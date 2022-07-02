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Румыния готова помочь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области, - глава МИД Ауреску

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,одеська,сергіївка

Румыния готова помочь пострадавшим от российских ракетных обстрелов Одесской области, который произошел в ночь с 30 июня на 1 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на digi24.ro.

"Эта ужасная ситуация, которая сложилась из-за атаки российских войск на Одесский регион, подтверждает, что эта война не только незаконна, но и безнравственна, и должна закончиться как можно быстрее", - заявил Ауреску.

По данным издания, в разбомбленном россиянами санатории отдыхали дети из Молдовы. Ауреску добавил, что поддерживает связь с коллегами в Молдове, выясняя, какая помощь необходима.

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"Это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права, еще одно грубое нарушение правил ведения войны, боевых действий. Поскольку международное гуманитарное право запрещает гражданским лицам быть объектами военных нападений, оно запрещает привлекать гражданские объекты к боевым действиям", - добавил он. .

Напомним, в ночь на 1 июля оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажное здание. Также ракеты попали в базу отдыха. В списке погибших не менее 21 человек, около 40 - ранены.
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В очередной раз Панин оказался адекватнее остальных своих коллег....

https://twitter.com/i/status/1541799699698573312
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02.07.2022 14:53 Ответить
Румыния странная страна. Как член НАТО и сосед с Украиной и Молдовой она могла бы более активную позицию занимать по войне в в Украине. И в в плане политики и в плане помощи, как другие страны. Но цыгане больше молчат, засунув язык и благие намерения глубоко в задницу.
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02.07.2022 15:50 Ответить
чем..попросят спетькиркорова ..аон болшгарин..и перец болгарский..а что руміні могут дать..ротару споет им..ппц..
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02.07.2022 17:53 Ответить
Насправді та молдавська база відпочинку знаходиться десь метрів за 150-200 від тої, в який влучила ракета. Там фактично лише вікна розбиті, а працівники бази, які постражали під час обстрілу - це місцеві жителі, які жили в домі, в який поцілила ракета.

Знаю, бо тільки о сьомій вечера повернувся додому з Сергіївки - був там відучора.

Це реально виключно курортне місце, с масою будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих таборів, чистим повітрям, і неширокою (метрів 100) смугою пляжів між лиманом і морем, з чисто білим піском. Жодних військових об'єктів нема за замовчуванням!

Кацапи - не люди! Смерть москалям!
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02.07.2022 22:02 Ответить
 
 