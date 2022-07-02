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Воровство украинского металла – это часть стратегии России по уничтожению конкурента на мировом рынке, - Романова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метінвест

Воровство Россией украинской продукции, особенно металла и зерна – это часть стратегии уничтожения Украины как основного конкурента на мировых рынках.

Такое мнение высказала директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, Россия – страна воров. Мы это видели по действиям российских военных, которые мародерили квартиры. А в Мариуполе Россия мародерит на государственном уровне, и хвастается этим на федеральных каналах. Поэтому, с одной стороны – это банальное воровство и желание обогатиться за чужой счет", - считает Романова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление, – Метинвест

Однако в то же время кража металла и зерна – это не только мародерство, но и часть глобальной стратегии по уничтожению украинской экономики, отмечает она. А основная задача РФ – убрать конкурента на зерновом и металлургическом рынке.

"Исторически, например, для Метинвеста основными конкурентами были российские производители. Поэтому разумно предположить, что стратегическая цель России – уничтожить Украину как своего конкурента на международных рынках. Мы сильны и известны за пределами страны прежде всего металлом, из которого строятся небоскребы по всему миру, корабли и объекты инфраструктуры. И, конечно, зерно, которым мы обеспечиваем очень много стран", - резюмировала она.

Напомним, Россия украла из Мариупольского порта уже три корабля металла, произведенного заводами Азовсталь и ММКИ. Сюжеты, в которых власти хвастались "достижениями", были показаны на федеральных телеканалах РФ – там говорилось, что объемы вывоза увеличатся, когда оккупанты возобновят водо- и электроснабжение порта.

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В свою очередь, Азовсталь и ММКИ обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовные дела против компаний и лиц, причастных к краже металла. А компания Метинвест призвала своих международных партнеров и компании-операторы портов не покупать украденную в Украине продукцию и сообщать компании о попытках продаж.
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02.07.2022 15:35 Ответить
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02.07.2022 15:36 Ответить
Мавзолейная КГБшная абезьяна сдала сама себя...,а мы Цап-царап...и в дамки...
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02.07.2022 15:49 Ответить
Кацап это вор мародёр убийца насильник тупиковая ветка эволюции
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02.07.2022 16:07 Ответить
Ясно, що Путін намагається знищити і економіку України, і саму територію зробити непридатною для нормального життя, і з людей зробити рабів
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02.07.2022 17:51 Ответить
Металлургию и сельское хозяйство уничтожить НЕЛЬЗЯ.
ВСЕ эти производства - от ЗЕМЛИ - руда или растения.
Можно только временно приостановить.
Все вернется в Украину - после ухода рашистов в пэкло.
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02.07.2022 19:37 Ответить
це гра в довгу,
швидко не зміг захопити Україну то х@йло хоче ослабити економічно,
щоб потім знову спробувати,

але ж скоро все рівно здохне,
чим воно думає,

але свого добився, увійде в історію як
х@йло-гітлер другий
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02.07.2022 21:21 Ответить
 
 