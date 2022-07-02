Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля выступил с ежедневным обращением к украинскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.
"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все, что возможно", - отметил Зеленский.
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а как дышал:
-НАТА закройте небо, а то кровь на ваших руках будет!
и знал про войну, готовился без паники. пусть родственникам погибших в буче/ирпене/чернигове/сумах/харькове расскажет про подготовку
Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/
десятки тысяч жизней украинцев, потерянные территории - на совести зеленского и его избирателей, допустивших эту катастрофу
Коли ми тут у лютому під Києвом сиділи з хлопцями на березі Ірпеня в глибокому тилу з одними калашами і бачили орків без оптіки, Коля-котлєта та інші зе-патріоти організовував самооборону нетилових Чернівців.
Давай, Зєля, розкажи нам про тили...
Ось така фігня, малята!
Джерело: https://censor.net/ua/n3351731
Тьфу, блд...
Хохмач грёбаный, четырежды откосившая буратинка, мы тебе все вспомним...
Щось із цього робиться? Відповідь: НІ-ЧО-ГО. У нас літо. Натовпи нероб вештаються вулицями, засмагають, бухають, трахаються, сидять у кабаках. Для них війна і не починалася.