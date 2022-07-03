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Каждый в России должен запомнить, что Украину не сломать, даже жестокой войной, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В России должны запомнить, что Украину не сломать ничем, даже жестокой войной.

Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается, но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально, чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать ничем, никем и даже жестокой войной", - подчеркнул  Зеленский.

Читайте также: Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Шо, гнус, догрався в "какую разніцу"?
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03.07.2022 00:22
+11
Тільки до чого тут ти,посміховисько гнусаве.
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03.07.2022 00:13
+11
Пустобрьох...
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03.07.2022 00:21
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НО СВАТОВ ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ, И ПЕРЕВЕСТИ % НА СЧЕТА В ОФШОР
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03.07.2022 00:12 Ответить
Ну а почему бы и нет. А что собственно крамольного там такого? Ну и в конце концов это же не на липецкую кондитерскую деньги переводить.
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03.07.2022 00:43 Ответить
Тільки до чого тут ти,посміховисько гнусаве.
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03.07.2022 00:13 Ответить
Нагадаю, що це президент України. Хоч це Вас і бісить нереально.
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03.07.2022 00:44 Ответить
І що? "Хоть паржом"?
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03.07.2022 00:50 Ответить
А таки так. Після перемоги обовʼязково.
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03.07.2022 00:58 Ответить
Хто доживе...
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03.07.2022 01:10 Ответить
Не дочекаєтесь.
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03.07.2022 01:11 Ответить
Чого не дочекаємось?Странный ты якийсь, страннік...
"Дочекатися" можна в любий момент, навіть завтра...
Моя племінниця з Харкова вже четвертий місяць, як вдова і без батька (сім"я вся була за "паржом"), і я під Охтиркою осколки вже ловив, так що кожен з нас може " дочекатися " не дочекавшись...
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03.07.2022 02:07 Ответить
Не дочекаєтесь що нація не доживе загалом. Оремо кожний з нас смертний. Кому, що та коли тільки Господь відає. Така доля. Такий шлях. Та то пусте. Головне нація вічна. Так було, є, так буде. Ось тому я спокійний навіть коли у нас у місті приліти. Останній у Кременцуці дійсно страшний був.
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03.07.2022 02:16 Ответить
І доречі до чого тут "(сім"я вся була за "паржом")"? Чи Ви хочете мені довести, що якщо б ця сімʼя не була б за "паржом", то доля в племінниці бкла якась інша? Якісь ниці у Вас розсуди виходять. Вам так не здається? До того ж до Ваших близьких. Якось не теє виходить... Прикро взагалі.
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03.07.2022 02:36 Ответить
Воно мені не президент,воно ворог і повинен сидіти пожиттєво за державну зраду.
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03.07.2022 00:52 Ответить
А мене і не цікавить хто він власне Вам. Я розумію що Ви свідок секти сивочолого гетьмана. Вам все гидко якщо Ваш кумир нк президент. Але реалії такі що українська спільнота складається не тільки з таких як Ви. Тому другий президентський термін Зеленському таки світить. Ось наприклад мені він президент. І мене він повністю влаштовує. Мені навіть моторошно уявити що б було якби сивочоли гетьман зараз очолював країну. Борони Боже від такого.
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03.07.2022 00:57 Ответить
По крайней мере при Порошенке у нас точно бы были ,,Нептуны", ,,Вильхы", ,,Громы" и снаряды к ним. И Херсонщину при Порошенке бы точно не продали кацапам и уж точно, ,,спасая экономику"(с), Порошенко не саботировал бы эвакуацию в первые недели войны. И уж точно он бы прислушался к западным разведкам, которые предупреждали о нападении рашки за год до самого нападения
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03.07.2022 07:43 Ответить
Де я написав про Порошенка,хоч слово?ніхто воно,твоє гнусаве маланьське посміховисько,і ти дегенерат повний якщо віриш,що він хоч щось вирішує.
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04.07.2022 02:51 Ответить
"це"? Авжéж
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03.07.2022 05:16 Ответить
військова поразка може стати кінцем росії
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03.07.2022 00:14 Ответить
Стример или демократ?
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03.07.2022 00:19 Ответить
Пустобрьох...
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03.07.2022 00:21 Ответить
гдето посєрєдінє
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03.07.2022 00:22 Ответить
ему похер, он кукла, его играют беня и пинчук
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03.07.2022 00:22 Ответить
Шо, гнус, догрався в "какую разніцу"?
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03.07.2022 00:22 Ответить
А що треба було робити Минськ 3 влаштовувати? Ойц, пардон, Стамбул 1.
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03.07.2022 01:04 Ответить
А Стамбул-1 хіба не накльовувався? У зеленчуків за три роки були усі можливості якщо не допускати сценарію ескалації, то принаймні готуватися до такого сценарію... Натомість була страусяча поза, бітум, аналтабу, мільярд дерев, є-бабуся...
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03.07.2022 01:25 Ответить
Аж ніяк не "накльовувався" і не наклюнеться, як би власне Вам того не хотілося б. Я розумію що Вас це все бісить та штирить "нєпадєцкі". Зміріться, по-вашому не буде.
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03.07.2022 01:31 Ответить
"як би власне Вам того не хотілося б"...
???
Вважав тебе більш адекватним, тепер не буду...

"Жмурукуабнімаю"©
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03.07.2022 02:26 Ответить
Та мені якось монопісуарно що власне Ви про мене вважаєте.
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03.07.2022 02:31 Ответить
а що буде по твому,здало півкраїни і радо ? їбать ви **** ******* ви гниди гірше кацапні,сидів тут тихо а тепер полізло лайно зеленявочне,не лижи не поможе людям ********* ти вважаєш боневтіка бенєну ракавичку
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03.07.2022 17:17 Ответить
А слабо батальйон "Верховна Рада" сформувати? .... всіх скликань
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03.07.2022 00:31 Ответить
Таки Ви праві. А Вас у цей батальон санітаркою щонайменше взяти.
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03.07.2022 00:46 Ответить
люди з Європейської Солідарності майже всі на фронті. а от Слуги народу - хто де, але ні один не воює і ніхто ні гривні на ЗСУ не відправив.
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03.07.2022 08:52 Ответить
Як казав Джигарханян - дурилка ти картонна (в руках каломойського). Вся надія на ЗСУ !
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03.07.2022 00:31 Ответить
Так, на всяк випадок акцентую. ЗСУ це не окрема структура. Вона існує завдяки діючий владі. Поцікавтеся хто призначає начальника Генштабу ЗСУ. Корисно буде. Звісно це Вас збісить. Але так воно є. Такі реалії.
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03.07.2022 01:44 Ответить
Та до таких не доходить. Почули в марафоні лозунг 'слава зсу' і носяться з ним буздумно як з писаною торбою! Це ж треба мозок напрягти, щоб зрозуміти за що конкретно бути вдячним окремим солдатам чи командирам чи бригадам, а за що деяких з них гнобити і наказувати, бо хоч і в зсу, але як мінімум щось 'проїбали', а максимум зрадили.
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03.07.2022 08:34 Ответить
не ***** шлюхан не існує,бо твоя срана недовлада навіть одягти не може не6 *****,не завдяки а всупереч
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03.07.2022 17:19 Ответить
так бидло я знаю хто призначив тарана і хомчака тому стули ******
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03.07.2022 17:20 Ответить
Та пам'ятаємо,для переиоги головне не стріляти і як більше доріг та дерев,замість обороноздатності та ракетних програм !!!))
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03.07.2022 00:32 Ответить
Таки так. Дороги дуже важливі щоб якнайшвидше доправляти зброю на фронт.
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03.07.2022 01:23 Ответить
Не зламати...
але Ермак з "договором" на Капітуляції - вже напоготові.
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03.07.2022 00:58 Ответить
Хіба? І де?
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03.07.2022 01:37 Ответить
Запитання ЗЕнатокам...

Тарас Чорновіл цікавиться - чи було звернення Зеленського до НАТО з проханням надати нам 100 українських (краматорських) САУ «Богдана»?
Бо у нас є лише ОДНА експериментальна «Богдана», зроблена ще при Порошенку, і навіть одна вона вибила ворога із Зміїного…
Мені теж цікаво. Поділіться інфою.
О.Бригинець
_______________________
Це офіційно оприлюднене фото, як наша "Богдана" (та, яка завдяки укрсучвладі ЗЕленського, досі існує в єдиному екземплярі) лупить по кацапам на Зміїному:

Цікаво, почувши про такий успіх "Богдани", Zеленський не запише чергове звернення до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"?

Дайте їх нам хоч сотню!"
Т.Чорновіл
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03.07.2022 01:09 Ответить
Зауважте, вона таки існує завдяки цій владі. На Тарасик, міг би замість того щоб пасквілі крапати налагодити виробництво цієї беумовно потрібної техники. Він таки не остання людина у українському суспільстві. Ні? Чи вкидати всяке лайно значно легше?
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03.07.2022 01:21 Ответить
"вона таки існує завдяки цій владі."
Серйозно?
Вибачай, це найдурніше, що я сьогодні почув...
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03.07.2022 01:29 Ответить
Тобто Ви реалії життя заперечуєте? Ви хочете сказати що вона не існує зараз у наших реаліях? Дійсно дурня. Тут навіть і не заперечиш.
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03.07.2022 01:38 Ответить
З такою логікою, я за схід і захід сонця, за війну, за мокрість води (це ж все реалії?) повинен дякувати цій самій владі?...
За наявність реального геморою у свого батька я їй нічого не винен, сподіваюсь...
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03.07.2022 02:43 Ответить
От цікава Ви таки людина. Ви мені хочете довести що при іншй ладі розклад справ був би іншим? Чи що? Тобто кацапи на Україну б не посунули якщо при владі був би хтось інший? Ну а стосовно геморою у вашого батька я нічого не можу сказати. Я не проктолог.
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03.07.2022 03:00 Ответить
ні **** не завдяки їй вона існує,твоя недовлада наказала її знищити ******* продажна,тому ссиди далі під проксі ******** подоляцький,а якщо ти таки сидиш в США,то сттули взаглі ****** ******** отдальонний
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03.07.2022 17:23 Ответить
Що він там підкреслив то хня. Але правий в тому що Українці нація терпляча, незламна і з попілу відроджується як Фенікс і горе москалям )
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03.07.2022 01:32 Ответить
Він підкреслив те що є. е більше - ані менше. Констатував факт.
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03.07.2022 01:40 Ответить
По 5 раз на день своей рожей торгует , задовбав вже .
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03.07.2022 06:35 Ответить
Зелемойский шлепа видосы быстрее...чем Пентагон Джавелины...два чувака Ze and Lusя артистович...победили путлера а тиливизире
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03.07.2022 08:01 Ответить
Для хлопчика вови війна буває жорстокою, трохи жорстокою і зовсім не жорстокою
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03.07.2022 08:37 Ответить
Кончений виродок, який в омані домовився з патрушевим про здачу України рашистам, корчить з себе патріота. Це реаліті шоу кварталу95 вже *******.
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03.07.2022 09:31 Ответить
 
 