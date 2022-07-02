Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко
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Ключевая цель оккупантов в Украине – это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.
Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на сейчас, у них план минимум - это просто аннексия этой территории, а план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - отметил он.
Пока оккупантам, воплотить замысел не удается, объяснил Денисенко.
"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - подытожил советник министра.
Пожалуйста, подождите...
1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
Виглядає так, що буде умовний Мінськ -3 і інтенсивна підготовка до нової війни з обох сторін
"Филатов - Шмыгалю: войну надо выиграть, а не прикрывать свой чиновничий зад лишней бумажкой.
Мэры ряда крупнейших городов Украины уже более месяца пытаются убедить правительство и его бюрократическую машину не препятствовать быстрым закупкам для подразделений ВСУ. Реакция - прямо противоположная: в условиях войны премьер-министр Денис Шмыгаль провел через Кабмин решение проводить закупки для нужд армии посредством системы ProZorro, что не только открывает доступ к секретной информации врагу (поскольку ProZorro как прозрачная площадка предусматривает публичное разглашение всей информации), но и затягивает во времени обеспечение потребностей ВСУ.
Нужно Двоих участников для тендера , потом пишешь жалобы в суды в Антимонопольный комитет, плюс каждому участнику нужно собрать кучу каких-то безумных справок, плюс есть регламент по времени. Подготовка и сами торги затягиваются. Армии все нужно на вчера, но теперь мы будем делать это неделями и месяцами.
Это абсурд. Это ошибка.
Скажем так, ProZorro - это последняя капля в чаше терпения. До этого мы долго не могли наладить с премьер-министром коммуникацию по вопросам предоплаты.
КАК можно выиграть войну с дураками и предателями в правительстве?
Що у вас у Америці про це кажуть?
А там би мідний поясок - згодився б.
POSTED BY: ANTI-COLORADOS 2 ЛИПНЯ, 2022 "Есть все основания предполагать, что благодаря предыдущим министру обороны Украины и начальнику Генштаба, которые сейчас находятся не там, где должны, с учетом особо тяжких последствий их деятельности, противник знал о состоянии дел ЗСУ практически все. Он также знал, что силами бывшего министра были остановлены практически все программы вооружений, которые представляли опасность планам врага и в «стоп» ушли «Нептуны», «Гром», «Ольха», «Богдана»» и другие системы вооружений, которые были не просто разработаны в кратчайшие сроки, но и были готовы к серийному производству. В итоге, противник строил свои планы на быстрой исчерпаемости наших ресурсов, но он не ожидал того, что наши партнеры не только организуют поставки вооружений в принципе, но тем более, не ожидал того, что партнеры начнут перевооружать ЗСУ полностью. И вот как только все это заработало, так у него и упали темпы продвижения, а после начала захода тяжелых вооружений, которые кромсают скопления техники и ресурсов в тылу противника, возникла совершенно другая ситуация, на которую им отвечать буквально нечем. А ведь поток только набирает обороты..."
А для чого вони це роблять, хто їх просив це говорити?
Люди, будьте пильні, у нас війна і при владі клован & Ко!
Може я не гірший "експерт" чим якісь радник Денисенко?
Після початку контрнаступу на Херсон, та знищення "Москви", Зміїного та газових Веж - Рашка про повну блокаду ЧМ може просто ЗАБУТИ!
Єдине що в них залишилось у ЧМ і може нам завдавати велику шкоду, це ПІДВОДНІ ЧОВНИ.
Але, надіюсь їх теж зможемо піймати, наприклад, при завантажені БК.
(ну, я краще, чим якісь "радник"?)
І хто кому рабінович після цього?
Для них самая главная задача максимум это -ЗАХВАТ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.