РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13538 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
14 778 86
Калининград (103) Литва (2131) санкции (10626) транзит (558) Эстония (1176) Шольц Олаф (561)

В Эстонии ответили Шольцу: Нельзя идти на уступки России по Калининграду – неверный сигнал

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

міхкельсон,марко

Нельзя идти на уступки России по транзиту в Калининград подсанкционных грузов, ведь это даст Кремлю неверный сигнал.

Об этом заявил глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон в ответ на соответствующее предложение канцлера Германии Олафа Шольца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Михкельсону "трудно предположить", какие мотивы были у Шольца, возможно, желание предотвратить эскалацию.

"Возможно, происходит что-то еще, о чем мы не знаем. Но факт того, что мы собираемся предоставить льготы по санкциям против России в то время, когда РФ ничего не делает, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить экспорт зерна из Украины, определенно посылает Москве неверный сигнал", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может разрешить транзит в Калининград, но будут ограничения, - Spiegel

Михкельсон считает, что снятие ограничений на транзит было бы "своего рода наказанием" и для Литвы, которая выполняет санкции ЕС. Кроме того, он подчеркнул, что нарратив о "блокаде Калининграда" – ложь, ведь Россия может доставлять туда грузы по морю, если захочет.

Парламентарий полагает, что Эстония и страны Балтии должны занять единую позицию: нет причин ослаблять санкционную политику или идти на уступки, чтобы умиротворить Россию. Михкельсон также не верит, что отмена ограничений каким-либо образом "приведет к деэскалации, которую имеет в виду Шольц".

"Россия никогда не реагировала аналогично на какие-либо политические усилия Запада, направленные на снижение или ослабление напряженности, как это было очевидно на протяжении всего конфликта. С другой стороны, российские обстрелы торговых центров и жилых районов в Украине, похоже, указывают, что она (РФ. – Прим. ред.) не заинтересована в реакции международного, и особенно западноевропейского, сообщества", – подытожил Михкельсон.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
показать весь комментарий
02.07.2022 15:53
+47
Про що я вже тут писав. 😊 Прибалти і Польща не дозволять старій Євпопі підмахувати пуцину. Чому? Бо чудово знають, хто такі гопники, яке їх нутро і як їх ставити на місце.
показать весь комментарий
02.07.2022 15:57
+33
Вірно відповіли. Німців потрібно вчити бути німцями
показать весь комментарий
02.07.2022 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.07.2022 15:53 Ответить
Шольц это шольц👎
показать весь комментарий
02.07.2022 16:39 Ответить
Всякие там Меркели и Шольцы самых лучших в мире солдат превратили в стадо овец.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:23 Ответить
До чого тут розмір яєць. Просто Німеччина, Франція і Італія не були у складі СРСР, а Литва - була. Як кажуть: "со всеми вытекающими".
показать весь комментарий
02.07.2022 17:20 Ответить
нет - дело в другом верхушка германии и еще нескольких стран полностью коррумпирована кремлем - или завязана на их общие бизнес мутки
показать весь комментарий
02.07.2022 21:11 Ответить
Eti oba varianta igraet rol...
показать весь комментарий
02.07.2022 23:16 Ответить
Вірно відповіли. Німців потрібно вчити бути німцями
показать весь комментарий
02.07.2022 15:53 Ответить
як заїпав цей шольц- сам тяне резину і їнших тормозить
показать весь комментарий
02.07.2022 15:55 Ответить
дайте Шольцу гарного копняка ,бо його знов заносить !
показать весь комментарий
02.07.2022 15:55 Ответить
Про що я вже тут писав. 😊 Прибалти і Польща не дозволять старій Євпопі підмахувати пуцину. Чому? Бо чудово знають, хто такі гопники, яке їх нутро і як їх ставити на місце.
показать весь комментарий
02.07.2022 15:57 Ответить
Щось ти забагато войовничий, як для тилового щура. Хто тебе попросив це тут написати, товарищ?
показать весь комментарий
02.07.2022 16:00 Ответить
Товарищ майор
показать весь комментарий
02.07.2022 17:13 Ответить
він не фріц , він ванька німецькомовний !
показать весь комментарий
02.07.2022 16:01 Ответить
После 45го там пруссаков уже не осталось , одни комсомолки и комсомольцы прикормленные.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:08 Ответить
Уже даже прибалты не сковывают что «есть что-то ещё » )
показать весь комментарий
02.07.2022 16:03 Ответить
ГДР свою справу свого часу зробила
показать весь комментарий
02.07.2022 16:04 Ответить
прибалтам респект 👍👍👍
показать весь комментарий
02.07.2022 16:11 Ответить
"Прибалты" - это форма выражения из СССР применяйте слово БАЛТЫ.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:25 Ответить
Ця ліберальна терпимість німців чи просто фальшивість просто заграла.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:12 Ответить
Чим сильніше "умиротворювачі" та "деескалатори" тягнуть гуму з надією, що їх не зачепить, тим сильніше врешті-решт їх йо*не.

Перед ІІ світовою були аналогічні погляди. До чого привело - усі знаємо.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:12 Ответить
Так то ж Штольц дає сигнал своїм куратором в росії! І там кажуть: «Зер гут, Олаф!».
показать весь комментарий
02.07.2022 16:13 Ответить
Естонія - маленька країна, але з великим яйцями. Респект братньому народу🇺🇦🇪🇪
показать весь комментарий
02.07.2022 16:16 Ответить
ця війна через німців не дуже менше ніж через рашистів
показать весь комментарий
02.07.2022 16:19 Ответить
у фрицев уже нема шансов быть политическим лидером европы...
осталось просчитать успехи в экономике в привязке к ценам на энергоресурсы от мокшандии..
показать весь комментарий
02.07.2022 16:19 Ответить
Если терористу и шантажисту идти на уступки-это приведет только у усилению шантажа и терроризма-это даже школьники знают но не Шольц с Макроном
показать весь комментарий
02.07.2022 16:22 Ответить
В США растет раздражение от прибалтийских тигров. Страны которые якобы боятся вторжения России, открыто провоцируют ее.

https://www.theamericanconservative.com/articles/does-lithuania-want-to-start-a-war-with-russia/
показать весь комментарий
02.07.2022 16:22 Ответить
маньячеллы во всём обвиняли миниюбки...
показать весь комментарий
02.07.2022 16:27 Ответить
Почитайте статью и комментарии. Там в выражениях не стесняются.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:39 Ответить
"В 2005 году Бандоу был вынужден уйти из Института Катона после того, как выяснилось, что более десяти лет он принимал платежи в обмен на публикацию статей, выгодных для различных клиентов. Бандоу назвал эти действия «ошибкой суждения» и сказал, что он принимает платежи за «от 12 до 24 статей»"
показать весь комментарий
02.07.2022 16:45 Ответить
тобто очередное *************...
показать весь комментарий
02.07.2022 16:46 Ответить
А какие могут быть комментарии от ультраконсерваторов на ультраконсервативном сайте, я вас умоляю! Или вы в США до сих пор не знаете, на каких тонах в эти товарищи ведут... кхм... реторику. Вот только USA - это не только трамписты и не только их мнение, ВНЕЗАПНО.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:46 Ответить
Не забывайте что после всего что набедокурил Байден, следующими к власти в США придут именно они.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:50 Ответить
Tam mnogo sto nepravilno sama nasa armija 16 tysiac i podgotovleni rezerv ecio 30 tysiac eto bez pryzyvnikov.Drugyje piset sto ruskiim nado imet gde to 200 tysiac i bolse dlia naciala vojni tolko protiv litvskoj armiji.U nix takoje jest?
показать весь комментарий
02.07.2022 16:56 Ответить
Tut ecio nuzno stob Belorus podkliucit,,a eto danim sluce dlia NATO vrag kotorogo budet bombit bez voprosov i na nix teritoriji.Vot tolko 45 karablej s tomagavkami NATO Baltisjkom more,sto tam ostanetsia iz nix?
показать весь комментарий
02.07.2022 17:11 Ответить
Только в твоих влажных мечтах.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:23 Ответить
Ребята, вас послушать - так вы вообще никогда не ошибаетесь, и выборы-то у вас крадут, и вообще. Вот только я напомню, что из Афганистана решил выйти трамп - тот самый, который вторжение путина в Украину назвал "гениальным шагом".

Ну, а что будет на выборах - посмотрим. И заранее, как это вы любите говорить: "fuck your feelings".
показать весь комментарий
02.07.2022 17:26 Ответить
Афганистан превратился в коррупционную черную дыру. Без всяких шансов на победу. Уходить надо было раньше. Вопрос только в том, как это сделал Байден, опозорившись на весь мир.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:37 Ответить
Jelsi pro Trumpa tak on sam dal ukaz Litve strojit bazu amerikansev,kotoraja teper jest.Tut tankovoje vojska okolo 800 soldat s tankami i ecio logistika,razvedka toze 200 soldat te ze sto .Baiden resil ejio ecio uvilicet pravda neznaju cem i skolko
показать весь комментарий
02.07.2022 17:55 Ответить
не писди кацап твоего трампа скоро посадят
показать весь комментарий
02.07.2022 21:15 Ответить
З власного досвіду скажу - більшість таких "радикалів", які траплялись мені на FB та Youtube, насправді були московськими тролями.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:13 Ответить
это трамповиский говно сайт ***** отсюда
показать весь комментарий
02.07.2022 21:13 Ответить
Прямо сильно растет? Сильно - пресильно? От беда-бедося.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:41 Ответить
Вотки нет,иди дамой. Фсьо буде поплану ликвидации спецоператоров. Скважиньі глушите,нето рванут
показать весь комментарий
02.07.2022 16:43 Ответить
Daragie UKRAINCI , net nikakih PRIBALTOV !!!!! Mi BALTICI , strani BALTII ! Toka kacpo svinarusi tak nas zavut !
показать весь комментарий
02.07.2022 16:25 Ответить
Un tas ir pareizi.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:47 Ответить
Не обижайтесь, это просто укоренившаяся с советских времён привычка) ну а кроме того (те, кто постарше, подтвердят) в советах сказать "Прибалтийцы" было все равно что сказать "европейцы", "европейская цивилизация". Поверьте, это говорилось с уважением и даже завистью)
показать весь комментарий
02.07.2022 16:51 Ответить
Да,Прибалтика бьіла прекрасной Заграницей
показать весь комментарий
02.07.2022 16:53 Ответить
В отличие от остальной заграницы, куда савецкому человеку вход был закрыт, она была заграницей, которую можно увидеть)
показать весь комментарий
02.07.2022 16:57 Ответить
А ещё кусочком заграницы был Львов)
показать весь комментарий
02.07.2022 16:59 Ответить
Чарівний Львів! Прожив,там 10 днів,шкільних канікул у 8-му класі
показать весь комментарий
02.07.2022 17:01 Ответить
Спасибо Львову за жизнь моей мамы. И за тысячи спасённых от голодной смерти молдован в 1946-1949 годах. И бандеровцам спасибо за то, скольким нашим они помогли вырваться тогда из советского рая. Сталин, тварь, гори в огне до скончания мира за каждого человека, которого погубила твоя орда
показать весь комментарий
02.07.2022 17:08 Ответить
Тебя бы прочитал ктото из запоребрика, так там бы пердак разорвался на брит флаг )

анальный жест доброй воли, так сказать
показать весь комментарий
02.07.2022 18:51 Ответить
Пока есть Львов - существует Украина. И Киев, и Львов, и Харьков были в разные годы в оккупации, но именно Львов был оплотом борьбы за государственную независимость Украины
показать весь комментарий
02.07.2022 22:11 Ответить
Доки,. Є українці,буде Україна! Й Львів,й Київ,й Харків,й Конотоп,й інші наші міста
показать весь комментарий
02.07.2022 23:26 Ответить
В 81році був кілька днів в Талінні.Після першого відвідування кафе зрозумів як естонці ненавидять кацапів. Там було зовсім інше відношення до людини якщо говорити з естонцями не по кацапськи.
показать весь комментарий
02.07.2022 20:18 Ответить
этот наратив надо менять - есть страны Балтии или балтийцы или балты - но без всяких при-..
показать весь комментарий
02.07.2022 21:45 Ответить
Я уже где-то писал, что балтийские страны, балты, но никак не страны Балтии. Последнее придумали тиблы для своего заклинания "страны СНГ и Балтии", каковым заклинанием они пытаются удержать балтийские страны у своего сапога.
показать весь комментарий
03.07.2022 07:25 Ответить
Шольц упорно продолжает "валять шольца".
показать весь комментарий
02.07.2022 16:30 Ответить
в муке перед жаркой...
показать весь комментарий
02.07.2022 16:59 Ответить
У Шольца снова не прокатило
показать весь комментарий
02.07.2022 16:31 Ответить
у шольца с макароном неправильный сигнал - отсутствие перевода из москвы
показать весь комментарий
02.07.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2022 16:38 Ответить
Час Тевтонських лицарів та французів, які брали Бастилію, давно минув.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:43 Ответить
Невистачає драйву й завзяття. Потребують запліднення українцями
показать весь комментарий
02.07.2022 16:45 Ответить
Ну а что, было бы лучше, если бы они как раньше каждые лет двадцать-пятьдесят устраивали бы между собой войнушку на пару сотен тысяч погибших одних лишь солдат?
показать весь комментарий
02.07.2022 16:52 Ответить
Не краще, але важливі політичні рішення в такий скрутний (не тільки для України) час треба приймати більш рішуче та послідовно. А так, політика ******** Німечинни, одного з провідних лідерів Євросоюзу, має вигляд на зразок "1 крок вперед - 2 назад". Путіну та його зомбованому населенню таке тільки на руку і він знову, вальяжно розвалившись у креслі "а-ля Петро 1", буде промовляти: "Вот видите, я же говорил, всё идёт по плану. Нужно просто ещё немножко потерпеть. Европа боится нашей мощи и идет на уступки перед нашей Великой Могучей Россией". І населення РФ це проглоте і знову почне викрикувати "Путин - президент мира, собиратель земель русских".
показать весь комментарий
02.07.2022 17:14 Ответить
Абсолютно согласен с тем, что политика Германии и Франции нерешительная, но тут надо - хоть, по идее, "не на часи" - смотреть на политику в перспективе. Человечество последовательно идёт к к уменьшению количества жертв от войн в пересчёте на душу населения. Эта тенденция не везде равномерна, в старой Европе она прошла быстрее, и этим пользуются типы вроде путина. Я не могу загадывать, чем и как кончится эта война, вложится она в конце концов в эту самую тенденцию или разрушит её - могу лишь надеяться на лучший исход для Украины и, как следствие - цивилизованного мира.

А население РФ проглотит всё. Сакжут им "прогнулись под великого путина" - скажут "ай путин молодец, всех нагнул". Скажут "противятся воле великого путина" - скажут "вот жеж суки русофобские". Я, как человек, сам когда-ти искренне веривший в такую туфту, даже вот не знаю, что может кардинально изменить нараисе сознание. У немцев оно ломалось не менее 20 лет.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:42 Ответить
Лицарські ордени не тільки воювали, а займалися політикою та дипломатією, економікою, будівництвом.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:03 Ответить
Ну дык, Немецкий Орден существует и сейчас, просто это чисто давно стал такой почётный титул для священников. Так же, как обе ветви (католическая и евангелическая) ордена Иоаннитов/Госпитальеров - только теперь они полостью сосредоточены на медицине. Куча госпиталей в Германии, не считая всяких там миссий, им принадлежит.
показать весь комментарий
02.07.2022 23:11 Ответить
Мне тоже очень не нравится, что Макрон водит хороводы с членоголовым фюрером орды ******, который срет в чемодан. Но надо оценивать не по словам, а по делам. У Франции на вооружении находится 76 САУ Цезарь, и 20 штук он уже отдал нам. Это 30% от всех их гаубиц.. А когда ***** начало грозить ядренными бомбами, по приказу Макрона были выведены в океан французские подводные лодки с ядерными ракетами и были нацелены на кацапию. Эта инфа от Юрия Швеца. Ну а Шольц в этом плане та еще проститутка, но он только за последнее время выделил нам 1 лярд евро, на который можно купить любое оружие.
Даже итальянцы нам оказывают не малую военную помощь, о которой пока не говорят.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:45 Ответить
Германия, Франция, Италия, Польша (собственно этот список нет смысла перечислять, он огромен) конечно помогают. Никто не спорит. Я имею ввиду ситуацию с Калининградом. Это неплохой козырь, который можно удачно разыграть. Тем более, что по факту, никакой блокады нет. По водичке пускай гоняет товары. Я понимаю, Путьку бесит, что страны Балтии не наделали в штаны, вместо этого по букве закона показали ***** средний палец. В данном случае они (страны Балтии) последовательные, решительные и смелые. За это им реально огромное спасибо. Санкции приняты и они соблюдают их выполнение. А Германия зачем-то хочет опять идти на уступки. Путин принимает это за слабость. Путин не самоубийца, чтобы столкнуться лбом с Альянсом НАТО, тем более, устроить ядерную войну.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:20 Ответить
Німців так багато і такі серливі, естонців так мало, а яйця в них титанові. Німці то ганьба.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:50 Ответить
Штольц переживає за своїх солдат
показать весь комментарий
02.07.2022 16:59 Ответить
Пусти свиню під стіл, вона і на стіл залізе.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:05 Ответить
Нація,де рабоволодіння було відмінено найпізніше і попри відміну встигло укорінитись на генетичному рівні не розуміє аргументів доброї волі.Удар в писок - оце вони розуміють,оце для них аргумент.На власному досвіді знаю,що вся їх відчайдушність,пофігізм і показушна сміливість тут же розсипається як даєш відпір.Шольц не розуміє,шо з ними грати в благородство не можна,хоча,звичайно,як на тебе дивляться жалісливими очима і скиглять хочеться допомогти.Але це той випадок,коли треба добити...
показать весь комментарий
02.07.2022 17:08 Ответить
Какое серло оказалось серливое--- окуеть? А как же тевтонский орден, восточная Пруссия, кант, Кенигсберг, седая старина?
показать весь комментарий
02.07.2022 17:20 Ответить
С точки зрения правительств Германии и Америки это выглядит так: маленькая Литва дразнит агрессора, а воевать не ей, а нам. А наши избиратели воевать не хотят ни в коем случае. Нас не для того выбирали, чтобы мы втягивали свои страны в войну, да еще с явной возможностью применения ядерного оружия. Наши правительства, и так переживающие не лучшие, мягко говоря, времена, будут сметены. В Америке идет республиканское наступление, трамписты на подъеме, достижение ими большинства в конгрессе в ноябре неизбежно. Они заблокируют любое военное вмешательство.

Сама демократическая система, движущаяся со скоростью тупого и трусливого большинства, делает решительные действия проблематичными. Авторитарные системы на избирателя на избирателя не оглядываются, полагаясь на пропаганду и репрессивную машину, и могут соответсвенно повышать ставки, зная, как это напугает западного обывателя
показать весь комментарий
02.07.2022 17:41 Ответить
не трынди кацап все правильно делает Литва
показать весь комментарий
02.07.2022 21:47 Ответить
Брюссельская бюрократия в очередной раз села в лужу. Никто не ожидал что Литва захочет устроить блокаду Калининграда. Что бы не рассказывали литовские власти, дескать это только следование санкциям, все очевидно. Если бы в Брюсселе не сидели идиоты они бы все заранее прописали. Это банальные технические нюансы. Как будто они там пьяные законы пишут.
показать весь комментарий
02.07.2022 17:48 Ответить
Netu tut blokadi,sto ES resila,tak LItva i zdelala.A jesli uze Litva resit,tak i zdelajet skazem podniav tarifi na perevozki,togda sami ********** budet vozit,tak budet desevle
показать весь комментарий
02.07.2022 17:59 Ответить
Vsia eto isterija kacapov pro tranzit,eto tolko dlia togo sto otvlec vnimanije ot realnoj vojni Ukraine i ix prestupleniji.Oni xocet pomeniat plastinku na drugoje.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:04 Ответить
Европе хочется нового Гитлера , повторить 30 годы - уже были аншлюсы, и ,, добровольные присоединения, не добровольные присоединения с ,, выражением обеспокоенности,, уже обозначен враг , работает десяток Гебельсов , превративших население в быдломассу. Если и дальше Европа будет искать компромисы , ,, разумные доводы,, ,, мыть лицо Путлеру,, - обязательно он окончательно оборзеет и начнёт тотальную, наитупейшую войну со всеми и война будет ядерной. Нужно душить и бить морду сегодня, бить очень больно. Механизмы, что бы Россия была беднее С Кореи есть - ее нужно добивать всем миром а не идти на встречу. Куда на встречу и с кем??? Пойдите в зоопарк , пообщайтесь с обезьянами.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:09 Ответить
Шольц еще та шлюха...
показать весь комментарий
02.07.2022 20:50 Ответить
то меркантильні мотиви,
боїться що параша відключить газ
показать весь комментарий
02.07.2022 21:15 Ответить
Агент кремля Макрель смогла дольше продержаться и скрывать, что она враг Европы и демократии. Олух шольц спалился сразу. Несите нового.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:03 Ответить
 
 