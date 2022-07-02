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Поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" в Кременчуге завершены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Спасатели завершили работы на месте кременчугского ТЦ "Амстор", в который 27 июня попала ракета российских оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"В 13.25 спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Окончательное количество погибших устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения. 1 июля ГСЧС сообщила, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор". С начала работ на месте удара было обнаружено 29 фрагментов тел. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Торгівля 'правосуддям' без громадського контролю. Віра в незлочинність мавп прорвавшихся довлади??
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02.07.2022 14:59 Ответить
Далі процесс беззмістовний ,вибух понад півкілотонни
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02.07.2022 14:56 Ответить
полкилотонны (kg) = 0,5x10³x10³= 500000 kg
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02.07.2022 15:16 Ответить
Кило в тексте лишнее.
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02.07.2022 16:12 Ответить
Блогеру також побажаємо того ж 😠
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02.07.2022 14:59 Ответить
так хто був в епіцентрі і рештків не знайдуть,
загиблих може бути більше
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02.07.2022 21:23 Ответить
 
 