Россияне делают паузы в обстрелах только для того, чтобы пополнить запасы и начать бить снова, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ.
"Когда возникает пауза с российскими обстрелами, у наших людей появляется оптимизм. Понятно, что они хотят себя подбодрить. Но на самом деле паузы противника в боевых действиях связаны, прежде всего, с перегруппировкой, со сосредоточением ресурсов, логистики на определенных направлениях, с переформированием разбитых подразделений, потерпевших поражение (как это было под Харьковом).
Россия не может наступать повсюду. Они концентрируются в отдельных конкретных направлениях и подвозят туда вооружение. Поэтому эти паузы не всегда демонстрации того, что мы взяли и полностью победили", - отметил журналист.
По словам Бутусова, нужно четко осознавать: ежедневно и ежеминутно продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории, цель которой - уничтожить полностью Украину как государство. Прежде всего, уничтожить армию, затем экономику и, наконец, государство вообще.
"Поэтому то, что делает Россия, - это не какая-то хитрая игра. Они используют все, что у них есть, чтобы уничтожить наше сопротивление. У них просто не всегда есть столько ракет и снарядов, там, где они хотят их использовать. Они делают паузу, чтобы это подтянуть и затем снова продолжают бить, вот, например, постоянные удары по Харькову, который является важным центром обороны страны, логистичным, экономическим, они прекрасно понимают, поэтому им нужно уничтожить Харьков.
Если бы у них не было предостережений по ядерному оружию, то они бы уже его применили. Но пока боятся стать париями уже для всего мира, людьми, которых все боятся и ненавидят, и разрывают с ними все контакты", - объяснил главный редактор Цензор.НЕТ.
Потому, подчеркнул Бутусов, россияне делают все, что возможно, теми боеприпасами, которые имеют, бросают все, что есть. И паузы у них только потому, что они где-то ищут эти снаряды, потому что хорошо проявились логистические проблемы. Но россияне будут бить туда, где только могут. И сконцентрировать огонь там, где только могут. Поэтому не нужно питать никаких иллюзий.
"Это война на уничтожение. Россия прилагает все усилия. Все свои склады, арсеналы, все, что она строили десятки лет - все будет брошено в бой, чтобы уничтожить Украину как государство, как народ, как экономическую систему, политическую систему. Прежде всего, уничтожить украинскую оборону. И они будут бить еще, и долгое время", - подытожил журналист.
Пожалуйста, подождите...
тоді вони захочуть переговорів.
або буде тліючий конфлікт.
зелена шобла погодиться на ті кордони, які будуть на той момент.
і все застопориться.
і навіть з цим ми могли б жити, якби ми зразу після цього вступили б в НАТО і в ЄС, але при цій владі це не реально.
тим часом рашисти не змогли б виробляти нових ракет і не змогли б платити найманцям, бо їх економіці поступово наступає швах і санкції діють, але це теж не допоможе тупій зеленій владі, вона все одно здасть все, що тільки зможе.
То ж ти зі своїм - фсьопрапало , можеш сміливо чеберяти за крейцером муськва . !! .
Не слухайте гон Дона ,, він вже Северодонецьк захоплював , аж на початку травня .. .
Ну а що далі .? То який з цього випливає висновок . ?? . В України шансів немає , чи є . ?
Чому Юрій зупинився на трагічній ноті . ?
він хоче донести, що оптімізм це погано, і його не потрібно бути. Люди мають бути песімістами
Цей сценарій досить ймовірний, бо в рашці царям вибачалось все: бідність, дефіцит жрачки, ставлення до людей як до бидла. Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах!
Вибачать ***** майбутню поразку , чи - не вибачать , то вже їхні проблеми .
Вони можуть оголосити своєю територією будь-що, будь-коли, погрожувати ядерною зброєю за будь-яку дію.
Вони могли ще на початку вдарити ЯЗ або погрожувати чи вдарити ЯЗ по країнах які постачають зброю.
Якщо би ми враховували цей фактор - ну, нам би слід було здатися 24. Але, як бачите, ЯЗ не викорстана, мабуть, на це є якісь підстави. Наш спротив продовжується і підтримується Заходом, хоча йому також відомий такий варіант - мабуть, на це теж є якісь підстави.
Прикладом нам має бути маленька Чечня, яка з автоматами, гранатометами та мінами 10(!) років протистояла оркам на своїй землі розміром з Закарпаття, - найменшу за територією область України! То чи нам, з такою допомогою цілого світу, личить не здолати паскудоту ?!
"Не сміє бути в нас жалю" заповідали нам батьки, то - Бий чорта!
ну, новгород вони стерли з лиця землі, а ми їм не по зубам. 400 років намагалися нас знищити, а не вийшло. і не вийде.
на нашій землі 😠
Тому, давайте лаптєногі , запасайтесь целофановими мішками 😠