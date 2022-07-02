В плену российских оккупантов находятся 8 городских и сельских голов, - Ассоциация городов
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В плену российских оккупантов сейчас находятся восемь городских, сельских и поселковых голов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
По данным ассоциации, это чиновники из Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
По состоянию на 2 июля 2022 года в плену агрессора находятся:
Евгений Матвеев – Днепрорудненский городской голова
Александр Шмыголь - Ольховский сельский голова
Александр Бабич – Голопристанский городской голова
Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова
Валентина Костенко – Великокопановский сельский голова
Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова
Сергей Хильченко – Крестовский сельский голова
Петр Збаровский – Новотроицкий поселковый голова.
Отмечается, что, к сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась.
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