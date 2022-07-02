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С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Украина пыталась атаковать территорию Беларуси ракетами, но их перехватило ПВО.
Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".
"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были выпущены Вооруженными силами Украины, - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.
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+82 Kan Kan 21c2f560
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+41 botoks
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Пожалуйста, подождите...
нахіба москальської гівноти собі понабирав?
і москальські ракети іскандер стріляють,
то маємо повне право стрельнути у відповідь
Время уже прошло после встречи с путиным. наверное не полезут. рсзо у них мощное, лучшее пока что
Впрочем повод ты дал уже 24 февраля.
Він хоч трохи близьке до реальності не може вигадати.
Не забагато ?
Тим більше - що його слова і яйця виєдженого не варті
2-3...часа и забудем,шо была какаято
бульбоармия.
Єдине, що стримує їхніх вояк - вони свідомо сцуться, бо добре розуміють що підуть м'ясом.
1) "90% білорусів проти режиму Луки, а саме з населення набирають армію Білорусії". А ти з пересічними білорусами спілкувався "вживу", а не тут - на "Цензорі"? Там "вата", яка "сопе в три дірки" і піде туди, куди Лука її пошле В березні вони на Чернігів іти відмовилися не тому, що "проти Луки" були! "Барани" відчули, що їх ведуть на "бойню" - бо від свого кордону і до Михайло-Коцюбинського ішли по дорогах, обочини яких були завалені згорілою російською технікою з трупами всередині Але невідомо, що буде наступного разу!
2) "В 2020 Лука саме з допомогою російського ОМОНу Лука подавив революцію". Згоден! Але сама їх "ліваруція жіночих прокладок" і була організована Кремлем, щоб налякать Луку і змусить його буть "покладистим" А коли вони цього добилися, то допомогли йому придушить спротив! (учив я колись політологію А там "розвиток революцій" вивчався у тому числі І я спостерігав за тим "розвитком", і писав "сябрам", що буде далі Як же вони бісилися і мене проклинали! (Я - для більшості "тутєйших" , до цих пір - "беларусаненавистник") А вийшло саме так, як я і прогнозував
3) "гроби з України в Білорусь знову виведуть людей на вулиці" Та ніхто нікуди нікого не виведе! Білорусам потрібен "погонич" Вони без "погонича" - "стадо баранів" (що й підтвердила їх "ліваруція" - як тільки пропав"зовнішній розігрів" - вони й "розсмокталися" по домівках) Багато в Росії "понавиводили"? А "білоруси", по суті, нічим, у основній своїй масі, від "пересічного кацапа" не відрізняються - тільки не такі агресивні Тому, тільки й будуть "галасить матки по "вёсках" і тихо, мовчки, закопувать синів у землю
З'їсть він свою тапку привселюдно, олух Цара небісного, ***...
Циган якось невпевнено бреше останнім часом.
Якщо лізеш "рассуждать в истории" то вивчи її досконально спочатку!
погавкає до Гааги 😠
Ох лука, тобі піз**да від УКРАЇНИ і від бялорускіх партизан...і ти це ЗНАЄШ!!!
Чи вже пам'ять відшибло! Така подія, а підху...ловник не пам'ятає навіть коли! Під...ар довбаний!
Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден - достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.
В противном случае реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
гороховыйкартофельный