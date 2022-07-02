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Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, - Оператор ГТС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

гтс

В июне объемы транзита российского газа через территорию Украины достигли исторического минимума с 1991 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"Через украинскую ГТС в июне этого года месячные объемы транзита достигли исторического минимума с 1991 года - 1,25 млрд куб. м. По сравнению с маем 2022 года объемы транзита через Украину упали на 37%, а по сравнению с июнем предыдущего года, транзит сократился почти втрое.

"Газпром" использовал лишь 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб. м) по долгосрочному контракту", - говорится в сообщении.

В ГТС отмечают, что вместе с ограничением транзита по газопроводу "Северный поток-1" это приводит к "осушению" газового рынка ЕС и росту цен.

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"Вследствие манипулятивных действий "Газпрома" с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытка сорвать отопительный сезон в Европе - это пример настоящей гибридной войны", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+8
Цікаво, платежі за транзит надходять вчасно? В доларах США? Через SWIFT?
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02.07.2022 23:10
+6
Війна, десятки та сотні вбитих та поранених кожен день і в цей самий час Україна прокачує кацапський газ
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02.07.2022 23:04
+6
Напоминаю, что Параша всё равно должна платить за транзит по формуле "качай или плати". Эти платежи добавятся к сумме репараций за войну, которые уже исчисляются триллионами $.
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02.07.2022 23:12
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Війна, десятки та сотні вбитих та поранених кожен день і в цей самий час Україна прокачує кацапський газ
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02.07.2022 23:04 Ответить
Цікаво, платежі за транзит надходять вчасно? В доларах США? Через SWIFT?
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02.07.2022 23:10 Ответить
я думаю оставляем часть газа
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03.07.2022 04:39 Ответить
Так воно і є....в наші сховища ми обрубали постачання...а для европіі -ми забов'яазались. І йде ...і в Угорщину йде(де дуже путю *******)но ніби то до кінця 2022р...подивимось...
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03.07.2022 00:08 Ответить
Напоминаю, что Параша всё равно должна платить за транзит по формуле "качай или плати". Эти платежи добавятся к сумме репараций за войну, которые уже исчисляются триллионами $.
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02.07.2022 23:12 Ответить
Наступна осінь і зима обіцяють бути важкими для України і Європи.
Ми спільно переживемо і це випробування.

Для п@раші важкими будуть всі наступні осені і зими.
І літа і весни теж.

І так до самого кінця її мерзенного животіння в санкціях і виплаті репарацій.
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03.07.2022 01:03 Ответить
Напевно кацапи почали видавати газом та нафтою заробітну платню...
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02.07.2022 23:22 Ответить
Нам нужно давление в нашей ГТС, без этого вся система перестанет работать. А это доп проблемы в том числе и для нашей армии.
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02.07.2022 23:29 Ответить
який тиск вам потрібен? як я розумію його роблять наші компессорні станції)
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03.07.2022 00:54 Ответить
Воздух добавляют для недостающего объёма?
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04.07.2022 07:40 Ответить
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - Д. Кулеба.
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02.07.2022 23:43 Ответить
нічого дивного
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03.07.2022 00:10 Ответить
Німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек: "Зменшення поставок газу - це напад на нас, економічний напад на нас". Цей "напад", на його думку, покликаний спричинити зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу і тим самим "викликати у Європі та у Німеччині дебати стосовно важкої ситуації та тривоги" у зв'язку з дефіцитом сировини. Це, своєю чергою, паралізує дебати стосовно того, чи правильною є підтримка свободи, переконаний Габек.
"Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", - наголосив Габек. Адже йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки, додав він.
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03.07.2022 00:37 Ответить
Дивно що там ніхто "не палить" поруч.... й бавовни немає.... після усього що рашисти накоїли.
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03.07.2022 02:55 Ответить
надіюсь до кінця цього року обнулиться. москалі ******* 'обнулятись'
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03.07.2022 04:04 Ответить
мы ещё и газ транспортируем на костях и крови 350 убитых наших детей ? Збс ..Шото резко упало настроение защищать этот режим ...Нет слов ...У войны нет исключей
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03.07.2022 05:50 Ответить
Газовые и нефтяные скважины рабZei путлер приказал уничтожить...останецца северный потоп-2 бедная рабZeя...Дефолт...
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03.07.2022 07:20 Ответить
Війна-війною , а транзит всі ці 8 років не припинявся ні на день !
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03.07.2022 07:24 Ответить
Це дуже і дуже гарна новина! Років з 10тому казала одному упоротому московиту, що скоро ви свій газ жерти і пити будете. Не вірив. Чекаю з нетерпінням на момент повного відрізання всіх комунікацій, труб, доріг і т.д від сраної східної клоаки!
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03.07.2022 08:11 Ответить
так новые покупатели появились
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03.07.2022 10:03 Ответить
 
 