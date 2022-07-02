В Эстонии ответили Шольцу: Нельзя идти на уступки России по Калининграду – неверный сигнал
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Нельзя идти на уступки России по транзиту в Калининград подсанкционных грузов, ведь это даст Кремлю неверный сигнал.
Об этом заявил глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон в ответ на соответствующее предложение канцлера Германии Олафа Шольца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Михкельсону "трудно предположить", какие мотивы были у Шольца, возможно, желание предотвратить эскалацию.
"Возможно, происходит что-то еще, о чем мы не знаем. Но факт того, что мы собираемся предоставить льготы по санкциям против России в то время, когда РФ ничего не делает, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить экспорт зерна из Украины, определенно посылает Москве неверный сигнал", – сказал он.
Михкельсон считает, что снятие ограничений на транзит было бы "своего рода наказанием" и для Литвы, которая выполняет санкции ЕС. Кроме того, он подчеркнул, что нарратив о "блокаде Калининграда" – ложь, ведь Россия может доставлять туда грузы по морю, если захочет.
Парламентарий полагает, что Эстония и страны Балтии должны занять единую позицию: нет причин ослаблять санкционную политику или идти на уступки, чтобы умиротворить Россию. Михкельсон также не верит, что отмена ограничений каким-либо образом "приведет к деэскалации, которую имеет в виду Шольц".
"Россия никогда не реагировала аналогично на какие-либо политические усилия Запада, направленные на снижение или ослабление напряженности, как это было очевидно на протяжении всего конфликта. С другой стороны, российские обстрелы торговых центров и жилых районов в Украине, похоже, указывают, что она (РФ. – Прим. ред.) не заинтересована в реакции международного, и особенно западноевропейского, сообщества", – подытожил Михкельсон.
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Перед ІІ світовою були аналогічні погляди. До чого привело - усі знаємо.
осталось просчитать успехи в экономике в привязке к ценам на энергоресурсы от мокшандии..
https://www.theamericanconservative.com/articles/does-lithuania-want-to-start-a-war-with-russia/
Ну, а что будет на выборах - посмотрим. И заранее, как это вы любите говорить: "fuck your feelings".
анальный жест доброй воли, так сказать
А население РФ проглотит всё. Сакжут им "прогнулись под великого путина" - скажут "ай путин молодец, всех нагнул". Скажут "противятся воле великого путина" - скажут "вот жеж суки русофобские". Я, как человек, сам когда-ти искренне веривший в такую туфту, даже вот не знаю, что может кардинально изменить нараисе сознание. У немцев оно ломалось не менее 20 лет.
Даже итальянцы нам оказывают не малую военную помощь, о которой пока не говорят.
Сама демократическая система, движущаяся со скоростью тупого и трусливого большинства, делает решительные действия проблематичными. Авторитарные системы на избирателя на избирателя не оглядываются, полагаясь на пропаганду и репрессивную машину, и могут соответсвенно повышать ставки, зная, как это напугает западного обывателя
боїться що параша відключить газ