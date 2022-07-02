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Из-за угрозы из Беларуси в каждом районе Львова создадут штабы обороны, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

садовий

Во Львове рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси. Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях.

В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока силы терробороны не будут переводить на круглосуточное дежурство, однако это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий", – отметил глава города.

Также, сообщил Садовый, в городе продолжают формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Нужно готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа. Это общие итоги, которыми могу поделиться. Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для осуществления провокаций", — подытожил мэр.

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Топ комментарии
+9
В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
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02.07.2022 16:10
+7
Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
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02.07.2022 16:15
+6
а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
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02.07.2022 16:10
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Краще у кожному львівському ресторані, власники якого кацапи (тобто в кожному )
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02.07.2022 16:02 Ответить
Штаби то обов'язково треба створити і коміссії та підгруппи на містах, розпиляти виділити бюджет і HIMARS 3 штуки в кожний штаб. А то лукашенко нападе
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02.07.2022 16:03 Ответить
а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
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02.07.2022 16:10 Ответить
В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
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02.07.2022 16:10 Ответить
ну так воно і є. навіть он і експерти кажуть, що він своє завдання виконує успішно - утримує частину наших військових і техніки біля своїх кордонів. а вони могли б допомогти нашим на Сході і Півдні.
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02.07.2022 16:58 Ответить
Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
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02.07.2022 16:15 Ответить
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02.07.2022 16:15 Ответить
Слава Львівянам. Смерть ворогам.
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02.07.2022 16:19 Ответить
нападе ****. путін його дожме
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02.07.2022 16:21 Ответить
Відверто кажу, що це не спрацює... У населення дуже високий відсоток недовіри не тільки до місцевих органів влади, а й до всього ДЕРЖАВНОГО... Особливо на тлі останніх скандалів з ТЕРРОБОРОНОЮ..
Що поробиш, така місцева специфіка чи ментальність галичан...Вони ******* Україну, але бажають не зв'язуватися з нічим державним))))

Тому якщо щось буде, то все це буде відбуватися як завжди СПОНТАННО і в останню мить, коли "ХАТА БУДЕ ПАЛАТИ"...і звичайно в кращих традиціях УПА І БАНДЕРІВСЬКОЇ ПАРТИЗАНКИ))))....
Але воно точно буде....це не, як в Маріуполі, Харкові чи Херсоні...де були лише ЗСУ і невелика купка місцевої терроборона....а більшість місцевого населення тупо апатичне...
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02.07.2022 16:24 Ответить
У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3351684
Садовий - не треба ля-ля ...
Відповідь - зброю видадуть на руки , чи ні ?
А інакше засунь собі у .... свої організаційні заходи
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02.07.2022 16:37 Ответить
Андрюша анонсировал новые распилы.

Не всё ещё потеряно, коршуны мои! (с)
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02.07.2022 16:40 Ответить
Старайся менше гадити тих, хто щось хороше робить. Краще тобі буде, коли Львів здадуть? Але ти, мабуть, "с той сторони." По твоєму вис*ру видно.
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02.07.2022 17:20 Ответить
створювати потрібно з усіх, хто перебуває у Львові, переселенців теж потрібно задіяти
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02.07.2022 16:43 Ответить
 
 