С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко

Украина пыталась атаковать территорию Беларуси ракетами, но их перехватило ПВО.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были выпущены Вооруженными силами Украины, - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

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