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Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,швеція,фінляндія

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) резолюции о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в письмах Байдена Конгрессу.

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Мрії РФії здійснюються,НАТО наближається !!!)))
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02.07.2022 21:05 Ответить
так їм і треба
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02.07.2022 21:06 Ответить
НАТО наближається, НАТО наближається, і це вам, орки, не кока-кола!
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02.07.2022 21:16 Ответить
А мы? Мы когда в НАТО?
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02.07.2022 23:12 Ответить
Коли почнемо міркувати на виборах.
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02.07.2022 23:18 Ответить
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