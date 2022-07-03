Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отмечает, что восстановление Украины должно стать самым большим экономическим проектом в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении 2 июля.
"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. жизнь, для Украины – безопасная, современная, удобная, безбарьерная. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты и, конечно, реформы", - подчеркнул Зеленский.
В этой связи президент напомнил, что уже в понедельник Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать".
"На самом деле это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения.
"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия…", - заявил президент.
Как отметил глава государства, украинские власти своими силами уже начали восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных громадах, территориях.
"Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.
По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.
"И когда мы реализуем этот проект, - а я уверен, что это будет - его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия", - добавил глава государства.
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будувати треба там , де е робота. В депрессивних регіонах не будуют . По всьому світу стоять безлюдни міста , тому що політики займались популізмом .
Стоимость строительства трехсот замков оценивается в £151 млн стерлингов. Что будет с этим комплексом в дальнейшем - неясно. Этот незаконченный проект ставит под вопрос воплощение в жизнь и других ЖК, ибо строительный сектор Турции переживает несладкий период, связанный с долгами.
Еще в 2014 году началась работа над объектами, предназначенными для отдыха богатых туристов. Также на территории должны были быть турецкие бани и развлекательный комплекс.
Было продано лишь несколько домов за £379 000 стерлингов. Из 732 запланированных зданий завершили всего 587, теперь компания имеет задолженность в размере £20 млн стерлингов. Проект строительства не воспринимают местные жители Мудурну, которые утверждают, что он не соответствует традиционной архитектуре района, наполненной зданиями в византийском стиле, традиционными османскими деревянными домами и мечетью. В том же 2014 году правительство Турции ввело новые строительные нормы и правила, которые сохраняли бы местный характер и наследие. Это означает, что в большинстве жилые комплексы должны быть малоэтажными.
Яшар Аднан Аданали, исследователь городского развития в Стамбуле, отмечает, что жилые комплексы без надлежащего планирования, которые не учитывают географию и историю окрестностей, продолжают возводиться в Турции, что не хорошо для сектора. А вот президент Турции Реджеп ***** Эрдоган поощрял строительный бум вОн приветствовал крупные постройки в надежде, что их наличие послужит двигателем для турецкой экономики
21% квартир на ринку житла в Китаї станом на 2017 рік стояли порожніми, - приблизно 65 мільйонів помешкань, кількість, в якій можна розселити все населення Франції. Це не закинуті будинки, а новобудови, які так і лишилися незаселеними. Вони часом формують цілі райони, а то й міста. Такі «міста-привиди» є специфічним китайським феноменом, повідомляє Business Insider.
https://hmarochos.kiev.ua/2021/10/15/zvidky-u-kytayi-vzyalysya-mista-pryvydy-i-yak-rozduvayetsya-bulbashka-na-rynku-neruhomosti/
Но не были учтены многие факторы и проекты остались невостребованными и теперь они медленно разваливаются , также по многим объектам ударил кризис ИПОТЕКИ 2007 года.
ПОТОМУ я категорически против чтобы ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ( и мэры в т ч) принимала решения о вложении тех мильярдов помощи. Для этого должны быть специалисты в фонде ЕС - у них есть опыт . Вот Словакия отстроила современный автобан через всю страну, на днях подписала контракт с ВОЛЬВО о строительстве современного автозавода - ЭТО УЖЕ 6 ой автогигант на территории государства с 5 млн граждан
ні, наразі вони лише дбають про те, як залишити себе при владі у чинному форматі бєспрєдєлу, Але за відсутністю "сбьічі-мєчт" від попереднього звєздєжа, та бажанням невиконання вимог Єврокомісії, Зєлупа та його камаріл'я не має нічого іншого, як закидати інформпростір все новим і новим звєздєжом.
Я, конечно, согласен, что надо не терять время, а делать работу параллельно (в смысле и воевать, и планировать восстановление), чтобы когда война закончится, не тормозить, а сходу приступать к отстраиванию всего и вся. Но, как по мне, выносить сейчас эту тему в публичную плоскость - контрпродуктивно.
Во-первых, война не закончена и её результат ещё вовсе не предопределён (очень хочу ошибиться и хочу верить, что наша победа - победа Украины уже не за горами, но давайте "не говорить ГОП . . .". Это как минимум к вопросу о времени начала "відбудови", что для планирования важно - стоять в низком старте 10 лет никто не будет, скажут "разберётесь - позвоните".
Во-вторых, исходя в том числе из тезиса "во-первых", окончательный масштаб материальных потерь тоже ещё не ясен, поэтому что-то планировать как-то не очень серьёзно - сколько средств надо будет, что из предприятий сохранится и сможет давать материалы на восстановление, какое количество рабочей силы останется в стране и вообще жителей, для которых это восстановление будет делаться . . . Практических вопросов слишком много.
В-третьих, Президент должен заниматься в первую очередь войной и спасением жизней людей. А стройкой - скажем так, эту часть работы должны вести люди в Кабмине и других профильных ведомствах, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнёрами, но тихо / профессионально, чтобы не бесить никого. Когда мы со дня на день потеряем Лисичанск и когда орки начинают ровнять с землёй Харьков, как Мариуполь, когда куча трупов от ракетных обстрелов по жилым домам, а вы тут про "дайте деньги на стройку" - это не очень хорошо воспринимается, в том числе внутри страны. Сейчас лучше говорить "дайте деньги на патронный завод".
Я так это вижу.
Ви б довірили свої гроші цим шахраям?
Ви вважаєте Західних фінансистів дурнішими за вас?
А, якщо, до того ж, західних фінансистів щодо України консультує Гонтарева?
Своїми солодкими мріями про безконтрольний дерибан західних мільярдів можете підтертися.
нєпослушаніє 😠
і це при тому , що мер - законнообраний громадою міста !
Якби ти займався обороною країни, а не справами проти Порошенка і відпочинками по 10 раз на рік, то і відбудовувати Україну не треба було. Через тебе лайно почалася війна...
яким не вистачає бронижилетів , а ВІН вже міркує , як буде дерибанити бабло зі своім партнером , Бенею Коломойським ,
на відбудову краіни !
Боже , за що нам таке горе ?😞😠
Джугашвили и Гітлер братан ы были круче Рузвельта и его тушонки...
І наші швондєри чекають на легке бабло !!