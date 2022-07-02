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Зеленский (16627) обращение (507)

Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля выступил с ежедневным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все, что возможно", - отметил Зеленский. 

Смотрите также: "Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
Так, лисий з кварталу 95 взагалі в Варшаві. Це ж вам не Пороха на кордоні затримувати
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02.07.2022 23:14
+47
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02.07.2022 23:20
+39
розслаблений був ти три роки і твоя ОПа (саме твоя а не твій)
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02.07.2022 23:19
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Съёмка гундосиков на фоне зелёного экрана. Потом туда дорисуют что угодно.
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02.07.2022 23:13 Ответить
Кому сценарий нового гундоса?
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02.07.2022 23:15 Ответить
Дякую👍
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02.07.2022 23:40 Ответить
ну от і нафіга їм ідеї підкидувати?)))
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03.07.2022 00:35 Ответить
Дід Пронос з казкою на ніч!! На добраніч, малята!! От така х..я малята,хлопчаки та дівчата !!!))
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02.07.2022 23:29 Ответить
https://youtu.be/2qPPxCUw_9Y
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02.07.2022 23:43 Ответить
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03.07.2022 00:19 Ответить
Та невже?! це ж ви залишили зарплати всім держслужбовцям і чинушам, і не виділяєте ні копійки добровольцям! Це ж ви впаяли всі податки на чолі з ПДВ як до війни... Сволота зелена
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02.07.2022 23:14 Ответить
полшестой нелох войну в своей голове закончил, а видосы все пишет)))

а как дышал:

-НАТА закройте небо, а то кровь на ваших руках будет!

и знал про войну, готовился без паники. пусть родственникам погибших в буче/ирпене/чернигове/сумах/харькове расскажет про подготовку
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03.07.2022 00:11 Ответить
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03.07.2022 00:20 Ответить
ну да. и быдло верит, что нато поганый))
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03.07.2022 00:22 Ответить
Так, лисий з кварталу 95 взагалі в Варшаві. Це ж вам не Пороха на кордоні затримувати
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02.07.2022 23:14 Ответить
Добре що хоч в Варшаві, а не як Зеля в 14 році в Москві
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02.07.2022 23:15 Ответить
там просто цены на коорпоративы просели. чуть позже поедет
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03.07.2022 00:12 Ответить
там просто цены на коорпоративы просели. чуть позже поедет
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03.07.2022 00:21 Ответить
Да куда уж холопам до панов 95❗👎
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02.07.2022 23:41 Ответить
Ти ж казав що ніхто не закінчить війну раніше ніж ти, ось лохи і повірили. Знов збрехав?
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02.07.2022 23:14 Ответить
На манежі Вечірній балабол.
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02.07.2022 23:16 Ответить
розслаблений був ти три роки і твоя ОПа (саме твоя а не твій)
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02.07.2022 23:19 Ответить
І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/

десятки тысяч жизней украинцев, потерянные территории - на совести зеленского и его избирателей, допустивших эту катастрофу
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02.07.2022 23:19 Ответить
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02.07.2022 23:20 Ответить
Нам еще повезло, что после выбор Зеленский изменился и стал лайт версией Порошенко. Мудрий нарид в 2019 проголосовал за другого человека.
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03.07.2022 02:31 Ответить
Зеля, що з Лисичанськом ?
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02.07.2022 23:20 Ответить
Про це він скромно промовчав.
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02.07.2022 23:25 Ответить
для него не важно, ленка и дети за бугром, офшоры богатеют, сваты на роисси крутятся и приносят %, пинчук и беня ему пишут тексты героизма, делая из дурачка патриота - героя, есть такие которые до сих пор верят зелени.
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02.07.2022 23:31 Ответить
Тебе зачем знать?
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02.07.2022 23:33 Ответить
Виходять,тримають коридор і мочать орків. Все буде добре
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02.07.2022 23:43 Ответить
А заходить як потім? Чі то вже не треба?
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03.07.2022 00:22 Ответить
куясє розслабленість. криза, обстріли
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02.07.2022 23:25 Ответить
🤣
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02.07.2022 23:27 Ответить
То цікаво де рослабленість?Хіба в Ужгороді на кордоні з орбаном..
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02.07.2022 23:26 Ответить
Це не залежить від географічної точки на карті, це залеть від того чи здатна особа тестувати реальність. В Ужгороді теж багато хлопців ховають, що загинули (гірська штурмова бригада) і люди волонтерять.
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02.07.2022 23:30 Ответить
Чому в Ужгороді? В самому патріотичному місті України Києві - басейни, вечірки, погоня за баблом як самоцінністю......все як завжди.
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03.07.2022 08:16 Ответить
Розслабилися дибіли, а адекватні люди не розслабояються 8 років, а останні три роки з геометричною прогресвєю напрягаються!
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02.07.2022 23:26 Ответить
війна не закінчилася ... а кому і коли питається ти офіційно війну оголосив?
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02.07.2022 23:29 Ответить
Як допомагати волонтерам, коли читаешь новини, а там через день ловлять крадiiв-псевдоволонтерiв?
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02.07.2022 23:29 Ответить
Допомагайте перевіреним, що працють з 2014 року, або організаціям, зокрема ПДМШ Пирогова, лише так, а у Словачинні працють Міжнародна асоціпція лікарів Словаччини, теж перевірені люди!
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02.07.2022 23:32 Ответить
толку помогать если после кордона всю гуманитрку дерибанят зеленые твари или их чиновники на местах - нужно отправлять груз прямо на пердовую с контролем и подтверждениями сколько тонн товаров питания присылают бесплатно - ГДЕ ОНИ?
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03.07.2022 00:20 Ответить
ты не поверишь, сбу - главный вор гуманитарки, И ПУСТЬ МЕНЯ БАНЯТ.
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02.07.2022 23:33 Ответить
очень сомнительно что после таможни что-то стоящее остается там мафия из офиса зеленского и его смотрящие сидят на потоках
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03.07.2022 00:22 Ответить
"Повернись живым" и "фонд Притулы".
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03.07.2022 02:56 Ответить
Колє - котлєтє Тіщенку та іншим друзям Зєлі видніше.
Коли ми тут у лютому під Києвом сиділи з хлопцями на березі Ірпеня в глибокому тилу з одними калашами і бачили орків без оптіки, Коля-котлєта та інші зе-патріоти організовував самооборону нетилових Чернівців.
Давай, Зєля, розкажи нам про тили...
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02.07.2022 23:30 Ответить
Це просто відлуння шашличків.
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02.07.2022 23:34 Ответить
Не знаю как все, но Зебил уже точно расслабился граммов на 25-30, на видео
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02.07.2022 23:34 Ответить
З наркоти вже зпригнув, розслабонець?
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02.07.2022 23:35 Ответить
Ми усталі баяцца!
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02.07.2022 23:37 Ответить
Шо у Німеччині багато прильотів, що так рузкага нємца прьот на сарказм?
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02.07.2022 23:40 Ответить
Що ти верзеш москаль *******,всунь свій язік ***** у сраку.
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02.07.2022 23:41 Ответить
Здриснув до гансів, ось і сиди там та не повчай нас.
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02.07.2022 23:59 Ответить
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03.07.2022 00:06 Ответить
Шото малорос сегодня поздно со своим словесным проносом. Заспал?
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02.07.2022 23:39 Ответить
Кемарнул...
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02.07.2022 23:51 Ответить
Зелений записує чергове вечірнє звернення:
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03.07.2022 00:29 Ответить
І це говорить верховний шашличник! Йому все відосіки-гундосіки!
Ось така фігня, малята!
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02.07.2022 23:39 Ответить
Сьогодні бачила поліцейських.Гарні дівчатка.Волосся розпущене,манікюр на 2 сантиметри.Чомусь подумалось: як же вони зі злочинцями справляться.Ну хіба очі видряпають.
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02.07.2022 23:40 Ответить
Вибачте,що недоречно.Просто я про розслаблення.
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02.07.2022 23:41 Ответить
Та, тільки от ці дівчатка і хлопчики в Києві на Берестейські і по проспекту Перемоги гарно оркам сипали, тому ці хлопчики, якщо потрібно встають і насипають!
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02.07.2022 23:54 Ответить
Ну, тут такое...мои жена и доча с маникюрами раз в 2 недели на стрельбище по сотне патронов отстреливают, у обеих - пистоли в 9мм Люгер. Магазины сами снаряжают, умудряясь лак на ногтях не поцарапать..
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02.07.2022 23:55 Ответить
Це мабуть в Америці пістолі отак просто перезаряджають? Тут в усіх самооборонців зброю відібрали, хєр постріляєш...
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03.07.2022 00:13 Ответить
Есть приспособы...
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03.07.2022 19:06 Ответить
Какая цука расслабленность ? Она закончилась 22 числа .. 50 метров от моего окна сирена и не только у меня, **** сплю чуть бы не одетый , Можно было об этом и не говорить. Только даун может быть в расслаблении , кто может сказать что будет завтра ? Никто... Все в напряге..
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02.07.2022 23:40 Ответить
от того что ты будешь напряжен тебе ни как не поможет .. по скольку что-бы быть более менее спокойным нужно было что зеленый балабол готовился к войне и предупредил всех граждан - а это падло просто взяло их и убило
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03.07.2022 00:26 Ответить
Зе не балабол как считают некоторые. Он своих домочадцев вовремя успел отправить в безопасное место. Вот такой оперативный лидер у вас. Он не подведет...
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03.07.2022 07:21 Ответить
От же ****,у мене шашлики вже чотири місяці маринуються.
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02.07.2022 23:42 Ответить
"Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час "
Джерело: https://censor.net/ua/n3351731
Тьфу, блд...

Хохмач грёбаный, четырежды откосившая буратинка, мы тебе все вспомним...
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02.07.2022 23:42 Ответить
Так і хочеться спитати: "Где деньги, Зин?" (с)
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03.07.2022 00:10 Ответить
Интересно, а шо сделал для нашей пэрэмогы лично пан Бонэвтик? Офшорные деньги отдал ЗСУ? Купил на откаты от ,,Вэлыкого крадивныцтва" пару-тройку байрактаров? Или, может, вытянул со своего кармана бабло, стыренное из Ковидного фонда и отдал на благоустройство переселенцев? А?
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03.07.2022 02:12 Ответить
"Ну коли вже цi кляти сепари та москалi почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - В. Зеленский.
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02.07.2022 23:49 Ответить
а как же не волнуйтесь, готовьтесь есть шашлыки
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02.07.2022 23:54 Ответить
Та да: народ пляжиться, шашлички смажить, випиває і закусює - усім похєр на ту війну. Але ж ви, ВА, самі до цього закликали, ну, подумаєш, не на травневі свята, так у самий розпал літа - красота
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03.07.2022 00:07 Ответить
Вова, займись реформами а то нас скоро выкинут из кандидатов в ЕС! А тогда третий майдан будет сразу. Предатели Ермак, Демченко, Татаров должны уйти из ОПы!
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03.07.2022 00:12 Ответить
так зеленский самый главный у этих предателей - а его что оставить?
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03.07.2022 00:28 Ответить
Кто-то же должен сесть.
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03.07.2022 00:59 Ответить
Значимость на борьбе-заслуга мирової спільноти,а до этого ты не был патриотом взагалі.
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03.07.2022 00:32 Ответить
Ложа почесних гостей у Верховній раді, Сміх крізь сльози. І шо вони там робили, щоб зеля не відчував себе одиноким.
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03.07.2022 01:15 Ответить
А як же обіцяні шашлички, так я не пойняв - шо, їх не буде?..

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03.07.2022 06:44 Ответить
..избавьтесь от предателей !!!
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03.07.2022 07:16 Ответить
Цей шлемазл лякає нам інвесторів, спричиняє паніку і портить шашлики.
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03.07.2022 08:10 Ответить
ЗеЛох все життя на розумовому розслабоні живе, а нас ще повчати поліз! Поверни всю свою родину і родини всіх кварталівців в Україну,особливо всіх їхніх дітей, а потім розповідай нам як жити ! І зі своїх зп допомагай армії і волонтерам!
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03.07.2022 08:26 Ответить
Так ви ж самі обивателей розхолоджуєте. Треба проводити регулярні збори, під час яких навчати поводженню зі зброєю, веденню бойових дій в умовах міста, навичкам виживання, раціональному використанню ресурсів і т.д. і т.п. Також постійно треба нагадувати про небезпеку наближення ворога: на електронних бігбордах надавати інформацію про ситуацію на фронті.

Щось із цього робиться? Відповідь: НІ-ЧО-ГО. У нас літо. Натовпи нероб вештаються вулицями, засмагають, бухають, трахаються, сидять у кабаках. Для них війна і не починалася.
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03.07.2022 08:47 Ответить
Грёбаный зелёный стыд. А как же шашлыки и выпускные??)
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03.07.2022 09:31 Ответить
Під час другої світової війни, британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Нагадайте мені, якою допомогою фронту за 4 місяці прославилася перша ляді країни?!
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03.07.2022 09:51 Ответить
Її вклад це фото у мішку серед мішків та зливання даних про пересування українських військових.
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03.07.2022 11:48 Ответить
 
 