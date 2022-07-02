Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля выступил с ежедневным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все, что возможно", - отметил Зеленский.

Смотрите также: "Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО



