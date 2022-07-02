Украина не запретила въезд для граждан РФ, - в Центре противодействия дезинформации опровергли очередной фейк

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергает фейки по запрету въезда в Украину из Российской Федерации.

Об этом ЦПИ сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Да, информация о якобы запрете украинским правительством въезда для граждан РФ в Украину не соответствует действительности.

"Не запретило въезд, а с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. То есть для граждан России начал действовать визовый режим", - подчеркнули в ЦПИ.

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При этом россияне смогут навещать своих украинских родственников, но для этого теперь должны иметь приглашение из Украины, действующий загранпаспорт РФ, украинскую визу, ксерокопию паспортных данных принимающей стороны, а также сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.

Фейковая также информация о том, что граждане России, которые не поддерживают вторжение РФ и в настоящее время проживают на территории Европейского союза, якобы не будут иметь возможность приехать в Украину.

"Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, с 1 июля начало действовать решение правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. В Государственной пограничной службе отметили, что даже наличие визы не гарантирует гражданам России беспрепятственное пересечение границы на въезд в Украину, поскольку они должны отвечать и другим условиям, определенным украинским законодательством.

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