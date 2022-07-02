Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, - Оператор ГТС
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В июне объемы транзита российского газа через территорию Украины достигли исторического минимума с 1991 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.
"Через украинскую ГТС в июне этого года месячные объемы транзита достигли исторического минимума с 1991 года - 1,25 млрд куб. м. По сравнению с маем 2022 года объемы транзита через Украину упали на 37%, а по сравнению с июнем предыдущего года, транзит сократился почти втрое.
"Газпром" использовал лишь 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб. м) по долгосрочному контракту", - говорится в сообщении.
В ГТС отмечают, что вместе с ограничением транзита по газопроводу "Северный поток-1" это приводит к "осушению" газового рынка ЕС и росту цен.
"Вследствие манипулятивных действий "Газпрома" с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытка сорвать отопительный сезон в Европе - это пример настоящей гибридной войны", - отмечается в сообщении.
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Ми спільно переживемо і це випробування.
Для п@раші важкими будуть всі наступні осені і зими.
І літа і весни теж.
І так до самого кінця її мерзенного животіння в санкціях і виплаті репарацій.
"Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", - наголосив Габек. Адже йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки, додав він.