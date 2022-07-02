В Пентагоне хотят инспектировать использование американского оружия Украиной

Пентагон изучает возможность послать в Украину инспекторов, чтобы непосредственно получать информацию о применении оружия, предоставленного США Украине.

Об этом заявил Джед Роял, заместитель председателя Агентства Пентагона США по оборонному сотрудничеству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Со временем мы хотели бы иметь возможность увеличить свою осведомленность и нарастить присутствие на месте", - указал Роял во время общения с прессой с четверг. Такая миссия экспертов, которая находилась бы на месте, могла бы физически осмотреть оружие и проверить серийные номера, заявил чиновник.

Теперь Пентагон должен полагаться на информацию украинской стороны относительно применения оружия предоставленного США Украине. Роял отметил, что координация с украинской стороной проходит эффективно. "Коммуникация с украинцами - чрезвычайно активная и заверения, которые мы получаем от украинцев о том, как они оперируют этими системами и защищают их, я бы сказал, хороши и удовлетворительны", - добавил он.

Ранее американские законодатели заявляли о необходимости большей подотчетности использования оборонной помощи Украине.

Читайте: ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон

В мае республиканцы Джон Кеннеди и Рэнд Пол предлагали создать должность инспектора, который бы проверял использование Украины оборонной помощи. В июне сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала правительство к большей подотчетности. В комментарии Politico, она указала на то, что американский народ ожидает "строгий надзор" от Конгресса и "полную подотчетность Министерства обороны", относительно миллиардов "экономической и военной помощи украинскому народу ради победы в путинской грубой войне".