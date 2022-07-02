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Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война.. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

атрошенко

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей на пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщил сам Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности", — говорится в сообщении.

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко" - говорится в ответе пограничников Атрошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атрошенко по поводу запрета ему командировки в Польшу: такие поступки унижают Украину

Атрошенко отметил, что, по его мнению, отказ ему в выезде дискредитирует Украину и президента.

В отказе говорится, что у Атрошенко нет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и он не предоставил соответствующих документов. На это он ответил, что не согласен с отказом и ему не сообщили его причину.

Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война. 01
Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война. 02
Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война. 03

Первый раз Атрошенко не выпустили за границу 19 июня.

В свою очередь заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил: "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет ВОЙНА! Особенно это касается приграничных регионов и тех, которые еще совсем недавно были оккупированы. Опасность не миновала!

Займитесь уже громадами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь громадам и городам. Без вас".
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Топ комментарии
+35
Не пучскают ведь он не из 95
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02.07.2022 15:31
+25
Прочитай запрошення і заткни пельку. Відбудовувати Чернігів ти будеш разом з зеленими мухами?
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02.07.2022 15:43
+20
Та усе зрозуміло.... ЗЕкоМанда це шкода для України й красиві слова на відосіках до справ відношення не мають!
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02.07.2022 15:55
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Страница 2 из 2
зиму ти як зібрався зимувати?
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03.07.2022 01:41 Ответить
А сдал бы город оккупантам как мер Мелитополя, уже и орден от президента получил бы и с Папой Римским встретился б.
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02.07.2022 17:37 Ответить
С такой ...ОПой нам в ЕС не попасть НИКАГДА!
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02.07.2022 17:49 Ответить
от наволоч зелена
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02.07.2022 17:50 Ответить
а шо мер ниже рангом чем кпп пограничников а как же депутатские права и магдебурское право и заветі людовика 11 го...
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02.07.2022 17:50 Ответить
Сейчес этот персонаж расскажет, как плохо во время войны ездить даже в нейтральные страны...
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02.07.2022 18:20 Ответить
И при этом будет давить на совесть❗
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02.07.2022 19:41 Ответить
Видимо зеленые сами хотят возглавить "восстановление" Украины, т.е. контролировать финансовые потоки, а этот мер сам хочет напрямую работать, кварталу это не нравится.
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02.07.2022 18:49 Ответить
Дети Данилова выехали или это вброс?
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02.07.2022 18:52 Ответить
Цей Артошенко ще той гандон - перефарбований ригівець...
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02.07.2022 18:57 Ответить
Невже Атрошенко був більш упоротим ригом, ніж Вілкул, якого Зеленський призначив начальником військової адміністрації Кривого Рогу?
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02.07.2022 22:49 Ответить
Ну так, з евреляндії видніше
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03.07.2022 05:57 Ответить
Чому вiдмовили?
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02.07.2022 21:52 Ответить
зелені мразі зовсім обнагліли.
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02.07.2022 21:59 Ответить
Державні службовці діляться на 2 категорії : 1. Боневтіки(вихідці з 95 кв.), 2. Щобневтіки(всі решта).
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03.07.2022 00:35 Ответить
А, може, ви зелені нарешті призначите голову НАБУ та САП? Щоб люди бачили, що ви щось робите для вступу в ЄС, а не просто зводите рахунки із політичними опонентами? Хто взагалі ці балакучі голови із ОП? Які в них посади, що вони дозволяють собі такі заяви?
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03.07.2022 09:40 Ответить
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