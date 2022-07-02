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В результате взрыва мины на пляже Одесщины погиб 1 человек, еще 1 получил ранения, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пляж,одещина,міна

Двое мужчин подорвались на вражеской мине во время отдыха на пляже в Одесской области, в результате 1 человек погиб, 1 – ранен,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на сообщения от Оперативного Командования "Південь".

"На одном из пляжей Одесщины компания мужчин решила отдохнуть, невзирая на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Читайте: На побережье в Одесской области взорвалась мина
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Топ комментарии
+13
Дарвін знову пішов по премію...
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02.07.2022 20:47
+10
Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
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02.07.2022 20:47
+7
Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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02.07.2022 21:05
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Дарвін знову пішов по премію...
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02.07.2022 20:47 Ответить
плавать на мине ,немного опрометчивый поступок
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02.07.2022 21:01 Ответить
Поліція ганяла-ганяла телепнів з пляжів - не допомогло.
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02.07.2022 23:54 Ответить
Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
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02.07.2022 20:47 Ответить
Не Запливайте за Буйки
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02.07.2022 20:49 Ответить
мабуть вгачені були неслабо
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02.07.2022 20:54 Ответить
мудрий наріт самовипилюється, очищення нації
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02.07.2022 20:55 Ответить
Это естественеый отьор
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02.07.2022 20:56 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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02.07.2022 20:57 Ответить
Хреновый мудак сказал "дыбылы %ля", но в этом случае правда
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02.07.2022 21:00 Ответить
Противодесантные учения закончены. Следующие через неделю.
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02.07.2022 21:00 Ответить
Якийсь "мутняк" Морські міни несуть в собі не менше 10 кг вибухівки Якщо вони не донні чи такі що діють по типу торпеди - то вони контактної дії Уяви що буде з людиною коли вона таку міну "законтачить"! Може то була якась "протидесантна"? Розрахована на людей чи легку плаваючу техніку?
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02.07.2022 21:09 Ответить
я даже если и поеду в Одессу, то не полезу в воду проверять.
не настроен.
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02.07.2022 22:37 Ответить
Та понятно, шо мужик не бился головой об МЯМ. Скорее всего зацепил ногой на дне за ус противодесантную ЯРМ. Поэтому оставшуюся от него половину подкинуло метров на пятнадцать, а одного, которому посчастливилось быть метрах двадцати, просто контузило.
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02.07.2022 22:57 Ответить
Ну - це більш імовірно!
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03.07.2022 09:59 Ответить
Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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02.07.2022 21:05 Ответить
Лять,вот тянет купаться идиотов ...одна надежда,что 2023го их меньше будет на 2мая...А ещё извиняюсь перед теми ,которые обзывают мою Одессу самой ватной в стране -видно так и есть....сейчас желание,чтоб их вывели в поле и расстреляли -инфоструктуру жалко(
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02.07.2022 21:10 Ответить
только что 2 взрыва в области...........
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02.07.2022 21:17 Ответить
Знаю...но оно ж думает,что особенное -кацапам они нужны и они явно ,в цене,выше чем дамбасята ...ну или харьковчане....я реально слышала от одной,что нас сильно бомбить не будут,т к ***** мы нужны целые...
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02.07.2022 21:39 Ответить
Та й з тебе "українець" - "що з гімна - куля"! У тебе граматичні помилки характерні саме для російської мови
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02.07.2022 22:54 Ответить
Ми за тобою теж спостерігаємо. 👀

Звичайна кацапська *******
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02.07.2022 22:54 Ответить
Головне, щоб яжматєрі не йшли на пляжі з дітьми. Ще не вистачало нам, щоб дітки у морі гинули.
Курортний сезон у цьому році відміняється, можете їсти тістечка.
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02.07.2022 21:17 Ответить
Ходят аж на ура...по их мнению ,Одесса нужна ***** целой ,поэтому не сильно бомбят...а Николаев,то они сильно ему сочувствуют...
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02.07.2022 21:33 Ответить
Таки ходять. От же ж тупі курки.

Одеса не тільки ***** потрібна, кацапня її так хоче, аж хохоче. Імперський ліберал Биков казав, що не уявляє раісю без Одеси. Чомусь ми уявляємо Одесу без раісі, а ці курви - ніт, не уявляють.
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02.07.2022 22:27 Ответить
Чомусь геть не шкода довбойобів.
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02.07.2022 22:01 Ответить
Стою на светофоре,жду зелёный. С другой стороны идёт чМУдак через дорогу и ему все сигналят. Говорю ему,чего ты лезешь на красный. Ответ до сих пор удивляет: я с Данецка,мне можно😁
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03.07.2022 05:07 Ответить
 
 