Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко
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Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР". Мирные гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, а также в Донецком СИЗО и Макеевке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток - от психологической до физической", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.
"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное задержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца", - подчеркнул Вадим Бойченко. .
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ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
Мизансцена - руины Мариуполя
Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.
Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.
У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.
Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.
У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.
У нее будет всего 8 часов.
Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
В Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с облавой на известного хоккеиста и его доставкой в военкомат.Накануне был задержан уголовным розыском и доставлен в военкомат 25-летний вратарь сборной России по хоккею хоккеист Иван Федотов, «лучший голкипер КХЛ», обладатель престижных спортивных наград. На него устроили целую облаву, в которой участвовали десятки силовиков. Спортсмена подозревают в уклонении от армии, что грозит ему двумя годами лишения свободы.В военкомате Федотову стало плохо, и в ночь с 1 на 2 июля его забрали оттуда на скорой, сообщает Activatica.
- Небось удивился. При том что сам недавно выходил играть против финнов в майке с надписью «СССР»
Но вот маечку с надписью «СССР», Ваня, надевать все-таки не стоило. На себе не показывай, как говорится.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/2/504911/
Звідки вони взялися...