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Посол Толкач призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ: Мы защищаем будущее Европы, а значит и ваше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сербія

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач призвал страну присоединиться к санкциям против РФ.

Об этом заявил посол Украины в Сербии Владимир Толкач, передает Цензор.НЕТ.

В своем выступлении представитель Украины отметил, что его страна борется против российского агрессора, защищая не только себя, но и демократические ценности и свободу, а также будущее Европы.

"Сербия избрала европейский путь, а значит, мы защищаем будущее Сербии", — говорится в сообщении.

Посол Толкач призвал сербскую сторону присоединиться к санкциям против государства-террориста РФ, а также усилить совместные усилия по остановке агрессора, представляющего угрозу для Объединенной Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины
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Там алкаш шаріков царьов пише, що полонених британців можуть обміняти на сербських генералів і тоді "Сербія - наш". Ще пише, що серби гарно воюють на стороні орків.
Пане посол, це не ваш прокол?
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02.07.2022 14:38 Ответить
А хто сказав, що Сербія прагне саме до того європейського майбутнього, яке захищає Україна? Цілком можливо, особливо з огляду на сербські війни, що сербам до вподоби Європа захоплена кацапами
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02.07.2022 14:53 Ответить
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02.07.2022 14:55 Ответить
Вучич такой же узурпатор как батька, второй диктатор Европы после него, удерживающий власть многие годы бессменно. Поклонник Путина, противник ЕС и НАТО, так что не ждите от него ничего хорошего.
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02.07.2022 15:09 Ответить
Cлободан Милошевич и прочие генералы Караджичи даавно присоединились к НАТО...
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02.07.2022 15:12 Ответить
сербы такие же гниды как и кацапы!
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02.07.2022 16:15 Ответить
Любов сербів до росії швидко б закінчилась якби вони з нею мали кордон. Десь читав як люди з Правобережжя якийсь час заздрили лівобережним, що ті під владою православного правителя. Так само і серби - ******* москалів на відстані.
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02.07.2022 21:50 Ответить
 
 