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Российские оккупанты сужают кольцо: пытаются задавить не только бизнес, но и работников разных структур, - мэрия Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,рф

На Херсонщине захватчики пытаются "задавить" бизнес, отбирают у предпринимателей имущество и скупают за бесценок агропродукцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что оккупанты сужают кольцо, пытаются задавить не только бизнес, но и работников разных структур, которые должны работать по законам Украины, по Женевской конвенции, и сейчас всех пытаются загнать под это сотрудничество с рф, бизнес в том числе" , - сказал Головня.

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По его словам, это давление, в частности, в финансовых расчетах. Захватчики манипулируют курсом: заявили курс рубля к гривне 2/1, теперь – 1,5. Они также заставляют бизнес "перерегистрироваться" и снимают "налоги" в ручном режиме, наличными.

"А если человек выражает проукраинские взгляды, то его пытаются максимально прижать, и нередкие случаи, что имущество отбирается", - отметил Головня.

По его словам, фермеров заставляют продавать агропродукцию по грабительским ценам.
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Эта ситуация как с учителями нас заставили мы практически сопротивлялись но нечего не смогли Во второй мировой это называлось сотрудничество с оккупантом и вариантов небыло
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02.07.2022 16:10 Ответить
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02.07.2022 16:23 Ответить
Ці всі новини яку мету мають?Показати які погані окупанти?((Якщо Україна думає коонтролювати цей регіон,то всі ці новини до дупи.А якщо ні,то це виглядає як прутнева пропаганда,котра тривала з 2014 року в донбасі.Хіба це якось вплинуло на думку вати на контрольованих Україною територіях.Вата розцінила це як слабкість української держави,й ще більше повірила в світле майбутнє від *****.Мало того,вата пішла на відкриту зраду та співпрацю з рашистами.Тому не пишіть цих "жахів" звідти,бо це не грає ніякої ролі.Жертва потенційна скиглить,а переможець діє.
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02.07.2022 16:31 Ответить
Для цапiв украiнець завжди був батраком. Так це було у 1932-1933 роцi , так це э i зараз.
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02.07.2022 17:42 Ответить
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Арестович.
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02.07.2022 23:27 Ответить
 
 