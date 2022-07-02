В Пентагоне хотят инспектировать использование американского оружия Украиной
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Пентагон изучает возможность послать в Украину инспекторов, чтобы непосредственно получать информацию о применении оружия, предоставленного США Украине.
Об этом заявил Джед Роял, заместитель председателя Агентства Пентагона США по оборонному сотрудничеству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Со временем мы хотели бы иметь возможность увеличить свою осведомленность и нарастить присутствие на месте", - указал Роял во время общения с прессой с четверг. Такая миссия экспертов, которая находилась бы на месте, могла бы физически осмотреть оружие и проверить серийные номера, заявил чиновник.
Теперь Пентагон должен полагаться на информацию украинской стороны относительно применения оружия предоставленного США Украине. Роял отметил, что координация с украинской стороной проходит эффективно. "Коммуникация с украинцами - чрезвычайно активная и заверения, которые мы получаем от украинцев о том, как они оперируют этими системами и защищают их, я бы сказал, хороши и удовлетворительны", - добавил он.
Ранее американские законодатели заявляли о необходимости большей подотчетности использования оборонной помощи Украине.
В мае республиканцы Джон Кеннеди и Рэнд Пол предлагали создать должность инспектора, который бы проверял использование Украины оборонной помощи. В июне сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала правительство к большей подотчетности. В комментарии Politico, она указала на то, что американский народ ожидает "строгий надзор" от Конгресса и "полную подотчетность Министерства обороны", относительно миллиардов "экономической и военной помощи украинскому народу ради победы в путинской грубой войне".
Пожалуйста, подождите...
Не перестаю повторювать слова, вкладені одним казахським письменником в уста Чінгіз-хана (у романі) "Люди думають, що війни затівають правителі.... Це неправда.... Війни затівають мільйони голодних животів, заздрісних очей і жадібних рук.... " (саме тому кацапи і грабують масово Україну) Це росіяни породили Путіна - а не він - їх
Байден правильно сказав, що США не мають метою повалить режим Путіна - лише хочуть зупинить його агресію Бо навіть, коли росіянам дать найідеальнішого демократа - вони самі його уб"ють і знову виберуть "путіна"
100 свічблейдів, 100 м777 і 4 хаймарси - це практично НІЩО в порівнянні з тим, що пригнали москалі на українські землі!
Единственно. Памперсы пусть не забудут с собой взять. А то мало ли что? Какая неожиданность может приключиться.
В Афганистане , где ******** техники на многие миллиарды, считать не нужно было. А тут , только всплыли помои от скабеев и кисель тв о том , что в Украине торгуют французскими Цезарями и другим импортным вооружением, так некоторые коллеги сенатора Кисинжера перевозбудились.
Ну что же. Добро пожаловать в Украину . За порцией успокоительного.
Как там в ресторане? Пиииво свiженьке подають?
До тогож резюме виробника про ефективність у бойових діях істотно збільшує попит!
А вместе с HIMARS должны бы идти блоки GPS-управления огнем через спутниковую связь - это НАТОвская единая система управления огнем, когда командир взвода может вызвать огневую поддержку и артиллерии, и авиации из своего окопа. Вот эта связь и очень интересует рашу в плане изучить ее и научиться противостоять.
Американские инспектора будут прекрасной красной тряпкой для Расии, которая сразу попытается попасть по ним ракетой. Так что для защиты собственных инспекторов США прийдётся укреплять ПВО Украины.
Такая вот загогулина, понимаш!