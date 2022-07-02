Россияне делают паузы в обстрелах только для того, чтобы пополнить запасы и начать бить снова, - Бутусов

В настоящее время продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ.

"Когда возникает пауза с российскими обстрелами, у наших людей появляется оптимизм. Понятно, что они хотят себя подбодрить. Но на самом деле паузы противника в боевых действиях связаны, прежде всего, с перегруппировкой, со сосредоточением ресурсов, логистики на определенных направлениях, с переформированием разбитых подразделений, потерпевших поражение (как это было под Харьковом).

Россия не может наступать повсюду. Они концентрируются в отдельных конкретных направлениях и подвозят туда вооружение. Поэтому эти паузы не всегда демонстрации того, что мы взяли и полностью победили", - отметил журналист.

По словам Бутусова, нужно четко осознавать: ежедневно и ежеминутно продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории, цель которой - уничтожить полностью Украину как государство. Прежде всего, уничтожить армию, затем экономику и, наконец, государство вообще.

"Поэтому то, что делает Россия, - это не какая-то хитрая игра. Они используют все, что у них есть, чтобы уничтожить наше сопротивление. У них просто не всегда есть столько ракет и снарядов, там, где они хотят их использовать. Они делают паузу, чтобы это подтянуть и затем снова продолжают бить, вот, например, постоянные удары по Харькову, который является важным центром обороны страны, логистичным, экономическим, они прекрасно понимают, поэтому им нужно уничтожить Харьков.

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Если бы у них не было предостережений по ядерному оружию, то они бы уже его применили. Но пока боятся стать париями уже для всего мира, людьми, которых все боятся и ненавидят, и разрывают с ними все контакты", - объяснил главный редактор Цензор.НЕТ.

Потому, подчеркнул Бутусов, россияне делают все, что возможно, теми боеприпасами, которые имеют, бросают все, что есть. И паузы у них только потому, что они где-то ищут эти снаряды, потому что хорошо проявились логистические проблемы. Но россияне будут бить туда, где только могут. И сконцентрировать огонь там, где только могут. Поэтому не нужно питать никаких иллюзий.

"Это война на уничтожение. Россия прилагает все усилия. Все свои склады, арсеналы, все, что она строили десятки лет - все будет брошено в бой, чтобы уничтожить Украину как государство, как народ, как экономическую систему, политическую систему. Прежде всего, уничтожить украинскую оборону. И они будут бить еще, и долгое время", - подытожил журналист.

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