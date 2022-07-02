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Разговор рашиста с женой: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В перехвате ГУР рашист из "ДНР" рассказывает жене о большом количестве раненых в армии оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В перехвате "ДНР"овец рассказывает жене о большом количестве раненых. В соседнем подразделении командира, который хотел бежать, задержали его подчиненные: "Четвертый батальон, они взяли в плен комбата. Заставили с ними быть, чтобы не с*е...сбежал. Потому что у них там трехсотых дох… (много). Мы вчера тоже машины грузили. Уже готовы валить. Команда пришла, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян увезли".

Смотрите: Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+31
Я даже не понял сразу кто из них зая, вроде два мужика разговаривают
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02.07.2022 21:35
+21
Расєйская армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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02.07.2022 21:31
+19
этож дэнэрывские кидары, они там зайи по-очередно
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02.07.2022 21:41
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Расєйская армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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02.07.2022 21:31 Ответить
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02.07.2022 21:33 Ответить
існування самої імперії Зла, мордора раSSії! -це 100% злочин проти Людства!
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03.07.2022 10:43 Ответить
Дружина?! Какой миленький, ангельский голосочек.
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02.07.2022 21:35 Ответить
Я даже не понял сразу кто из них зая, вроде два мужика разговаривают
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02.07.2022 21:35 Ответить
этож дэнэрывские кидары, они там зайи по-очередно
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02.07.2022 21:41 Ответить
Оба заи , надо так понимать
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03.07.2022 00:52 Ответить
Мені подобається. Нехай одне одного беруть в полон,й знищують... Кацапи(с)
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02.07.2022 21:46 Ответить
😄яка чудова розмова)давай,давай наярівай!..
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02.07.2022 21:50 Ответить
жена? жена? ну-ну...
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02.07.2022 21:50 Ответить
Підарбаба з ж нр
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02.07.2022 21:58 Ответить
Власне "зая" і цей воєн... XDDDD

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03.07.2022 05:28 Ответить
Druzhina gadkov tak 80 ....🤣🤣🤣
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02.07.2022 21:56 Ответить
Усі кацапи-рашисти здохнуть!
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02.07.2022 21:58 Ответить
Поменяйте комбата на унитаз.)
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02.07.2022 22:05 Ответить
Аминь твари свинские!
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02.07.2022 22:14 Ответить
Любят, ***, друг друга, что-ли? Типо ничё человеческое им не чуждо?
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02.07.2022 22:36 Ответить
Я конечно не Константин Сергеевич...
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02.07.2022 22:43 Ответить
Это не батальйон его взял в плен, а группа фсбшников, которые наверняка есть в каждом батальйоне для присмотра за дисциплиной.
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03.07.2022 00:44 Ответить
Два самця розмовляють?
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03.07.2022 07:25 Ответить
Нежный женский голос всегда успокаивает)
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03.07.2022 08:38 Ответить
Интересно, что ордловцы от расиян отдельно....
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03.07.2022 09:56 Ответить
Das operatsia идет по плану! Верим фюреру!
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03.07.2022 13:39 Ответить
 
 