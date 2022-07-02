Беларусь не стремится воевать в Украине, нам эта война не нужна, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что не собирается воевать в Украине. Хотя Запад пытается вовлечь Беларусь в эту войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их!.. Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли, им это нужно, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей.

У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси". Еще раз повторяю вам то, что говорил год назад и раньше: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", – заявил Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости.

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