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война (46991) Мариуполь (5563) тюрьма (817) Донецкая область (7158) Бойченко (67)

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тюрьма,в'язниця,ґрати

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР". Мирные гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, а также в Донецком СИЗО и Макеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток - от психологической до физической", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное задержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца", - подчеркнул Вадим Бойченко. .

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Топ комментарии
+12
80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
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02.07.2022 14:33
+9
Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
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02.07.2022 14:35
+7
почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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02.07.2022 14:38
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80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
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02.07.2022 14:33 Ответить
Я тебе шокую однак вони нічого зрозуміють. Зараз у Києві велика кількість біженців саме з Донеччини, Харківщини, Луганщини, І ці тупоголові імбицили продовжуюють жити у стилі малоросів
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02.07.2022 14:54 Ответить
В тюрмах як раз проукраїнські жителі Маріуполя, а не навпаки.
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02.07.2022 15:12 Ответить
Ага, кажеш такий я русскій! Я за Шарія і тебе не тронуть та не обкрадуть?
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02.07.2022 15:22 Ответить
Ты откуда знаешь такую точную информацию? Дальновидцы, яснослышаци. Определяют из головы любые факты ничерта при этом не зная и тут же бегут с продуктами своего брожения из головы поделиться с окружающими.при этом обычно упоминают ю, хотя бы, какие то голосования, но ты решил даже этим не заморачиваться. Вас захватила кацапня и пытает в лагерях, убила вас тысячами, обратила ваш город в руины, вы умираете от голода - вы точно любитель руzzкого мира, не иначе. От всей души хочу чтобы ты с кем то из жителей моего города, что ещё в оккупации поменялся местами. Может тогда бы твои глаза открылись.
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02.07.2022 15:15 Ответить
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02.07.2022 15:58 Ответить
Опять за рыбу гроши. Как уже задрали те, кто пишет, что Мариупольцы сами виноваты в том, шо кацапы их убивают. Кого-то, кроме откровенных предателей, спасло то, что он кацапоговорящий и голосовал за Порошенка? Или спасло то, что мариуполец украиномовный и голосовал за малороса? И те и другие сидят у кацапов по тюрьмам, и тех и других кацапы катуют и убивают. И только за то, что они - украинцы.
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02.07.2022 19:16 Ответить
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02.07.2022 22:18 Ответить
Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
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02.07.2022 14:35 Ответить
Играет "Лестница в небо".

Мизансцена - руины Мариуполя

Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

У нее будет всего 8 часов.

Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
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02.07.2022 21:58 Ответить
почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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02.07.2022 14:38 Ответить
«Ты хотел СССР, Ваня? Ну, вот он, присмотрись»
В Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с облавой на известного хоккеиста и его доставкой в военкомат.Накануне был задержан уголовным розыском и доставлен в военкомат 25-летний вратарь сборной России по хоккею хоккеист Иван Федотов, «лучший голкипер КХЛ», обладатель престижных спортивных наград. На него устроили целую облаву, в которой участвовали десятки силовиков. Спортсмена подозревают в уклонении от армии, что грозит ему двумя годами лишения свободы.В военкомате Федотову стало плохо, и в ночь с 1 на 2 июля его забрали оттуда на скорой, сообщает Activatica.
- Небось удивился. При том что сам недавно выходил играть против финнов в майке с надписью «СССР»
Но вот маечку с надписью «СССР», Ваня, надевать все-таки не стоило. На себе не показывай, как говорится.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/2/504911/
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02.07.2022 15:02 Ответить
Путлер бывший кгбист, сын нквдиста. Времена нквд возвращаются.
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02.07.2022 15:14 Ответить
Такое количество Бандеровцев в одном Мариуполе?...не вірю...
Звідки вони взялися...
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02.07.2022 15:16 Ответить
Завжди були.
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02.07.2022 18:21 Ответить
Коли вже буде удар по тих терористичних утвореннях лднр ,ті чорти не кращі кацапів.
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02.07.2022 15:57 Ответить
Нормальні маріупольці вимушені виїхати або воюють за Україну. Решта вата яка сиділа і чекала даунбас. Мусорва так само перейшла до окупантів.
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02.07.2022 16:05 Ответить
За спостереженням новин висновок : - лугандонська бидлота гірша за москалів, підлягає знищенню.
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02.07.2022 16:34 Ответить
Знишуватель геноцидник нашелся - лично каждого сам исполнять будешь? Бабулек, дедулек, женщин, и так далее. Такой, ви бабка зуде москаля, сдохните и тра та та та. Или сразу ров и перед ним вряд и в затылок каждому, для экономии времени и средств? Без суда и следствия убивать всех кого ты никогда не видел в глаза и знать не знаешь.
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02.07.2022 18:25 Ответить
 
 