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Каждый в России должен запомнить, что Украину не сломать, даже жестокой войной, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России должны запомнить, что Украину не сломать ничем, даже жестокой войной.
Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Война продолжается, но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально, чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать ничем, никем и даже жестокой войной", - подчеркнул Зеленский.
Топ комментарии
+17 ПП Уксусов
показать весь комментарий03.07.2022 00:22
+11 Timur Davidov
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+11 ПП Уксусов
показать весь комментарий03.07.2022 00:21
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Пожалуйста, подождите...
"Дочекатися" можна в любий момент, навіть завтра...
Моя племінниця з Харкова вже четвертий місяць, як вдова і без батька (сім"я вся була за "паржом"), і я під Охтиркою осколки вже ловив, так що кожен з нас може " дочекатися " не дочекавшись...
???
Вважав тебе більш адекватним, тепер не буду...
"Жмурукуабнімаю"©
але Ермак з "договором" на Капітуляції - вже напоготові.
Тарас Чорновіл цікавиться - чи було звернення Зеленського до НАТО з проханням надати нам 100 українських (краматорських) САУ «Богдана»?
Бо у нас є лише ОДНА експериментальна «Богдана», зроблена ще при Порошенку, і навіть одна вона вибила ворога із Зміїного…
Мені теж цікаво. Поділіться інфою.
О.Бригинець
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Це офіційно оприлюднене фото, як наша "Богдана" (та, яка завдяки укрсучвладі ЗЕленського, досі існує в єдиному екземплярі) лупить по кацапам на Зміїному:
Цікаво, почувши про такий успіх "Богдани", Zеленський не запише чергове звернення до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"?
Дайте їх нам хоч сотню!"
Т.Чорновіл
Серйозно?
Вибачай, це найдурніше, що я сьогодні почув...
За наявність реального геморою у свого батька я їй нічого не винен, сподіваюсь...