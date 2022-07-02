Уведомить соответствующие органы и обратиться в международные организации, - в ГУР сообщили алгоритм действий в случае попадания близкого человека в плен
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Если человек попал в плен, близкие родственники и члены семьи могут известить об этом соответствующие органы, а затем обратиться в международные организации.
Об этом говорится в памятке, обнародованной на фейсбук-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Шаг 1. Для получения или предоставления информации граждане могут обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины. Это можно сделать по телефону: +38 067 650 83 32, ,+38 098 087 36 01,или отправить запрос на электронную почту [email protected].
С соответствующими запросами можно обратиться в Национальное информационное бюро, позвонив по горячей линии 1648 или на городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Также есть вариант обращения на электронную почту, размещенную на сайте Бюро nib.gov.ua.
Кроме того, розыском пленных занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными, где по телефону (044) 428-62-74 можно получить необходимую информацию или отправить электронный запрос на адрес [email protected].
Узнать о том, что человек захвачен в плен можно по телефону доверия МВД: +38 089-420-18-66.
Также можно обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или телефон горячей линии (0894) 200-18-67.
Полученное заявление регистрируется в журнале "Единый учет" и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 110 Уголовного кодекса Украины с примечанием "находится в плену, 437 или 438 УК Украины".
Шаг 2. После выполнения первого шага, а именно: получения официального ответа, гражданам рекомендовано обратиться на горячую линию Международного Комитета Красного Креста по телефону 0-800-300-155. Также можно подготовить обращение в Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН", - сообщают в ГУР.
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