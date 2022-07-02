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Украина не запретила въезд для граждан РФ, - в Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віза

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергает фейки по запрету въезда в Украину из Российской Федерации.

Об этом ЦПИ сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Да, информация о якобы запрете украинским правительством въезда для граждан РФ в Украину не соответствует действительности.

"Не запретило въезд, а с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. То есть для граждан России начал действовать визовый режим", - подчеркнули в ЦПИ.

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При этом россияне смогут навещать своих украинских родственников, но для этого теперь должны иметь приглашение из Украины, действующий загранпаспорт РФ, украинскую визу, ксерокопию паспортных данных принимающей стороны, а также сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.

Фейковая также информация о том, что граждане России, которые не поддерживают вторжение РФ и в настоящее время проживают на территории Европейского союза, якобы не будут иметь возможность приехать в Украину.

"Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, с 1 июля начало действовать решение правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. В Государственной пограничной службе отметили, что даже наличие визы не гарантирует гражданам России беспрепятственное пересечение границы на въезд в Украину, поскольку они должны отвечать и другим условиям, определенным украинским законодательством.

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Топ комментарии
+48
Кончені. Ще й пританцьовують перед кацапами та виправдовуються. Тьху,*****. Буде толок колись в цій країні чи ні?! Як ця вся тупість остої@енила.🤦
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02.07.2022 16:38
+39
тупі уроди... що вам ще треба щоб заборонити?? в опу втарабанити?
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02.07.2022 16:34
+32
А в нас з бульбашами й далі дипломатичні відносини?Я просто не знаю .
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02.07.2022 16:38
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тупі уроди... що вам ще треба щоб заборонити?? в опу втарабанити?
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02.07.2022 16:34 Ответить
Для зеленої кодли то - "брацький народ". Там в них нерухомість, та родичі.
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03.07.2022 00:11 Ответить
Вопрос, почему?
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02.07.2022 16:35 Ответить
надіюсь риторичний.бо це ж зебіли а у них все через жопу...
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03.07.2022 01:03 Ответить
Дермак, Татаров підробляють
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02.07.2022 16:36 Ответить
звідки у ніщєбродов такі гроші - 52000 грн?
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02.07.2022 16:38 Ответить
Нуууу... Меньше аленей будут шарится))
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02.07.2022 17:03 Ответить
Кончені. Ще й пританцьовують перед кацапами та виправдовуються. Тьху,*****. Буде толок колись в цій країні чи ні?! Як ця вся тупість остої@енила.🤦
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02.07.2022 16:38 Ответить
А в нас з бульбашами й далі дипломатичні відносини?Я просто не знаю .
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02.07.2022 16:38 Ответить
Через декілька місяців продовжиться бальшая стройка преZEдента, а бітум з відкатом 50% є тільки в бсср.
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02.07.2022 17:05 Ответить
Зелена шобла паскудить державі як може.
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02.07.2022 16:38 Ответить
Згадайте оточення зеленого гундосаі все буде зрозуміло.
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02.07.2022 16:39 Ответить
через ров с голодными крокодилами вплавь...
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02.07.2022 16:40 Ответить
Уявимо собі 1943 рік, заява "Совинформбюро": "Советский союз не запретил въезд граждан ІІІ Рейха! Это фейк! Очередная провокация германских спецслужб!".

Прикольно, чи не так? Якихось дебілів у нас на держслужбу беруть...
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02.07.2022 16:40 Ответить
Якій центр такі і протидії дезінформації(
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02.07.2022 16:48 Ответить
без савецкаго саюза жить не можете?
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02.07.2022 16:53 Ответить
А в тебе є інша історична аналогія з цього приводу? Наведи!
Під час нашестя монголо-татар на Київ ще візових режимів не було...
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02.07.2022 16:56 Ответить
1. В другій світовій не тільки ссср і німеччина брали участь. В британіі, наприклад, інтерновували німців, в сша - японців. А в Україні труханов - мер Одеси.
2. Зараз теж нашестя монголо-татар, вже більше ніж 350 років дорогу додому за урал знайти не можуть.
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02.07.2022 17:15 Ответить
Чому не заборонено??!!! А німці у Другу світову війну також вільно відвідували Радянський союз?
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02.07.2022 16:42 Ответить
Теперь всех вояк, кто войдет на территорию Украины с 1 июля можно будет привлечь к ответственности за нарушение визового режима!
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02.07.2022 16:42 Ответить
А стоило бы. Идет полномасштабная война.
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02.07.2022 16:43 Ответить
Це той фейк, який можна було б і не спростовувати. Нічого тут кацапам робити!
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02.07.2022 16:44 Ответить
повна заборона в'їзду в Україну з Російської Федерації - саме правильне рішення!!!
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02.07.2022 16:46 Ответить
а також з білорусі і китаю
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02.07.2022 16:56 Ответить
З Сирією розірвали дипломатичні відносини, а з білорусами все тягнуть. Як же ж зєля проживе без таргана🙄
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02.07.2022 17:30 Ответить
скоріше без його бітуму
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03.07.2022 01:04 Ответить
Якщо НЕ ЗАБОРОНИЛИ В'ЇЗД, то ЗНАЧИТЬ, ЩО І ВІЙНЕ НЕМАЄ! Хотілось би побачити, як під час другої світової, з СРСР до Німеччини, чи навпаки, в'їжджають, або виїжджають громадяни. АГОВ, КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ, нехай ваші клепки нарешті стануть на місце! Або у нас війна з РФ, або сімейні чвари...
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02.07.2022 16:46 Ответить
Зєлька малорос усе мріє знайти "харошіх хрюззкіх".... хоча йому ідіоту вже пояснювали як виглядає харюшій хрюззкій.
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02.07.2022 16:54 Ответить
Ви дебіли зелені!
Ще й виправдовуютесь, холуї!
На Державних каналах на свинячому язику ведете передачі і продовжуєте плазувати перед кацапами, малороси смердючи!
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02.07.2022 16:54 Ответить
стільки в Україні внутрішніх кацапських ворогів, що вже не страшні зовнішні. Якщо СБУ працюватиме, то все буде нормально. Європейські країни не бояться, там контроль добрий.
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02.07.2022 16:55 Ответить
А звідки ж там стільки фсбшних консервів, якщо контроль добрий? 🤔 Одна Австрія чого вартує…
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02.07.2022 17:25 Ответить
Ну як можна таке заборонити! А як же тоді тримати зв'язок з агентурою, що засіла у різних наших структурах і мають родичів на росії?
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02.07.2022 16:56 Ответить
Які нафіг поїздки? Зараз війна на винищення.
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02.07.2022 16:58 Ответить
Для чого кацапи,громадяни країни агресії та тероризму,в цей час в Україні.
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02.07.2022 16:59 Ответить
А навіщо взагалі русня в Україні?
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02.07.2022 17:01 Ответить
зеленский боится украинцев по-этому хочет чтобы приезжые кацапы его спасли если что
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02.07.2022 21:52 Ответить
Який дибіл чекає тут родичів що бажають смерті українців? А я відповім: такий же рашист. Треба програма по переселенню цих манкуртів в парашу
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02.07.2022 17:06 Ответить
Ви ще бл*ть напишіть, що візові обмеження не розповсюджуються на армію орків, бо для них діє з 24.02 повний безвіз і без обмежень вивіз всього награбованого з України відповідно без митного огляду.

Громадянам рашки на час війни в Україну повинен бути закритий 100% в'їзд, а доступний тільки виїзд в пластикових мішках.
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02.07.2022 17:14 Ответить
Европейці подивляться на це лицемірство і подвійні стандарти і не пустить до ЕС. Я би не пустив.
Дурнів з СНГ ще бракувало в европі. Кричати на нас напали і з русньою всюди водитися.
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02.07.2022 17:21 Ответить
Литва це відчуває на власній шкірі((
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02.07.2022 17:29 Ответить
Бумеранг долі)
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02.07.2022 18:38 Ответить
А треба заборонити назавжди вїзд маскалям в Україну і 10-ти метровий паркан з масклями
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02.07.2022 17:28 Ответить
Це ж не війна а спеціальна операція!
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02.07.2022 17:35 Ответить
За час каденції пороха питання навіть візового режиму не підіймалося не говорячи про заборону в'їзду взагалі
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02.07.2022 17:44 Ответить
Тоді зробили обмеження для чоловіків, а війна відбувалася на території двох областей.
А тепер візовий режим під час повномасштабної війни з десятками тисяч убитих українців - це нормальний крок?
В цей час країни ЄС припиняють видавати візи кацапам, хоча війна не у них.
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02.07.2022 17:54 Ответить
Брехня!!!
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02.07.2022 17:58 Ответить
а ***** зараз візовий режим? що виходить "правильний" кацап може отримати візу,за Пороха БУЛА ЗАБОРОНА ОРКАМ заїзджати до України
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03.07.2022 01:07 Ответить
Даремно. Краще б до кінця війни заборонили.

Але ж ЗЄ потрібні харошиє рускіє...
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02.07.2022 17:56 Ответить
А какого хрена не запретила? - закономерный вопрос.
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02.07.2022 18:08 Ответить
Кацапам въезд должен быть запрещен !!!!
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02.07.2022 18:44 Ответить
а можно узнать почему не запрещён въезд оккупантам?!зе просто дебил или зрадник?!
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02.07.2022 19:31 Ответить
Наш президент 2 в 1)
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02.07.2022 19:35 Ответить
Самое главное скажите, невзоров успел????!!!
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02.07.2022 21:19 Ответить
корочки у него еще нет и будет не скоро - там очень долго оформлять все документы
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02.07.2022 21:54 Ответить
я думаю, що йому без черги, шобла протягне...
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03.07.2022 01:11 Ответить
на час війни має бути повна заборона на в'їзд кацапів!!! а після нашої перемоги-дозвіл лише на відвідування похоронів найближчих родичів.нехай,сучі діти,бояться навіть носа сунути в Україну!
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02.07.2022 23:41 Ответить
 
 