться по направлению Золотарёвки и Белогоровки с целью окончательно заблокировать Лисичанск. В этой связи стоит отметить две характерные особенности.
- В этой полосе появились подразделения из состава Северодонецкой группировки. Да, именно те, которые должны были после окружения, "по плану" штурмовать и зачищать сам Лисичанск. Речь идёт о БТГр из состава 39-й мсбр, 24-й обр СпН и 394-м мсп + батальоны 4-й мсбр 2-го АК (которые УЖЕ были введены в бой, прямо сходу) и сводной тактической группе чвк "вагнер" (до 2-х БТГр). Надо понимать "штатные" АбизянЫ из состава Попаснянской группировки выдыхаются уже критически (это БТГр из состава 6-го "казачьего" мсп 2-го АК, а так же батальоны из состава 1-й и 100-й мсбр 1-го АК). Поэтому командование войск противника решило усилить натиск (ну или сохранить его на нынешнем уровне) за счёт первых подвернувшихся "резервов" - взять подразделения с соседнего "менее активного" участка. Это хороший знак...
- Ещё одна особенность. Есть определённые сведения о том, что противник готовится к массированному дистанционному минированию участка территории между Белогоровкой и Золотарёвкой (ИНФОРМАЦИЯ СПОРНАЯ, НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕПРОВЕРКЕ).
Вполне возможно для этой цели командование войск противника попытается использовать эксперементальную ИСДМ "Земледелие" (прошла предварительные войсковые испытания в 2020 г.). Внешне, мало отличима от типовой установки БМ-21 "Град", однако обеспечивает дистанционную постановку противопехотных\противотанковых минных полей на дистанциях от 5 до 15-и км. Или же, командование войск противника попытается использовать для этих целей соответствующую вертолётную систему ВСМ-1...
Справочно:
Реактивные снаряды системы "Земледелие" выполнены в двух вариантах: противопехотном и противотанковом. Система позволяет устанавливать комбинированные минные поля. Противотанковые и противопехотные мины можно уложить в таком порядке, чтобы заграждение стало непреодолимым и для стрелков, и для бронетехники.
В приницпе, это может свидетельствовать о некоторых вещах. Во-первых, вы вряд ли будете "засевать" минами тот участок местности куда в ближайшее время будут (или планируют) наступать ваши войска. Хотя, конечно, у "Земледелия" каждая мина оборудована дистанционным самоликвидатором. С помощью них, выставленное МВЗ можно быстро уничтожить.
Во-вторых, скорее всего планируя массированное дистанционное минирование данного участка местности, командование войск противника, скорее всего, пытается воспрепятствовать гипотетическому отходу нашей Лисичанской группы войск (или усложнить его), это так же существенно затруднить и её МТО.
В обоих случаях, это явно свидетельствует о том, что другим более надёжным способом (например, занятием этого участка местности собственными войсками или же массированным прострелом его) выполнить эти задачи с потребным уровнем эффективности - достаточно сложно или же маловероятно.
Исходя из всего выше написанного, думаю ближайшие сутки - двое в отношении ситуации в районе Лисичанска станут определяющими. По крайней мере, переброска командованием войск противника на участок действия своей основной ударной группы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств с соседнего участка, которые до этого имели свою собственную задачу и к которой они достаточно упорно готовились, свидетельствует о том, что термин "тактическое напряжение" вполне применимо и к подразделениям войск противника на этом направлении...
Машовец