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В Пентагоне хотят инспектировать использование американского оружия Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,зброя

Пентагон изучает возможность послать в Украину инспекторов, чтобы непосредственно получать информацию о применении оружия, предоставленного США Украине.

Об этом заявил Джед Роял, заместитель председателя Агентства Пентагона США по оборонному сотрудничеству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Со временем мы хотели бы иметь возможность увеличить свою осведомленность и нарастить присутствие на месте", - указал Роял во время общения с прессой с четверг. Такая миссия экспертов, которая находилась бы на месте, могла бы физически осмотреть оружие и проверить серийные номера, заявил чиновник.

Теперь Пентагон должен полагаться на информацию украинской стороны относительно применения оружия предоставленного США Украине. Роял отметил, что координация с украинской стороной проходит эффективно. "Коммуникация с украинцами - чрезвычайно активная и заверения, которые мы получаем от украинцев о том, как они оперируют этими системами и защищают их, я бы сказал, хороши и удовлетворительны", - добавил он.

Ранее американские законодатели заявляли о необходимости большей подотчетности использования оборонной помощи Украине.

Читайте: ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон

В мае республиканцы Джон Кеннеди и Рэнд Пол предлагали создать должность инспектора, который бы проверял использование Украины оборонной помощи. В июне сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала правительство к большей подотчетности. В комментарии Politico, она указала на то, что американский народ ожидает "строгий надзор" от Конгресса и "полную подотчетность Министерства обороны", относительно миллиардов "экономической и военной помощи украинскому народу ради победы в путинской грубой войне".
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Топ комментарии
+76
Мають повне право на перевірки.
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02.07.2022 22:31
+57
Нема питань. Тільки координати баз орків повідомляйте.
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02.07.2022 22:30
+56
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02.07.2022 22:36
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Был бы сейчас Рейган вместо старичка Байдена. Не было бы этой войны. Да и ***** бы не было. Вместо ***** был бы Немцов, или Навальный.
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03.07.2022 06:04 Ответить
А толку? Чим Навальний кращий від Путіна? Прізвищем?
Не перестаю повторювать слова, вкладені одним казахським письменником в уста Чінгіз-хана (у романі) "Люди думають, що війни затівають правителі.... Це неправда.... Війни затівають мільйони голодних животів, заздрісних очей і жадібних рук.... " (саме тому кацапи і грабують масово Україну) Це росіяни породили Путіна - а не він - їх
Байден правильно сказав, що США не мають метою повалить режим Путіна - лише хочуть зупинить його агресію Бо навіть, коли росіянам дать найідеальнішого демократа - вони самі його уб"ють і знову виберуть "путіна"
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03.07.2022 11:16 Ответить
Якби ще нам таку ж перевірку в закупівлях, судовій системі,всюди. Щоб якщо що не так - по вухах. Уявляю скільки зараз на різних рівнях махінацій з бюджетом..
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03.07.2022 01:13 Ответить
Вірно що недовіряють янєлоху боневтікавічу.... тим більше що у нього пів ОПи лайна усіляко типу д'Єрмака, татарова, дємчєнка, *********** Люсі дристовіч.... й це тільки про яких відомо.
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03.07.2022 01:37 Ответить
а що сша почали поставляти якусь нормальну зброю в нормальних кількостях Україні? я щось не чув!

100 свічблейдів, 100 м777 і 4 хаймарси - це практично НІЩО в порівнянні з тим, що пригнали москалі на українські землі!
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03.07.2022 04:03 Ответить
Ну хорошо. Вот пусть инициаторы инспекций эту идею и возглавят. Оторвут свои пухлые задницы от мягких кресел и уютных кабинетов, и в перед , джавелины и стингеры пересчитывать, и номера сверять. С моего Харькова пусть и начнут. Мы предоставим им лучшие отели в городе. Пусть отдохнут и выспятся после трудной работы по пересчету. Могу гарантировать, скучно им не будет . В особенности с 23-00, а сегодня и с 4-00.
Единственно. Памперсы пусть не забудут с собой взять. А то мало ли что? Какая неожиданность может приключиться.
В Афганистане , где ******** техники на многие миллиарды, считать не нужно было. А тут , только всплыли помои от скабеев и кисель тв о том , что в Украине торгуют французскими Цезарями и другим импортным вооружением, так некоторые коллеги сенатора Кисинжера перевозбудились.
Ну что же. Добро пожаловать в Украину . За порцией успокоительного.
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03.07.2022 05:07 Ответить
Нехорошо американцев обвинять в том, что русские стреляют по Харькову. Вы лучше отведите Добкина на могилу Кернеса и заставьте на нее помочиться. Чтобы эти деятели зарусскомирские хоть чего-то в этой стране боялись!
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03.07.2022 09:33 Ответить
А такие как ты по ресторанам элитным Лондонским спрятались, с жiнкамi та синами призывного вiку. Ще й нiгтi собi ламають з якогось переляку.
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03.07.2022 07:10 Ответить
Вот и прописочку себе уже успел променять. До войны в Украине калякал. Сейчас в Чехии.
Как там в ресторане? Пиииво свiженьке подають?
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03.07.2022 07:30 Ответить
Звісно! Кожен виробник бажає бачити як працює його виріб у реальних умовах,а не тільки на полігоні!
До тогож резюме виробника про ефективність у бойових діях істотно збільшує попит!
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03.07.2022 07:56 Ответить
Если попадут в плен, и удастся обменять. То сами завоют, что нужно мочить русню, и что бы либераха Байден, побыстрее и побольше давал оружия. И те ракеты которые они не хотят давать, на HIMARS до 300км. Потому что они ссут рашку, и хотят снова торговать.
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03.07.2022 08:05 Ответить
Правильнее сказать, они Зеленского ссат больше рашки! И Баканова с его замами, которые работают из Румынии...
А вместе с HIMARS должны бы идти блоки GPS-управления огнем через спутниковую связь - это НАТОвская единая система управления огнем, когда командир взвода может вызвать огневую поддержку и артиллерии, и авиации из своего окопа. Вот эта связь и очень интересует рашу в плане изучить ее и научиться противостоять.
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03.07.2022 09:29 Ответить
Так,всем заткнуться и слушать!
Американские инспектора будут прекрасной красной тряпкой для Расии, которая сразу попытается попасть по ним ракетой. Так что для защиты собственных инспекторов США прийдётся укреплять ПВО Украины.
Такая вот загогулина, понимаш!
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03.07.2022 09:45 Ответить
Не інспектувати і не інструктувати, а переймати досвід і вчитися у нас воювати з кацапами. Це безцінний досвід, що вартує більше за поставки любої зброї. Дуже, знаєте, стане у пригоді уже найближчим часом.
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03.07.2022 10:13 Ответить
..и правильно делают.... Ибо что-то - даже получив условное кандидатство в ЕС - никто не спешит дать работать прокурору САП...И все..в том числе , конечно, и Пентагон понимают : почему ?
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03.07.2022 11:25 Ответить
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