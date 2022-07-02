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Беларусь не стремится воевать в Украине, нам эта война не нужна, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что не собирается воевать в Украине. Хотя Запад пытается вовлечь Беларусь в эту войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их!.. Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли, им это нужно, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей.

У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси". Еще раз повторяю вам то, что говорил год назад и раньше: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", – заявил Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости.

Читайте также: "Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали", - Лукашенко
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Топ комментарии
+75
Да не печатайте вы этого ублюдка ,он уже давно воюет с Украиной раз позволил разместить в Республике Беларусь российскую технику и стрелять оттуда по Украине . Кому нужны бредни старой прогнивший картошки ?
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02.07.2022 19:54
+67
Дэбил уссатый, белорашка воюет С Украиной с 24.02.2022.
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02.07.2022 19:54
+47
да иди уже за кораблем.....
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02.07.2022 19:52
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Він ідіот, а хто кожен день стріляє по Україні?
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03.07.2022 07:03 Ответить
Супер, голова колгоспу бреше і обстрілює навіть не військові об'єкти, а цивільні. Виродок, блазень, бульбофюлер.
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03.07.2022 08:49 Ответить
Що завгодно бреши, з*лупа стара. ЗСУ давно все підготувала для "палкої зустрічі".

А взагалі-то, якщо ця шкапа відкрила рота, значить вірогідність нападу різко підвищилась. Те ж саме було і перед 24 лютого...
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03.07.2022 09:51 Ответить
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