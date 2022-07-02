Воровство украинского металла – это часть стратегии России по уничтожению конкурента на мировом рынке, - Романова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воровство Россией украинской продукции, особенно металла и зерна – это часть стратегии уничтожения Украины как основного конкурента на мировых рынках.
Такое мнение высказала директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, Россия – страна воров. Мы это видели по действиям российских военных, которые мародерили квартиры. А в Мариуполе Россия мародерит на государственном уровне, и хвастается этим на федеральных каналах. Поэтому, с одной стороны – это банальное воровство и желание обогатиться за чужой счет", - считает Романова.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление, – Метинвест
Однако в то же время кража металла и зерна – это не только мародерство, но и часть глобальной стратегии по уничтожению украинской экономики, отмечает она. А основная задача РФ – убрать конкурента на зерновом и металлургическом рынке.
"Исторически, например, для Метинвеста основными конкурентами были российские производители. Поэтому разумно предположить, что стратегическая цель России – уничтожить Украину как своего конкурента на международных рынках. Мы сильны и известны за пределами страны прежде всего металлом, из которого строятся небоскребы по всему миру, корабли и объекты инфраструктуры. И, конечно, зерно, которым мы обеспечиваем очень много стран", - резюмировала она.
Напомним, Россия украла из Мариупольского порта уже три корабля металла, произведенного заводами Азовсталь и ММКИ. Сюжеты, в которых власти хвастались "достижениями", были показаны на федеральных телеканалах РФ – там говорилось, что объемы вывоза увеличатся, когда оккупанты возобновят водо- и электроснабжение порта.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Метинвест предостерегает мир от покупки металла, который украла РФ: есть юридические механизмы для привлечения к ответственности
В свою очередь, Азовсталь и ММКИ обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовные дела против компаний и лиц, причастных к краже металла. А компания Метинвест призвала своих международных партнеров и компании-операторы портов не покупать украденную в Украине продукцию и сообщать компании о попытках продаж.
Пожалуйста, подождите...
ВСЕ эти производства - от ЗЕМЛИ - руда или растения.
Можно только временно приостановить.
Все вернется в Украину - после ухода рашистов в пэкло.
швидко не зміг захопити Україну то х@йло хоче ослабити економічно,
щоб потім знову спробувати,
але ж скоро все рівно здохне,
чим воно думає,
але свого добився, увійде в історію як
х@йло-гітлер другий