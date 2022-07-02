В Эстонии ответили Шольцу: Нельзя идти на уступки России по Калининграду – неверный сигнал

Нельзя идти на уступки России по транзиту в Калининград подсанкционных грузов, ведь это даст Кремлю неверный сигнал.

Об этом заявил глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон в ответ на соответствующее предложение канцлера Германии Олафа Шольца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Михкельсону "трудно предположить", какие мотивы были у Шольца, возможно, желание предотвратить эскалацию.

"Возможно, происходит что-то еще, о чем мы не знаем. Но факт того, что мы собираемся предоставить льготы по санкциям против России в то время, когда РФ ничего не делает, чтобы разблокировать Одесский порт и разрешить экспорт зерна из Украины, определенно посылает Москве неверный сигнал", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может разрешить транзит в Калининград, но будут ограничения, - Spiegel

Михкельсон считает, что снятие ограничений на транзит было бы "своего рода наказанием" и для Литвы, которая выполняет санкции ЕС. Кроме того, он подчеркнул, что нарратив о "блокаде Калининграда" – ложь, ведь Россия может доставлять туда грузы по морю, если захочет.

Парламентарий полагает, что Эстония и страны Балтии должны занять единую позицию: нет причин ослаблять санкционную политику или идти на уступки, чтобы умиротворить Россию. Михкельсон также не верит, что отмена ограничений каким-либо образом "приведет к деэскалации, которую имеет в виду Шольц".

"Россия никогда не реагировала аналогично на какие-либо политические усилия Запада, направленные на снижение или ослабление напряженности, как это было очевидно на протяжении всего конфликта. С другой стороны, российские обстрелы торговых центров и жилых районов в Украине, похоже, указывают, что она (РФ. – Прим. ред.) не заинтересована в реакции международного, и особенно западноевропейского, сообщества", – подытожил Михкельсон.