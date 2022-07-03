Каждый в России должен запомнить, что Украину не сломать, даже жестокой войной, - Зеленский

В России должны запомнить, что Украину не сломать ничем, даже жестокой войной.

Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается, но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально, чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать ничем, никем и даже жестокой войной", - подчеркнул Зеленский.

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