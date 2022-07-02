Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, - Нацгвардия

Самая сложная ситуация на востоке сейчас остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.

Об этом в эфире украинских телеканалов сказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", — сказал представитель Нацгвардии.

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Он добавил, что целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Музычук уточнил, что сейчас под Лисичанском идут ожесточенные бои, но сам город не окружен, он под контролем украинских войск.

Вместе с тем существует большая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности пограничных территорий Сумщины и Черниговщины.

При этом Музычук добавил, что захватчики в начале полномасштабного вторжения применяли более современные ракеты. "В настоящее время применяются ракеты еще советского производства. Однако они не менее угрожающие", – сказал он.

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Представитель Нацгвардии проинформировал, что и Нацполиция, и НГУ проводят много мероприятий для того, чтобы укрепить украинские пограничные регионы, в частности участок границы с беларусью.

"Там, кроме тех действий, которые касаются непосредственно усиления госграницы, проводят также профилактические отработки, чтобы выявлять лиц, которые могут сотрудничать с врагом, предоставлять информацию для атак", — отметил он.