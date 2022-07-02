В результате взрыва мины на пляже Одесщины погиб 1 человек, еще 1 получил ранения, - мэрия
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Двое мужчин подорвались на вражеской мине во время отдыха на пляже в Одесской области, в результате 1 человек погиб, 1 – ранен,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на сообщения от Оперативного Командования "Південь".
"На одном из пляжей Одесщины компания мужчин решила отдохнуть, невзирая на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
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не настроен.
Звичайна кацапська *******
Курортний сезон у цьому році відміняється, можете їсти тістечка.
Одеса не тільки ***** потрібна, кацапня її так хоче, аж хохоче. Імперський ліберал Биков казав, що не уявляє раісю без Одеси. Чомусь ми уявляємо Одесу без раісі, а ці курви - ніт, не уявляють.