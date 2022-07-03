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Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отмечает, что восстановление Украины должно стать самым большим экономическим проектом в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении 2 июля.

"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. жизнь, для Украины – безопасная, современная, удобная, безбарьерная. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и, конечно, реформы", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент напомнил, что уже в понедельник Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать".

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"На самом деле это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия…", - заявил президент.

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Как отметил глава государства, украинские власти своими силами уже начали восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных громадах, территориях.

"Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

"И когда мы реализуем этот проект, - а я уверен, что это будет - его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия", - добавил глава государства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
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03.07.2022 00:55
+25
предайте этому зеленому поцу что вiдбудовувати будут без него и его каломойской банды
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03.07.2022 01:20
+19
Є один мем відомих персонажів: " у тєбя скучноє ліцо, тєбє дєнєг нікто нє даст..." (с). Так от, війну витягнути зеленим допоможуть. Без варіантів. А от країну відбудовувати без контролю - грошей не дадуть. Надто добре західним інвесторам відомо про липкі рученята зеленої шобли, як і про їхню патологічну брехливість, безвідповідальність і недотримання домовленостей і взятих на себе зобов'язань.
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03.07.2022 01:40
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Правила форума Совет форумчан
зеДебил - звучит гордо
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03.07.2022 00:53 Ответить
предайте этому зеленому поцу что вiдбудовувати будут без него и его каломойской банды
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03.07.2022 01:20 Ответить
Буде найбільшим зе-дерібаном бабла.
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03.07.2022 04:08 Ответить
Вова, після перемоги , ми самі відбудуємо краіну, без тебе і Бені!
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03.07.2022 07:48 Ответить
Пане президент, давайте спочатку звільнено всі українські землі та побудуємо свою ешеловану лінію Маннергейма з роботизованими комплексами, відеокамерами, рвами та парканами
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03.07.2022 11:31 Ответить
Кончений покидьок,у якого все найбільше
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03.07.2022 00:54 Ответить
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03.07.2022 00:55 Ответить
треба шоб їм це було вигідно
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03.07.2022 00:58 Ответить
********** завали сосака
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03.07.2022 01:12 Ответить
А что, Кубань уже разрушена?
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03.07.2022 17:12 Ответить
пинчук и беня уже фонды открыл, там очередь, за вход по ляму просят
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03.07.2022 00:59 Ответить
Я проконтролюю, що ти там збирається реалізовувати.
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03.07.2022 01:00 Ответить
Асфальто-закатчик слиною захлинається!
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03.07.2022 01:01 Ответить
асфальтоукладчик
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03.07.2022 01:16 Ответить
Здогадуюсь, чий то буде "національний погляд, як усе це реалізувати"...
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03.07.2022 01:05 Ответить
Нє,пане президенте,спочатку антикорупційна реформа,а потім гранти,дотації,кредити на відбудову. Розтягнуть зголодніли за війну місцеві чиновники 😡
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03.07.2022 01:05 Ответить
Є один мем відомих персонажів: " у тєбя скучноє ліцо, тєбє дєнєг нікто нє даст..." (с). Так от, війну витягнути зеленим допоможуть. Без варіантів. А от країну відбудовувати без контролю - грошей не дадуть. Надто добре західним інвесторам відомо про липкі рученята зеленої шобли, як і про їхню патологічну брехливість, безвідповідальність і недотримання домовленостей і взятих на себе зобов'язань.
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03.07.2022 01:40 Ответить
Дурний думкой багатіє!
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03.07.2022 01:08 Ответить
только при аудите извне. ни цента в лапы зелёных их детей и внуков! "відбудова, это прежде всего учёт и контроль"(С)
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03.07.2022 01:10 Ответить
обеспечь солдат формой, хотя бы
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03.07.2022 01:11 Ответить
Щось нема ніякої впевненості, країна побита, бої тривають, окупанти повзуть, настрій скажем відверто дуже пригнічений. Навіть щось відновивши росіяни це можуть розбити, навіть скоріш за все і будуть руйнувати, а слова нові інституціі і реформи здаються звичайною брехнею. Так само як Кучма колись брехав про відновлення ядерного статусу у разі необхідності, хіба зара не та сама необхідність? Страшні часи насправді і не видно кінця цьому ...
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03.07.2022 01:12 Ответить
Скиглій! Війні всього навсього 4 місяці! Меньше марафон побєдобєсний імені арестовича дивись і налаштовуй себе і своє життя на роки війни і перемогу України в підсумку!
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03.07.2022 08:43 Ответить
Який далекоглядний наш клоун долгорукий, к нєму нє заростьот народная тропа ..
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03.07.2022 01:14 Ответить
їх фактично треба будувати заново. Джерело: https://censor.net/ua/n3351739

будувати треба там , де е робота. В депрессивних регіонах не будуют . По всьому світу стоять безлюдни міста , тому що політики займались популізмом .
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03.07.2022 01:17 Ответить
Турецька помилка - пусте розкішне село без мешканців . Скільки було вкинуте грошей‼️

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03.07.2022 01:23 Ответить
Акуеть! А де це, шо це ?
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03.07.2022 02:16 Ответить
Що за куйню ти несеш! Який Китай!! Це Румунія! Гугли відос на ютубі: MEDUZA, Becky Hill, Goodboys - Lose Control (Official Video)
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03.07.2022 09:18 Ответить
Бурдж аль-Бабас - это жилой комплекс класса люкс вблизи Мудурну (деревня между Стамбулом и Анкарой). В прошлом году проект остался незавершенным, так как его застройщики Sarot Property Group обанкротились.

Стоимость строительства трехсот замков оценивается в £151 млн стерлингов. Что будет с этим комплексом в дальнейшем - неясно. Этот незаконченный проект ставит под вопрос воплощение в жизнь и других ЖК, ибо строительный сектор Турции переживает несладкий период, связанный с долгами.

Еще в 2014 году началась работа над объектами, предназначенными для отдыха богатых туристов. Также на территории должны были быть турецкие бани и развлекательный комплекс.

Было продано лишь несколько домов за £379 000 стерлингов. Из 732 запланированных зданий завершили всего 587, теперь компания имеет задолженность в размере £20 млн стерлингов. Проект строительства не воспринимают местные жители Мудурну, которые утверждают, что он не соответствует традиционной архитектуре района, наполненной зданиями в византийском стиле, традиционными османскими деревянными домами и мечетью. В том же 2014 году правительство Турции ввело новые строительные нормы и правила, которые сохраняли бы местный характер и наследие. Это означает, что в большинстве жилые комплексы должны быть малоэтажными.

Яшар Аднан Аданали, исследователь городского развития в Стамбуле, отмечает, что жилые комплексы без надлежащего планирования, которые не учитывают географию и историю окрестностей, продолжают возводиться в Турции, что не хорошо для сектора. А вот президент Турции Реджеп ***** Эрдоган поощрял строительный бум вОн приветствовал крупные постройки в надежде, что их наличие послужит двигателем для турецкой экономики
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03.07.2022 10:36 Ответить
атож, це "відмивалка" цілком у китайському дусі

21% квартир на ринку житла в Китаї станом на 2017 рік стояли порожніми, - приблизно 65 мільйонів помешкань, кількість, в якій можна розселити все населення Франції. Це не закинуті будинки, а новобудови, які так і лишилися незаселеними. Вони часом формують цілі райони, а то й міста. Такі «міста-привиди» є специфічним китайським феноменом, повідомляє Business Insider.
https://hmarochos.kiev.ua/2021/10/15/zvidky-u-kytayi-vzyalysya-mista-pryvydy-i-yak-rozduvayetsya-bulbashka-na-rynku-neruhomosti/
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03.07.2022 11:41 Ответить
А в чому саме "помилка" була? Навіщо вони його взагалі затіяли будувать? В якості чого? Туристично-курортна зона? Бо, судячи з навколишньої місцевості, сільським господарством чи промисловою зоною там "і не пахне" - увіткнуть нікуди!
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03.07.2022 10:11 Ответить
Пане Яре, такие объекты строили , чтобы вложить левые деньги и потом получить нехилуюприбыль .
Но не были учтены многие факторы и проекты остались невостребованными и теперь они медленно разваливаются , также по многим объектам ударил кризис ИПОТЕКИ 2007 года.

ПОТОМУ я категорически против чтобы ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ( и мэры в т ч) принимала решения о вложении тех мильярдов помощи. Для этого должны быть специалисты в фонде ЕС - у них есть опыт . Вот Словакия отстроила современный автобан через всю страну, на днях подписала контракт с ВОЛЬВО о строительстве современного автозавода - ЭТО УЖЕ 6 ой автогигант на территории государства с 5 млн граждан
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03.07.2022 10:32 Ответить
Міста- примари Китая
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03.07.2022 01:30 Ответить
Да, когда дурні у владі🤣🤣🤣
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03.07.2022 01:46 Ответить
Ну це бл ваще
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03.07.2022 02:17 Ответить
Будь-який інший звєздєц починається зі звєздєца естетичного.
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03.07.2022 02:31 Ответить
"они уже думают как будут восстанавливать и осваивать бабло."
ні, наразі вони лише дбають про те, як залишити себе при владі у чинному форматі бєспрєдєлу, Але за відсутністю "сбьічі-мєчт" від попереднього звєздєжа, та бажанням невиконання вимог Єврокомісії, Зєлупа та його камаріл'я не має нічого іншого, як закидати інформпростір все новим і новим звєздєжом.
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03.07.2022 02:45 Ответить
Господин Президент !

Я, конечно, согласен, что надо не терять время, а делать работу параллельно (в смысле и воевать, и планировать восстановление), чтобы когда война закончится, не тормозить, а сходу приступать к отстраиванию всего и вся. Но, как по мне, выносить сейчас эту тему в публичную плоскость - контрпродуктивно.

Во-первых, война не закончена и её результат ещё вовсе не предопределён (очень хочу ошибиться и хочу верить, что наша победа - победа Украины уже не за горами, но давайте "не говорить ГОП . . .". Это как минимум к вопросу о времени начала "відбудови", что для планирования важно - стоять в низком старте 10 лет никто не будет, скажут "разберётесь - позвоните".

Во-вторых, исходя в том числе из тезиса "во-первых", окончательный масштаб материальных потерь тоже ещё не ясен, поэтому что-то планировать как-то не очень серьёзно - сколько средств надо будет, что из предприятий сохранится и сможет давать материалы на восстановление, какое количество рабочей силы останется в стране и вообще жителей, для которых это восстановление будет делаться . . . Практических вопросов слишком много.

В-третьих, Президент должен заниматься в первую очередь войной и спасением жизней людей. А стройкой - скажем так, эту часть работы должны вести люди в Кабмине и других профильных ведомствах, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнёрами, но тихо / профессионально, чтобы не бесить никого. Когда мы со дня на день потеряем Лисичанск и когда орки начинают ровнять с землёй Харьков, как Мариуполь, когда куча трупов от ракетных обстрелов по жилым домам, а вы тут про "дайте деньги на стройку" - это не очень хорошо воспринимается, в том числе внутри страны. Сейчас лучше говорить "дайте деньги на патронный завод".

Я так это вижу.
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03.07.2022 01:47 Ответить
можно же просто сказать ..зеПрез- дебил
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03.07.2022 01:54 Ответить
Все вами написане було б вірним, якби Вова був паном президентом, а не пацанчіком с района.
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03.07.2022 08:47 Ответить
А поїхали в Швейцарію від України Шмигаль, Єрмак та Гетьманцев.

Ви б довірили свої гроші цим шахраям?
Ви вважаєте Західних фінансистів дурнішими за вас?
А, якщо, до того ж, західних фінансистів щодо України консультує Гонтарева?

Своїми солодкими мріями про безконтрольний дерибан західних мільярдів можете підтертися.
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03.07.2022 02:13 Ответить
Ох і доріг набудуєм!
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03.07.2022 03:19 Ответить
вот приехал вова в лугано . а ему питання задають . вова Украина получает в месяц 3млрд долл сша на выплату бюджетникам и пенсии --- скажи вова как в державном приватбанке у менеджеров может быть зарплата 690 000 грн . в наглядовых радах чуть поменьше --- у вас вова что профицит госбюджета или как это твою мать понимать во время войны . когда города в руинах . когда вчителька з 40летним стажем отримуе 4000грн пенсию --- и шо вова буде у сирка очи позычаты ---- не буде . бо таке питання йому не зададуть . а треба було б запитати
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03.07.2022 06:21 Ответить
Голови рад - це нічого страшного - той же ПриватБанк нормально заробляє для держави. Там просто не може бути зп 10 тис грн у топ-менеджерів, бо ніхто не буде працювати. А ось про пенсії у суддів по 300 тис на місяць, які вони самі собі назначили - це люта дічь під час війни.
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03.07.2022 09:21 Ответить
А Атрощенко на этот форум в Швейцарии не выпустили , Зеленский так его ненавидит за личное мышление отличное от его зеленского , за любовь народа , за то что город до войны он сделал одним из красивейших городов Украины , без помщи зеленой ОПы, втрой раз уже не выпусают его в Швейцарию . А нам трандят что такое возможно только в росии.Если бы Зеленский узнал сколько людей его ненавидят , наверно уполз бы куда то по- тихому после войны. Как его денежный мешок Трухин :" Давай я сейчас тихонечко в лес уйду." Вот так и Зеленскийпосле войны надеется по тихому уйти в лесочек.
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03.07.2022 06:31 Ответить
Вчора Тимошенко вже погрожував Атрощенку звільненням за
нєпослушаніє 😠
і це при тому , що мер - законнообраний громадою міста !
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03.07.2022 07:42 Ответить
У нього видно ідеал путінська влада, а цікаво чому Порошенка однаково ненавидять і Путін і Зеленський,,,,
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03.07.2022 10:48 Ответить
Шукай снаряди і займайся обороною, а то скоро не буде чого відбудовувати! Уже Дніпро у орків на обрії...
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03.07.2022 07:06 Ответить

Якби ти займався обороною країни, а не справами проти Порошенка і відпочинками по 10 раз на рік, то і відбудовувати Україну не треба було. Через тебе лайно почалася війна...
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03.07.2022 07:10 Ответить
Притирок веселий ‼️
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03.07.2022 07:39 Ответить
Бенямойские ждут 5 триллионов доляріків от Байдена...
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03.07.2022 07:33 Ответить
ПреЗеденту потрібно сьогодні думати про оборону краіни і наших військових ,
яким не вистачає бронижилетів , а ВІН вже міркує , як буде дерибанити бабло зі своім партнером , Бенею Коломойським ,
на відбудову краіни !

Боже , за що нам таке горе ?😞😠
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03.07.2022 07:37 Ответить
За те, як проголосували 🤔 Бачили очі, що купували,- їжте... і не обшмаркайтесь 😝😝😝😝😜🤪
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03.07.2022 08:08 Ответить
Кстати в 1935 году дохляк ссср и нацистська германа заклучили торговою соглашение на бешенное по тем годам бабло
Джугашвили и Гітлер братан ы были круче Рузвельта и его тушонки...
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03.07.2022 07:39 Ответить
Саме так !
І наші швондєри чекають на легке бабло !!
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03.07.2022 07:44 Ответить
Ваша правда...Ze ворюга похлеще путлера и его ГрязьПрома...
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03.07.2022 07:44 Ответить
Відбудова... Що вже відома кількість зруйнованого і руйнувань більше немає🧐 Війна уже закінчилась🤔 Ню-ню, доріг вже набудував, відбудовник сраний 🤪
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03.07.2022 08:06 Ответить
ЗЕленим пацанам каломойши нічого не світить, оскільки в тому форумі задіяні Гонтарєва та Яресько.
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03.07.2022 08:15 Ответить
Для таких як ЗеЛох Україна це лише київ і околиці. Якщо почнеш відбудову з Маріуполя, Херсонщини, Миколаївщини, продовжиш Харківщиною, Чернігівщиною, Сумщиною, Житомирщиною, а Київ наостанок і перетвориш його виключно в адміністративне місто на зразок Вашингтону, то тоді повіримо в цю твою 'велику відбудову України '! І навіть підтримаємо.
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03.07.2022 08:52 Ответить
как-то очень стали напрягать сообщения о ПОСЛЕВОЕННОЙ помощи по восстановлении уккараинских объектов со стороны запада...И одновременно наблюдается очередная задержка с и без того сокращённого числа видов оружия для помощи Украине.Вспоминается совсем недавниу "голос в пустыне" джонсона,что нельзя сейчас оставить оккупанту захваченные украинские территории в обмен на новый "мирный договор" с россией потому,что через несколько лет Кремль,независимо от того,кто там будет сидеть в президентах,снова возобновит экспансию.Похоже,все эти события укладываются в один узор-запад готов возобновлять украинские объекты в обмен на "остановить войну любой ценой "(для Украины любой) ради того,чтобы путин не достал ядерное оружие..То есть.чисто шкурные интересы далёких от войны некоторых "покладистых путину" западных стран.Позиция Германии в этом видна как у оидера этой инициативы...Сможет ли украинская власть не есть такую конфетку.предпочтя долгую освободительную войну.которая не добавит нескольким президентским компаниям политических очков,зато вынудит россию ослабиться и получить внутренние конфликты как это стало с Германией в Первую мировую войну?Сможет ли команда Зеленского показать западным гражданам,что запад "устаёт" от войны в Украине не от Украины.а от агрессивной россии? Очень важно сейчас переключить просветительскую пропаганду на население запада,а не на властные структуры.в том числе ООН.очень важно.чтобы западный ИЗБИРАТЕЛЬ вовлёкся в понимание причин возможного продовольственного кризиса и почему война в Украине идёт уже 9 лет и роль их правительств в этом.А украинской власти внутри нужно исправить ошибку-ПОДГОТОВИТЬ умеющую действовать в условиях оккупации территориальную оборону,РАЗДАВ НАСЕЛЁНИЮ ОРУЖИЕ,не боясь,что какому-то чиновнику это может немного ухудшить криминальную статистику.ЦЕНА УКРАИНЫ ВЫШЕ и народ гдолжен быть готов к длительной партизанской войне без оглядки на "германии-франции".
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03.07.2022 08:58 Ответить
Читаю коменти імбицілів і охєрєваю від їхнього інтелектуального рівня. Ау, ви шо там єпонулися головою?! Поясніть, де мешканцям звільнених Чернігова, Ірпеня, Шостки, Сум жити, якщо у них знищене житло? Де їм працювати у знищених містах?!! Відбудова за чужі кошти цих та ін міст дасть людям житло і роботу.
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03.07.2022 09:27 Ответить
Чому ж імбіцили, люди просто розуміють, який дерибан буде, чому Зеленський послав тільки слуг дом овлятья, Європа виразила протест, так він сожошол і дав дозвіл для 3 депутатів з опозиції з 21, чому не випускають мера Чернігова, вам не здається що скоро ми будемо як в рашці і дійсно війна ще не закінчилась, і чому ще можна говорить багато, а весь час щось вимагать - це саме простіше
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03.07.2022 10:05 Ответить
Що знов асфальт ? вам мало будівельники оманські !!!
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03.07.2022 10:28 Ответить
 
 