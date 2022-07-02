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Россияне делают паузы в обстрелах только для того, чтобы пополнить запасы и начать бить снова, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов

В настоящее время продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ.

"Когда возникает пауза с российскими обстрелами, у наших людей появляется оптимизм. Понятно, что они хотят себя подбодрить. Но на самом деле паузы противника в боевых действиях связаны, прежде всего, с перегруппировкой, со сосредоточением ресурсов, логистики на определенных направлениях, с переформированием разбитых подразделений, потерпевших поражение (как это было под Харьковом).

Россия не может наступать повсюду. Они концентрируются в отдельных конкретных направлениях и подвозят туда вооружение. Поэтому эти паузы не всегда демонстрации того, что мы взяли и полностью победили", - отметил журналист.

По словам Бутусова, нужно четко осознавать: ежедневно и ежеминутно продолжается одна из самых больших войн на уничтожение в современной истории, цель которой - уничтожить полностью Украину как государство. Прежде всего, уничтожить армию, затем экономику и, наконец, государство вообще.

"Поэтому то, что делает Россия, - это не какая-то хитрая игра. Они используют все, что у них есть, чтобы уничтожить наше сопротивление. У них просто не всегда есть столько ракет и снарядов, там, где они хотят их использовать. Они делают паузу, чтобы это подтянуть и затем снова продолжают бить, вот, например, постоянные удары по Харькову, который является важным центром обороны страны, логистичным, экономическим, они прекрасно понимают, поэтому им нужно уничтожить Харьков.

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Если бы у них не было предостережений по ядерному оружию, то они бы уже его применили. Но пока боятся стать париями уже для всего мира, людьми, которых все боятся и ненавидят, и разрывают с ними все контакты", - объяснил главный редактор Цензор.НЕТ.

Потому, подчеркнул Бутусов, россияне делают все, что возможно, теми боеприпасами, которые имеют, бросают все, что есть. И паузы у них только потому, что они где-то ищут эти снаряды, потому что хорошо проявились логистические проблемы. Но россияне будут бить туда, где только могут. И сконцентрировать огонь там, где только могут. Поэтому не нужно питать никаких иллюзий.

"Это война на уничтожение. Россия прилагает все усилия. Все свои склады, арсеналы, все, что она строили десятки лет - все будет брошено в бой, чтобы уничтожить Украину как государство, как народ, как экономическую систему, политическую систему. Прежде всего, уничтожить украинскую оборону. И они будут бить еще, и долгое время", - подытожил журналист.

Также смотрите: Украинская артиллерия уничтожила склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Путин уничтожает себя и заодно свой кацапстан.
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02.07.2022 17:20
+8
додому поїдуть у целофанових
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02.07.2022 17:25
+8
Тим не менше це свідчить про те, що в них вже з ************ проблеми. І навіть той гігантський запас усього СРСР уже видихається. А те що вонм там тягнули з Білорусі, то в такому темпі як 60000 пострілів на добу їм вистачить набоїв на півдня. Заводи ж не поспівають за такою розтратою. А тепер згадайте про санкціі. Якщо війна затягнеться, то зрештою все буде Україна.
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02.07.2022 17:43
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Путин уничтожает себя и заодно свой кацапстан.
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02.07.2022 17:20 Ответить
А там і шашлики.
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02.07.2022 19:12 Ответить
додому поїдуть у целофанових
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02.07.2022 17:25 Ответить
А як думаєш...росія без України існувати може?
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02.07.2022 17:28 Ответить
Почему не может?
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02.07.2022 17:30 Ответить
ну, в них все одно закінчаться ракети, рано чи пізно.
тоді вони захочуть переговорів.
або буде тліючий конфлікт.
зелена шобла погодиться на ті кордони, які будуть на той момент.
і все застопориться.
і навіть з цим ми могли б жити, якби ми зразу після цього вступили б в НАТО і в ЄС, але при цій владі це не реально.
тим часом рашисти не змогли б виробляти нових ракет і не змогли б платити найманцям, бо їх економіці поступово наступає швах і санкції діють, але це теж не допоможе тупій зеленій владі, вона все одно здасть все, що тільки зможе.
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02.07.2022 17:34 Ответить
Унічножать кацапню в нас мети немає , вони й самі передохнуть , а от дати їм звіздюлєй , та вигнати нах підсрачниками зі своєї землі , Україна цілком в змозі . Залишилось лише дочекатись західної зброї в потрібних об'ємах .
То ж ти зі своїм - фсьопрапало , можеш сміливо чеберяти за крейцером муськва . !! .
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02.07.2022 17:44 Ответить
Германия в конце Первой Мировой уничтожила сама себя. Ни один солдат Антанты не ступил на германскую почву. Конечно, у истории было продолжение...
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02.07.2022 17:44 Ответить
За нами 50 держав. Це тобі ясно?
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02.07.2022 17:45 Ответить
Юра, зробіть стрім по Лисичанську. А то вже йде брехня по селу...
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02.07.2022 17:27 Ответить
Національна гвардія України спростувала повідомлення про оточення Лисичанська Луганської області, про як заявляє російська сторона https://www.radiosvoboda.org/a/news-lysychansk-otochennya-sprostuvannya/31926053.html
Не слухайте гон Дона ,, він вже Северодонецьк захоплював , аж на початку травня .. .
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02.07.2022 17:34 Ответить
А Северодонецк разве наш?
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02.07.2022 18:07 Ответить
Лисичанск - НЕ СЕЛО.
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02.07.2022 19:52 Ответить
Ну так - це всі розуміють .
Ну а що далі .? То який з цього випливає висновок . ?? . В України шансів немає , чи є . ?
Чому Юрій зупинився на трагічній ноті . ?
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02.07.2022 17:27 Ответить
Коли виникає пауза із російськими обстрілами, у наших людей виникає оптимізм. Джерело: https://censor.net/ua/n3351700
він хоче донести, що оптімізм це погано, і його не потрібно бути. Люди мають бути песімістами
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02.07.2022 17:40 Ответить
Я хочу почути від нього - реалізм . .
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02.07.2022 17:46 Ответить
Основна надія на те, що військова поразка орків в Україні призведе до падіння режиму путінізма в цілому і приходу до влади в рашці більш-менш адекватних політичних сил, з якими можна буде про щось говорити.
Цей сценарій досить ймовірний, бо в рашці царям вибачалось все: бідність, дефіцит жрачки, ставлення до людей як до бидла. Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах!
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02.07.2022 17:50 Ответить
Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах! )) Нічого . Все колись трапляється - вперше .!! ..
Вибачать ***** майбутню поразку , чи - не вибачать , то вже їхні проблеми .
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02.07.2022 17:58 Ответить
ну а фінська війна? нищівна поразка - і нічого.
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02.07.2022 20:34 Ответить
На жаль у кацапні зброї ще дуже багато, як тільки почне закінчуватись вони відразу проведуть "референдуми" про приєднання і почнуть лякати, а можливо точково й використають ядерну зброю.
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02.07.2022 17:30 Ответить
У «референдумах» ніякої магії немає. Просто по своєму бажанню вони не зможуть «зупинитися на досягнутому».
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02.07.2022 17:43 Ответить
Досить жити в вигаданому світі, наприклад завтра вони розуміють що їх сухопутні війська виснажилися й не можуть наступати, вони говорять що надцятий етап операції закінчився і виконуючи волю народу влаштовують референдум(який всілякі концерви накшталт сирії визнають) про приєднання до Росії, їм не важливо чи хтось зі світу це визнає, вони скажуть це наша територія і ми готові використати ядерну зброю щоб її захистити, можливо завдають ядерного удару тактичними ракетами або по скупченню військ або по тому ж центру Києва, і що далі? Захід не зробить ніяких військових кроків, війну кацапам крім нас більше ніхто не оголосить, це надзвичайно лайняна ситуація.
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02.07.2022 17:56 Ответить
Я ще раз говорю - у референдумах ніякої магії немає.

Вони можуть оголосити своєю територією будь-що, будь-коли, погрожувати ядерною зброєю за будь-яку дію.

Вони могли ще на початку вдарити ЯЗ або погрожувати чи вдарити ЯЗ по країнах які постачають зброю.

Якщо би ми враховували цей фактор - ну, нам би слід було здатися 24. Але, як бачите, ЯЗ не викорстана, мабуть, на це є якісь підстави. Наш спротив продовжується і підтримується Заходом, хоча йому також відомий такий варіант - мабуть, на це теж є якісь підстави.
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02.07.2022 18:49 Ответить
Лютуют суки... Вот только орки явно забыли что и у пушек есть ресурс. Если так непродуманно использовать арту, то скоро эти орудия будут больше делать шума чем "погоду"
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02.07.2022 17:42 Ответить
https://youtu.be/LyWXnMiGE64
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02.07.2022 17:42 Ответить
Тим не менше це свідчить про те, що в них вже з ************ проблеми. І навіть той гігантський запас усього СРСР уже видихається. А те що вонм там тягнули з Білорусі, то в такому темпі як 60000 пострілів на добу їм вистачить набоїв на півдня. Заводи ж не поспівають за такою розтратою. А тепер згадайте про санкціі. Якщо війна затягнеться, то зрештою все буде Україна.
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02.07.2022 17:43 Ответить
Нам бы день про стоять, да ночь продержаться....
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02.07.2022 18:08 Ответить
Скотостан повторяет подвиг дохлого с ссра...был...был и сдох...без единого выстрела от НАТО...
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02.07.2022 17:44 Ответить
Накінець-то прийшло до нас усвідомлення того, що вони сюди прийшли не за землею, не за заводами, не за унітазами і не для задоволення своїх звірячих інстинктів, а для того щоб нас знищити?! Це їх війна на знищення нас і тому маємо самі у собі заклястися нищити ту потвору без жалю і сумнівів!
Прикладом нам має бути маленька Чечня, яка з автоматами, гранатометами та мінами 10(!) років протистояла оркам на своїй землі розміром з Закарпаття, - найменшу за територією область України! То чи нам, з такою допомогою цілого світу, личить не здолати паскудоту ?!
"Не сміє бути в нас жалю" заповідали нам батьки, то - Бий чорта!
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02.07.2022 18:54 Ответить
Это тактика суздальцев/московитов за всю их тысячелетнюю историю. Уничтожать Украину (и не только), делая паузу только для пополнения сил... Кровавый сумасшедший ублюдок сам обострил этот вопрос до предела. Теперь останется либо он, либо весь остальной мир...
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02.07.2022 20:27 Ответить
яку-яку історію)?
ну, новгород вони стерли з лиця землі, а ми їм не по зубам. 400 років намагалися нас знищити, а не вийшло. і не вийде.
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02.07.2022 20:37 Ответить
Украіна вже перемогла , але залишилось ще багато перемолоти орків
на нашій землі 😠
Тому, давайте лаптєногі , запасайтесь целофановими мішками 😠
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02.07.2022 20:49 Ответить
Х*йло играет в древние игры с нулевой суммой, где выигрыш одной стороны возможен только за счёт проигрыша второй... Весь мир уже давно играет в другие игры, где выигр. могут все стороны...
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02.07.2022 20:40 Ответить
в паузах слідкувати шляхи поповнення і туди бити
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02.07.2022 21:10 Ответить
Бутусов , КАКАЯ ПРОЗОРЛИВОСТЬ .....................
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02.07.2022 22:00 Ответить
НАЗЫВАЙ ПРАВИЛЬНО НЕ РОССИЯНЕ А РАШИСТЫ
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03.07.2022 01:18 Ответить
Складається враження що наш генштаб дрочить між паузами щоб не заважати москалям перегруповуватись і підвозити **********
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03.07.2022 23:14 Ответить
По сто раз писать: "будут бить" - то стирчать ватні вуха. Не треба нас лякати. Лякані вже перелякані. Давно знаємо, що це садисты, які і своїх не шкодують задля чого, аби спитав??? Чужої землі захотілось? Чи свій несамовитий садизм на комусь вимістити.
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04.07.2022 22:05 Ответить
 
 