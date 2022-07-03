Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что восстановление Украины должно стать самым большим экономическим проектом в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении 2 июля.

"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. жизнь, для Украины – безопасная, современная, удобная, безбарьерная. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и, конечно, реформы", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи президент напомнил, что уже в понедельник Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать".

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"На самом деле это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия…", - заявил президент.

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Как отметил глава государства, украинские власти своими силами уже начали восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных громадах, территориях.

"Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

"И когда мы реализуем этот проект, - а я уверен, что это будет - его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия", - добавил глава государства.