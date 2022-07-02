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С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Украина пыталась атаковать территорию Беларуси ракетами, но их перехватило ПВО.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были выпущены Вооруженными силами Украины, - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Читайте: Беларусь не стремится воевать в Украине, нам эта война не нужна, - Лукашенко
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Топ комментарии
+82
Если бы завдали то у тебя бы усы отклеелись
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02.07.2022 21:09
+57
Опять? А карту принес?
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02.07.2022 21:10
+41
ой да не ..изди.
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02.07.2022 21:08
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Може і хотів би, але не може. Білоруські військові не виконають його наказу
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03.07.2022 00:59 Ответить
раз сказав що стріляли то і справді треба стрельнути,
нахіба москальської гівноти собі понабирав?

і москальські ракети іскандер стріляють,
то маємо повне право стрельнути у відповідь
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02.07.2022 21:39 Ответить
Брехать даже не умеет. Зачем оно существует? Только в печь.
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02.07.2022 21:44 Ответить
хорошо, в Хрустальном, Ровеньках и Попасной не было белорусского ПВО
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02.07.2022 21:47 Ответить
Накаляет. по ссылке на белту. А потом сказали, что это была бомбежка россиян, и они погибли. Повырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм
Время уже прошло после встречи с путиным. наверное не полезут. рсзо у них мощное, лучшее пока что
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02.07.2022 21:47 Ответить
Дай только повод, вогнючий утырок, дай только повод.
Впрочем повод ты дал уже 24 февраля.
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02.07.2022 21:49 Ответить
Як можна поважати білорусів коли в них на троні такий ідіот? терплять, допускають, вірять, голосують.... значить і білоруси такі ж ідіоти. скільки % визначайте самі.
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02.07.2022 21:51 Ответить
Этого ушлепвка до Гааги тащить нет смысла.
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02.07.2022 21:54 Ответить
Якби завдали то бацька замовк би надовго.
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03.07.2022 03:29 Ответить
Эта падла специально это фуфло несет, неспроста, очень подозрительно. Очередную подлянку с фуйлом готовят.
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02.07.2022 21:55 Ответить
Якщо ЗСУ бьють, то ніякі панцири там не врятують. Це вже доведено.
Він хоч трохи близьке до реальності не може вигадати.
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02.07.2022 21:55 Ответить
За півтора години на Цензорі - 3 (три !) рази - Лукашенко ...
Не забагато ?
Тим більше - що його слова і яйця виєдженого не варті
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02.07.2022 21:56 Ответить
В України своєї ракетної зброї класу земля-зкмля нема. Є Нептун - але це не для бульби, а для суден.
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02.07.2022 21:56 Ответить
Точка-У?
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02.07.2022 22:28 Ответить
і скільки їх? Пара?
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02.07.2022 23:51 Ответить
Шут гороховый, опять весь мир будет над тобой ржать, дебил
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02.07.2022 22:02 Ответить
Рано всрався, Лука, все цікаве ще попереду ... Будуть тобі і обстріли і захоплення твоєї адміністрації і твоє урочисте поховання, як ти мріяв, на "краснай площаді, пад стєнамі крємля, возлє валоді владіміравіча"ботоксноє солнишко" ...
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02.07.2022 22:03 Ответить
Если "украинские ракеты" были перехвачены и сбиты на территории Белоруссии, то у них там должна быть целая куча "обломков", "вещдоков," где они? Нужно при каждом случае требовать у Луки показать эти артифакты и показать на карте (в этом он спец!) где они упали, с фотографиями_видео.. )
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02.07.2022 23:09 Ответить
Як тільки вони зайдуть ми зайдем під чужим прапором нас багато тисяч 300 -правда зброя така собі Амерікан ну справимось ті телепні не знають що в їхніх лісах сотні тисяч партизан з багатьох країн -вони маюь піти десь в кінці літа зараз просто відволікають-ми чекаємо -його режиму пізда
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02.07.2022 22:09 Ответить
ну заїбате у вас ппо , значить
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02.07.2022 22:12 Ответить
А як ти, тарган **************, думав? З твоєї території рашисти запускають ракети по території України і тобі з бульбашами це просто так минеться? БудЄт і на вашєй бульбондії танці з бубнами... ЄШо нЄ вЄчЄр...
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02.07.2022 22:15 Ответить
Давай вводи уже своё "войско".
2-3...часа и забудем,шо была какаято
бульбоармия.
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02.07.2022 22:16 Ответить
Бульбофюрер це тільки початок, далі буде...ти що думав колорадський жук тобі зійде не ніц тощо ***** з бульбандії обстрілює Україну? Незабаром тобі пі@да і тому ********.
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02.07.2022 22:20 Ответить
Друзі, мені здається, вторггнення білорусів, все таки буде. Однак... однак, врахуйте, що на Поліссі воювати набагато легше, ніж в степах - ліси все таки тебе прикривають. І білоруси, на відміну від росіян, взагалі ніякого військового досвіду немають. На правобережжя Київщини кацапи в лютому-березні ввели 30 тис. вояк., які фактично, охороняли самі себе і, в результаті, самі змушені були тікати звідси. Армія Білорусі наврядчи зможе ввести й половину цієї суми, і це від Бресту до Росії. Вони самі себе ********* і заблудяться. З іншої сторони, розбиті чергові колони окупантів вчергове нас надихнуть. Крім цього, не забувайте, що 90% білорусів проти режиму Луки, а саме з населення набирають армію Білорусії. В 2020 Лука саме з допомогою російського ОМОНу Лука подавив революцію. Тому рахуйте, що гроби з України в Білорусь знову виведуть людей на вулиці, а отже, росОМОН не поїде до нас. Тому вторгнення білорусів, це не так загроза, як можливість. Ми розбили кацапів в наших рідних лісах, справимось і з бульбашами... Слава Україні!
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02.07.2022 22:21 Ответить
не парьтесь. лукашенко обоссытся, иначе ему всередине полическая смерть, помним о 2000-м. А полезут, раз***** технику в Полесских лесах Стугнами и западными ракетами, мало никому не покажется
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02.07.2022 22:42 Ответить
Може вони й проти лукі, але вони за братський цапський нарід.

Єдине, що стримує їхніх вояк - вони свідомо сцуться, бо добре розуміють що підуть м'ясом.
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03.07.2022 01:52 Ответить
Не преувеличивайте. Белорусы потомки нацистов, как и русня. За Лукашенко в СИЗО разрывали девушкам палками органы . Кто еще на такое способен?
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03.07.2022 02:54 Ответить
Бульбаші теж тоді були приперлися з маскалями
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03.07.2022 03:32 Ответить
Меня терзают смутные сомненья (С), когда ты упоминаешь слово революция в бульбостане. Я тоже видел , как 200 000ное стадо баранов водило хороводы по Минску, менты их били, как старое ведро, а это стадо овец совало в калаши ментам цветочки. При этом они блеяли, что у них не Украина. Да и сказки про партизан надоели, скучно. Конечно, у них есть люди, которые ненавидят Усцатого Луку, но их очень мало, на уровне математической погрешности, сотые доли процента. Там такой-же зомбированный пипл, как на кацапии, с одной лишь разницей, они не хотят воевать за *****.
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03.07.2022 07:54 Ответить
"Свежо предание - да верится с трудом" Спробую тобі "розкласти по поличках":
1) "90% білорусів проти режиму Луки, а саме з населення набирають армію Білорусії". А ти з пересічними білорусами спілкувався "вживу", а не тут - на "Цензорі"? Там "вата", яка "сопе в три дірки" і піде туди, куди Лука її пошле В березні вони на Чернігів іти відмовилися не тому, що "проти Луки" були! "Барани" відчули, що їх ведуть на "бойню" - бо від свого кордону і до Михайло-Коцюбинського ішли по дорогах, обочини яких були завалені згорілою російською технікою з трупами всередині Але невідомо, що буде наступного разу!
2) "В 2020 Лука саме з допомогою російського ОМОНу Лука подавив революцію". Згоден! Але сама їх "ліваруція жіночих прокладок" і була організована Кремлем, щоб налякать Луку і змусить його буть "покладистим" А коли вони цього добилися, то допомогли йому придушить спротив! (учив я колись політологію А там "розвиток революцій" вивчався у тому числі І я спостерігав за тим "розвитком", і писав "сябрам", що буде далі Як же вони бісилися і мене проклинали! (Я - для більшості "тутєйших" , до цих пір - "беларусаненавистник") А вийшло саме так, як я і прогнозував
3) "гроби з України в Білорусь знову виведуть людей на вулиці" Та ніхто нікуди нікого не виведе! Білорусам потрібен "погонич" Вони без "погонича" - "стадо баранів" (що й підтвердила їх "ліваруція" - як тільки пропав"зовнішній розігрів" - вони й "розсмокталися" по домівках) Багато в Росії "понавиводили"? А "білоруси", по суті, нічим, у основній своїй масі, від "пересічного кацапа" не відрізняються - тільки не такі агресивні Тому, тільки й будуть "галасить матки по "вёсках" і тихо, мовчки, закопувать синів у землю
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03.07.2022 09:11 Ответить
так вот аткуда готовился удар па беларусі))
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02.07.2022 22:25 Ответить
Не вірю! Карту, карту хай покаже!
З'їсть він свою тапку привселюдно, олух Цара небісного, ***...
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02.07.2022 22:32 Ответить
Так намагалися, чи завдали?

Циган якось невпевнено бреше останнім часом.
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02.07.2022 22:35 Ответить
там вже стадія "ПОЛЬОТИ ВО СНЕ И НАЯВУ" без карт и гіроскопу. Білоруси, як тутешніє, не нарадуються, хоч і несповна розуму, але наш таки сучий син, свій в доску.
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02.07.2022 22:38 Ответить
Идиот.
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02.07.2022 22:40 Ответить
За всю історію Україна та Білорусь ніколи між собою не воювали. Але знайшлося вусате мурло яке хоче це змінити , і всіма можливостями хоче спровакувати між нами війну. Памятай кнуряка ,что твій сосунок коленька , якого ти готуеш на престол, може як і нормальні люди згоріти в ядерному пеклі , яке ти хочеш розмістити в Білорусі. Здохни , хитрожо-- Ч.М.О.
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02.07.2022 22:43 Ответить
Та ти що? Ну тоді поясни мені, що таке "полки литовські", які були ударною силою польського "паспалитава рушення" під час придушення повстання під проводом Богдана Хмельницького? Де вони набиралися і з кого складалися? Поясни, яку саме роль грав Тадеуш Костюшко та інша "шляхта литовська" у Барській конфедерації, яка придушувала "гайдамаччину"?
Якщо лізеш "рассуждать в истории" то вивчи її досконально спочатку!
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03.07.2022 09:19 Ответить
*********** - кончений диктатор і холуй кремля , тому нехай трохи
погавкає до Гааги 😠
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02.07.2022 22:44 Ответить
Уйо**бок, тебе гандона не провокували, а йде "пристрєлка" , пізніше ДУЖЕ СКОРО зрозумієш.....
Ох лука, тобі піз**да від УКРАЇНИ і від бялорускіх партизан...і ти це ЗНАЄШ!!!
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02.07.2022 22:44 Ответить
из Крыма?
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02.07.2022 22:48 Ответить
усатый таракан упорно ищет casus belli, хотя, еще не так давно был категорически против войны. неужели дед совсем из ума выжил...
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02.07.2022 22:54 Ответить
Ні від куди він не "вижив" Просто "різко звузилось місце для маневру" Загрозою "втратить трон" його кацапи "загнали у глухий кут! І він змушений "під їх дудку танцювать" А "апетит" у нього на землі України і раніше був Ще більше двох десятків років тому триндів, що в Україні "парадка нєту" - "атдайте мне Чарнигавщину, и я наведу "парадак" (От тільки чомусь саме білоруси до нас по продукти останні два десятки років їздили, а не ми - до білорусів)
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03.07.2022 09:27 Ответить
"...три дні тому, може, трохи більше..." - то все ж таки ТРИ, чи більше бульбаш ти довбаний?!
Чи вже пам'ять відшибло! Така подія, а підху...ловник не пам'ятає навіть коли! Під...ар довбаний!
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02.07.2022 22:56 Ответить
Путин настойчиво потребовал от Лукашенко исполнения «союзнического долга». Рамки участия в грядущей «операции транспортной деблокады» Калининградской области были очерчены бескомпромиссно. Кремль решил ответить на блокировку транзита. Лукашенко отведена роль «застрельщика».

Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден - достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.

В противном случае реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
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02.07.2022 23:03 Ответить
Абы попиз***еть. С Тараканом, как и с Бульборашкой, уже никто не считается и никто на них не обращает внимания. Страна третьего мира, про которую весь Запад благополучно забыл
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02.07.2022 23:11 Ответить
Навіть якщо так, то ми маємо виключне право бити туди, куда захочемо. Кожен військовий об"єкт, хоч в Білорусі, хоч у кацапстані, наша законна ціль
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02.07.2022 23:22 Ответить
може три дні тому, а може й ні... може ракетами, а може й ні... може Україна, а може й ні...
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02.07.2022 23:27 Ответить
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - А. Арестович.
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02.07.2022 23:34 Ответить
Зря не ******. Пушо как известно ничо нет. А гнида ************ глист.
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03.07.2022 01:57 Ответить
Белорусы с 24 февраля нас атакуют. Ответить им дело чести.
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03.07.2022 02:47 Ответить
Батюшка на подтацовке у Петра 1 ? Вот ведь у царя какой Шут гороховый картофельный
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03.07.2022 04:51 Ответить
По країні ракетами бють а він в даті плутається коли обстріл був.
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03.07.2022 05:48 Ответить
. не давать таракаШке мухаморы,маразматик скоро с UFO будет воевать
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03.07.2022 07:19 Ответить
Це тим панцирем, що з острів Зміїний "захищав"?
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03.07.2022 07:32 Ответить
Усцатый дуче Лука, не дразни Украину. Ты, булободрыщ, докукарекаешься, будет так, как в сказке про пастуха и волков.
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03.07.2022 07:38 Ответить
А от і можливий казус белі.
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03.07.2022 08:49 Ответить
ноу комет деби л редкий
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03.07.2022 09:19 Ответить
поступово готує бульбашів до команди "фас!"
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03.07.2022 10:19 Ответить
Невже ми таки дочекалися ? Скільки ще будуть гинути мирні мешкікці до того , як ЗСУ почнуть бомбити Білоруські військові об'єкти ?
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03.07.2022 17:14 Ответить
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